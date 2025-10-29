POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL E FORÇA TÁTICA APREENDEM PASTA BASE DE COCAÍNA EM CUIABÁ (MT)

Na manhã desta terça-feira (28), uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Força Tática da Polícia Militar resultou na apreensão de 19 tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína, na Rodovia dos Imigrantes, em Cuiabá (MT).

Durante a abordagem a um veículo de passeio, as equipes realizaram busca veicular e localizaram, no porta-malas, uma caixa térmica contendo o entorpecente, que estava envolto em café artifício comumente utilizado para disfarçar o odor da droga e dificultar sua detecção.

O condutor foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes de Várzea Grande (MT), juntamente com o veículo e o material apreendido, para os procedimentos legais cabíveis.

A Polícia Rodoviária Federal reforça seu compromisso com o combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado, atuando de forma integrada com outras forças de segurança pública para proteger vidas e garantir mais segurança nas rodovias federais.

Fonte: PRF – MT