SEGURANÇA

Policiais da Rotam salvam recém-nascida de sete dias engasgada em Cuiabá

Publicado em

26/10/2025

Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) salvaram uma bebê recém-nascida, de apenas sete dias de vida, vítima de um engasgamento. A ação ocorreu na manhã deste domingo (26.10), na sede da unidade policial, em Cuiabá.

Por volta de 09h50, a equipe da Rotam foi surpreendida com a chegada de uma senhora que trazia em seu colo sua neta, Maria Ísis, de apenas sete dias de vida, que estava desacordada e com lábios arroxeados. Segundo a avó e demais familiares, a bebê estava engasgada.

Imediatamente, os sargentos da reserva Amazonas Alves de Oliveira e Jonildo da Conceição, além do soldado Perys Michel de Alencar, iniciaram os trabalhos de desobstrução das vias aéreas da bebê, por meio da manobra de Heimlich, e obtiveram sucesso na ação.

Em seguida, os policiais deslocaram com os familiares da bebê até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Verdão, onde a recém-nascida foi atendida pela equipe de pediatria para demais procedimentos necessários. A bebê passa bem e ficou em observação na unidade de saúde.

Mais salvamentos

Este é o segundo caso de um bebê engasgado salvo por uma equipe da Rotam, em menos de um mês. No dia 2 de outubro, uma criança de dois anos foi salva pelos policiais da unidade, após os pais procurarem o Batalhão.

Ainda neste mês, uma recém-nascida, com 15 dias de vida na época, foi salva por militares do 3º Batalhão, na madrugada do dia 9 de outubro, no bairro Planalto. Os pais da bebê procuraram por ajuda, após notarem que a filha estava desacordada, engasgada com leite materno.

Já no dia 15, uma outra bebê de 15 dias também foi salva, desta vez na cidade de Alto Taquari. A recém-nascida também foi vítima de engasgamento com leite materno e foi salva pela PM, após os pais procurarem por ajuda com os policiais militares da cidade.

Fonte: PM MT – MT

Polícia Militar intercepta quadrilha especializada em furto de veículos e prende seis pessoas

Published

6 horas atrás

on

26/10/2025

By

Policiais militares do 10º Batalhão prenderam seis homens, entre 21 e 31 anos, por formação de quadrilha, receptação e adulteração de sinal identificador de veículos, na madrugada deste domingo (26.10), em Cuiabá. Os homens são suspeitos de diversos furtos de peças e veículos na Capital. Um caminhão e um Fiat Pálio foram recuperados.

Os militares receberam uma denúncia da equipe de inteligência do Batalhão e do Centro Integrados de Operações Aéreas (Ciopaer), de que suspeitos de diversos furtos a veículos estavam utilizando um barracão como base para armazenamento dos produtos, no bairro São José, na região do Coxipó da Ponte. A equipe se deslocou até o endereço para verificar os fatos.

Ao chegar ao local, os policiais visualizaram um veículo Fiat Palio saindo do barracão e realizaram a abordagem a quatro homens. Em seguida, a equipe entrou na base e flagrou outros dois homens em um caminhão que, ao ver a presença policial, tentaram fugir.

Após deter os suspeitos, buscas foram realizadas nos veículos. Durante a abordagem no automóvel Fiat Pálio, foi identificado se tratar de um produto de furto no Parque Geórgia, no dia 30 de setembro, assim como o caminhão furtado de uma transportadora, no dia 6 deste mês, no mesmo bairro onde se encontra o barracão.

De acordo com informações da inteligência, a quadrilha utilizava um outro local de armazenamento. Os militares se deslocaram até o bairro Brasil 21, onde em um terreno baldio localizaram uma carretinha, uma desempenadeira, um retrovisor do Fiat Pálio e a placa original do caminhão.

Diante dos fatos, toda a quadrilha foi conduzida para a Central de Flagrantes de Cuiabá, para as providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT

SEGURANÇA

Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas e apreende 21 porções de entorpecentes

Published

6 horas atrás

on

26/10/2025

By

A Polícia Militar prendeu um homem, de 23 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite deste sábado (25.10), em Várzea Grande. Com o suspeito, foram encontradas 21 porções de maconha e cocaína.

Durante patrulhamento, a equipe do Grupo de Apoio (GAP) flagrou um homem em atitude suspeita em uma moto que, ao visualizar a presença policial, aumentou a velocidade e fugiu, desobedeceu às ordens de parada, passando em cruzamentos nos bairros São Simão e Ouro Verde, colocando populares em risco.

Em determinado momento, o suspeito perdeu o controle da moto e caiu no chão. Na abordagem ao homem, os militares encontraram cinco porções de cocaína. Questionado sobre a droga, ele confirmou ser de sua propriedade e que estaria indo comercializar a droga.

O homem ainda ressaltou que possuía mais entorpecentes em sua residência, para onde os militares se deslocaram. Durante buscas no local, os policiais localizaram uma garrafa contendo substância conhecida como loló e mais 15 porções de maconha, além de material de preparo. Os militares identificaram que o criminoso também não possui habilitação para dirigir.

Diante do flagrante, o suspeito foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Várzea Grande, com o material apreendido, para as providências que o caso requer.

Fonte: PM MT – MT

