SEGURANÇA
Policiais da Rotam salvam recém-nascida de sete dias engasgada em Cuiabá
Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) salvaram uma bebê recém-nascida, de apenas sete dias de vida, vítima de um engasgamento. A ação ocorreu na manhã deste domingo (26.10), na sede da unidade policial, em Cuiabá.
Por volta de 09h50, a equipe da Rotam foi surpreendida com a chegada de uma senhora que trazia em seu colo sua neta, Maria Ísis, de apenas sete dias de vida, que estava desacordada e com lábios arroxeados. Segundo a avó e demais familiares, a bebê estava engasgada.
Imediatamente, os sargentos da reserva Amazonas Alves de Oliveira e Jonildo da Conceição, além do soldado Perys Michel de Alencar, iniciaram os trabalhos de desobstrução das vias aéreas da bebê, por meio da manobra de Heimlich, e obtiveram sucesso na ação.
Em seguida, os policiais deslocaram com os familiares da bebê até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Verdão, onde a recém-nascida foi atendida pela equipe de pediatria para demais procedimentos necessários. A bebê passa bem e ficou em observação na unidade de saúde.
Mais salvamentos
Este é o segundo caso de um bebê engasgado salvo por uma equipe da Rotam, em menos de um mês. No dia 2 de outubro, uma criança de dois anos foi salva pelos policiais da unidade, após os pais procurarem o Batalhão.
Ainda neste mês, uma recém-nascida, com 15 dias de vida na época, foi salva por militares do 3º Batalhão, na madrugada do dia 9 de outubro, no bairro Planalto. Os pais da bebê procuraram por ajuda, após notarem que a filha estava desacordada, engasgada com leite materno.
Já no dia 15, uma outra bebê de 15 dias também foi salva, desta vez na cidade de Alto Taquari. A recém-nascida também foi vítima de engasgamento com leite materno e foi salva pela PM, após os pais procurarem por ajuda com os policiais militares da cidade.
Fonte: PM MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Militar intercepta quadrilha especializada em furto de veículos e prende seis pessoas
Policiais militares do 10º Batalhão prenderam seis homens, entre 21 e 31 anos, por formação de quadrilha, receptação e adulteração de sinal identificador de veículos, na madrugada deste domingo (26.10), em Cuiabá. Os homens são suspeitos de diversos furtos de peças e veículos na Capital. Um caminhão e um Fiat Pálio foram recuperados.
Os militares receberam uma denúncia da equipe de inteligência do Batalhão e do Centro Integrados de Operações Aéreas (Ciopaer), de que suspeitos de diversos furtos a veículos estavam utilizando um barracão como base para armazenamento dos produtos, no bairro São José, na região do Coxipó da Ponte. A equipe se deslocou até o endereço para verificar os fatos.
Ao chegar ao local, os policiais visualizaram um veículo Fiat Palio saindo do barracão e realizaram a abordagem a quatro homens. Em seguida, a equipe entrou na base e flagrou outros dois homens em um caminhão que, ao ver a presença policial, tentaram fugir.
Após deter os suspeitos, buscas foram realizadas nos veículos. Durante a abordagem no automóvel Fiat Pálio, foi identificado se tratar de um produto de furto no Parque Geórgia, no dia 30 de setembro, assim como o caminhão furtado de uma transportadora, no dia 6 deste mês, no mesmo bairro onde se encontra o barracão.
De acordo com informações da inteligência, a quadrilha utilizava um outro local de armazenamento. Os militares se deslocaram até o bairro Brasil 21, onde em um terreno baldio localizaram uma carretinha, uma desempenadeira, um retrovisor do Fiat Pálio e a placa original do caminhão.
Diante dos fatos, toda a quadrilha foi conduzida para a Central de Flagrantes de Cuiabá, para as providências que o caso requer.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas e apreende 21 porções de entorpecentes
A Polícia Militar prendeu um homem, de 23 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite deste sábado (25.10), em Várzea Grande. Com o suspeito, foram encontradas 21 porções de maconha e cocaína.
Durante patrulhamento, a equipe do Grupo de Apoio (GAP) flagrou um homem em atitude suspeita em uma moto que, ao visualizar a presença policial, aumentou a velocidade e fugiu, desobedeceu às ordens de parada, passando em cruzamentos nos bairros São Simão e Ouro Verde, colocando populares em risco.
Em determinado momento, o suspeito perdeu o controle da moto e caiu no chão. Na abordagem ao homem, os militares encontraram cinco porções de cocaína. Questionado sobre a droga, ele confirmou ser de sua propriedade e que estaria indo comercializar a droga.
O homem ainda ressaltou que possuía mais entorpecentes em sua residência, para onde os militares se deslocaram. Durante buscas no local, os policiais localizaram uma garrafa contendo substância conhecida como loló e mais 15 porções de maconha, além de material de preparo. Os militares identificaram que o criminoso também não possui habilitação para dirigir.
Diante do flagrante, o suspeito foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Várzea Grande, com o material apreendido, para as providências que o caso requer.
Fonte: PM MT – MT
Municípios receberão complemento de R$ 1,5 milhão para garantir piso mínimo do auxílio do Fethab Diesel
Mato Grosso tem quase 27% de reeducandos do regime fechado trabalhando dentro e fora de presídios
Show do Guns N’ Roses deve movimentar mais de R$ 400 milhões e consolidar Cuiabá como destino de grandes eventos
Agroindústrias com selo do SIAPP conquistam 25 premiações no Festival do Queijo de Mato Grosso
Corpo de Bombeiros militar resgata vítima de acidente de trânsito
Segurança
Policiais da Rotam salvam recém-nascida de sete dias engasgada em Cuiabá
Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) salvaram uma bebê recém-nascida, de apenas sete dias de vida,...
Polícia Militar intercepta quadrilha especializada em furto de veículos e prende seis pessoas
Policiais militares do 10º Batalhão prenderam seis homens, entre 21 e 31 anos, por formação de quadrilha, receptação e adulteração...
Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas e apreende 21 porções de entorpecentes
A Polícia Militar prendeu um homem, de 23 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite deste sábado (25.10), em...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ARTIGOS & OPINIÕES6 dias atrás
Como Estilo de Vida Pode Proteger a Memória e o Cérebro na Maturida
-
Várzea Grande6 dias atrás
Mutirão Fiscal 2025 disponibiliza canais de atendimento online e presencial
-
MEIO AMBIENTE7 dias atrás
Comissão de Meio Ambiente do Senado virá a MT para discutir propostas para COP 30
-
JUSTIÇA7 dias atrás
Inicia hoje prazo para juízes se candidatarem para atuar temporariamente na Segunda Seção do STJ
-
SEGURANÇA6 dias atrás
Polícia Civil participa de assinatura de termo de cooperação de combate e prevenção aos crimes contra administração pública
-
MATO GROSSO6 dias atrás
Prazo para pagamento do Licenciamento de veículos com placa final 0 termina no dia 31 de outubro
-
Saúde6 dias atrás
Saúde realiza webinário sobre cenário, manejo clínico e aspectos ambientais da febre maculosa
-
JUSTIÇA6 dias atrás
Justiça decide que cartão consignado funcionava como empréstimo e determina revisão dos juros