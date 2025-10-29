SEGURANÇA
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL E FORÇA TÁTICA APREENDEM PASTA BASE DE COCAÍNA EM CUIABÁ (MT)
Na manhã desta terça-feira (28), uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Força Tática da Polícia Militar resultou na apreensão de 19 tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína, na Rodovia dos Imigrantes, em Cuiabá (MT).
Durante a abordagem a um veículo de passeio, as equipes realizaram busca veicular e localizaram, no porta-malas, uma caixa térmica contendo o entorpecente, que estava envolto em café artifício comumente utilizado para disfarçar o odor da droga e dificultar sua detecção.
O condutor foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes de Várzea Grande (MT), juntamente com o veículo e o material apreendido, para os procedimentos legais cabíveis.
A Polícia Rodoviária Federal reforça seu compromisso com o combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado, atuando de forma integrada com outras forças de segurança pública para proteger vidas e garantir mais segurança nas rodovias federais.
Fonte: PRF – MT
SEGURANÇA
PRF apreende 5.720 maços de cigarros sem nota fiscal em Primavera do Leste (MT)
Na tarde de 28 de outubro de 2025, por volta das 18h34, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um caminhão durante fiscalização de trânsito no km 290 da BR-070, em Primavera do Leste (MT).
Durante a inspeção, os policiais visualizaram caixas de papelão sobre o leito do veículo. Ao solicitar a documentação fiscal da carga, o condutor informou não possuí-la. Na conferência, foi constatado o transporte de 5.720 maços de cigarros e 5 caixas de carvão vegetal, em desacordo com a legislação vigente.
As mercadorias foram apreendidas e encaminhadas à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ-MT) para os procedimentos fiscais cabíveis.
Fonte: PRF – MT
SEGURANÇA
Força Tática conduz dupla por tráfico de drogas e apreende R$ 10,5 mil em dinheiro do crime
Policiais militares da Força Tática do 13º Comando Regional prenderam um homem, de 21 anos, e apreenderam um adolescente, de 17 anos, por tráfico de drogas, na tarde desta terça-feira (28.10), em Água Boa. Com os suspeitos, foram encontradas três porções de drogas e uma quantia de R$ 10,5 mil em dinheiro proveniente do crime.
Durante patrulhamento tático pelo bairro Vila Nova, os militares flagraram dois homens em atitude suspeita que tentaram fugir para o interior de uma residência, ao ver a viatura. Os policiais se aproximaram e fizeram abordagem, identificando que o local é conhecido por ser um ponto de comercialização de drogas, devido outras denúncias.
Ao serem questionados, o homem confirmou possuir entorpecentes no interior da residência, e o adolescente, relatou que só estava no local para consumo.
Durante buscas no local, a equipe encontrou uma quantia de R$ 10.523,00 em dinheiro, além de uma porção de pasta base de cocaína, duas porções de maconha e material de preparo.
Diante dos fatos, os suspeitos foram encaminhados para a delegacia, com o material apreendido, para as providências que o caso requer.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
Ministério da Saúde lança chamada pública para mapear experiências exitosas em proteção social às pessoas com tuberculose
Prefeitura de Sinop abre inscrições para cursos gratuitos do programa Qualifica Turismo
Servidores da Câmara de Cuiabá recebem homenagem em sessão solene ao Dia do Servidor Público
Ranalli apresenta moção de apoio e elogia operação policial no Rio de Janeiro
Promotora de Justiça lança livro sobre consensualidade nesta quarta (29)
Segurança
PRF apreende 5.720 maços de cigarros sem nota fiscal em Primavera do Leste (MT)
Na tarde de 28 de outubro de 2025, por volta das 18h34, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um caminhão...
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL E FORÇA TÁTICA APREENDEM PASTA BASE DE COCAÍNA EM CUIABÁ (MT)
Na manhã desta terça-feira (28), uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Força Tática da Polícia...
Força Tática conduz dupla por tráfico de drogas e apreende R$ 10,5 mil em dinheiro do crime
Policiais militares da Força Tática do 13º Comando Regional prenderam um homem, de 21 anos, e apreenderam um adolescente, de...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES5 dias atrás
Prefeitura de Sinop promove homenagem aos servidores do Paço Municipal
-
CIDADES5 dias atrás
Café da manhã celebra o dia do Servidor Público no Previ Sinop
-
Várzea Grande6 dias atrás
Semáforo em manutenção
-
CIDADES5 dias atrás
Prefeitura lança consulta pública para construção do plano de coleta dos resíduos domésticos e sólidos
-
JUSTIÇA7 dias atrás
Comarca de Barra do Bugres entrega 38 títulos de propriedade pelo Programa Solo Seguro Amazônia
-
MATO GROSSO4 dias atrás
Polícias Civil e Militar prendem autor de feminicídio e homicídio de casal em Marcelândia
-
CIDADES5 dias atrás
Banda Rudimentar de Sinop busca a terceira vitória consecutiva da Copa Centro-Oeste de Bandas e Fanfarras
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
Posto Eleitoral de Porto Estrela atenderá em horário estendido neste fim de semana e feriado