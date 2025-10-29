Connect with us

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL E FORÇA TÁTICA APREENDEM PASTA BASE DE COCAÍNA EM CUIABÁ (MT)

Publicado em

29/10/2025

Na manhã desta terça-feira (28), uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Força Tática da Polícia Militar resultou na apreensão de 19 tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína, na Rodovia dos Imigrantes, em Cuiabá (MT).

Durante a abordagem a um veículo de passeio, as equipes realizaram busca veicular e localizaram, no porta-malas, uma caixa térmica contendo o entorpecente, que estava envolto em café  artifício comumente utilizado para disfarçar o odor da droga e dificultar sua detecção. 

O condutor foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes de Várzea Grande (MT), juntamente com o veículo e o material apreendido, para os procedimentos legais cabíveis.

A Polícia Rodoviária Federal reforça seu compromisso com o combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado, atuando de forma integrada com outras forças de segurança pública para proteger vidas e garantir mais segurança nas rodovias federais.

Fonte: PRF – MT

SEGURANÇA

PRF apreende 5.720 maços de cigarros sem nota fiscal em Primavera do Leste (MT)

Published

2 horas atrás

on

29/10/2025

By

Na tarde de 28 de outubro de 2025, por volta das 18h34, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um caminhão durante fiscalização de trânsito no km 290 da BR-070, em Primavera do Leste (MT).

Durante a inspeção, os policiais visualizaram caixas de papelão sobre o leito do veículo. Ao solicitar a documentação fiscal da carga, o condutor informou não possuí-la. Na conferência, foi constatado o transporte de 5.720 maços de cigarros e 5 caixas de carvão vegetal, em desacordo com a legislação vigente.

As mercadorias foram apreendidas e encaminhadas à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ-MT) para os procedimentos fiscais cabíveis.

Fonte: PRF – MT

SEGURANÇA

Força Tática conduz dupla por tráfico de drogas e apreende R$ 10,5 mil em dinheiro do crime

Published

2 horas atrás

on

29/10/2025

By

Policiais militares da Força Tática do 13º Comando Regional prenderam um homem, de 21 anos, e apreenderam um adolescente, de 17 anos, por tráfico de drogas, na tarde desta terça-feira (28.10), em Água Boa. Com os suspeitos, foram encontradas três porções de drogas e uma quantia de R$ 10,5 mil em dinheiro proveniente do crime.

Durante patrulhamento tático pelo bairro Vila Nova, os militares flagraram dois homens em atitude suspeita que tentaram fugir para o interior de uma residência, ao ver a viatura. Os policiais se aproximaram e fizeram abordagem, identificando que o local é conhecido por ser um ponto de comercialização de drogas, devido outras denúncias.

Ao serem questionados, o homem confirmou possuir entorpecentes no interior da residência, e o adolescente, relatou que só estava no local para consumo.

Durante buscas no local, a equipe encontrou uma quantia de R$ 10.523,00 em dinheiro, além de uma porção de pasta base de cocaína, duas porções de maconha e material de preparo.

Diante dos fatos, os suspeitos foram encaminhados para a delegacia, com o material apreendido, para as providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT

Economia & Finanças

