Polícia Rodoviária Federal inicia Operação Finados nas rodovias

A Secretaria de Estado de Segurança Pública lançou uma operação integrada para reforçar o policiamento nos 142 municípios de Mato Grosso durante a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, nos dias 5 e 12 de novembro. Ao todo, mil agentes das forças policiais serão mobilizados para a escolta dos malotes de provas, segurança dos estudantes, fiscais e locais de provas e no controle do trânsito nas ruas.

Atuarão de forma direta, nas escoltas, patrulhamento preventivo e nas ações de repressão imediata 815 policiais militares. Outros 200 profissionais da Polícia Judiciária Civil (PJC), Corpo de Bombeiros e Politec estarão de prontidão nas unidades, e serão acionados caso necessário.

De acordo com o secretário adjunto de Integração Operacional da Sesp-MT, coronel Fernando Carneiro, os comandos de polícia de cada município deverão entrar em contado com as prefeituras municipais e outros parceiros para especificar, com base no planejamento operacional, quais serão as atividades que desempenharão de modo integrado.

Em Cuiabá, nos dias de aplicação das provas, será instalado o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC/SESP), órgão reúne representantes das instituições de segurança pública nos âmbitos federal, estadual e municipal, bem como de setores da iniciativa privada que prestam serviços de energia, telefonia, dentre outros, com objetivo de garantir o bom funcionamento das operações.

Conforme o coordenador de Planejamento e Monitoramento das Regiões Integradas (Coplam) na Sesp, tenente-coronel PM Marcus Vinicius Akira Sakata, a Operação Integrada Enem 2023 é uma das maiores operações das forças de segurança e se compara aos planejamentos para os pleitos eleitorais. Em Mato Grosso são 69,9 mil estudantes inscritos para o Enem 2023.

O coronel ressalta que a Sesp e o Governo do Estado estão empenhados na operação e reconhecem a importância do Exame para os milhares de estudantes que sonham ingressar no ensino superior, seja em universidades públicas ou privadas, por meio de programas de bolsas de estudos.