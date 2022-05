Policiais militares e federais apreendem 213 quilos de cocaína em Cuiabá

Policiais militares da Força Tática e do Batalhão de Operações Especiais (Bope) realizaram a apreensão de 213 quilos de cloridrato de cocaína, em ação integrada com a Polícia Federal, nesta quinta-feira (12.05). Um homem de 22 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e adulteração de veículo.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe da Força Tática do 1º Comando Regional foi acionada pelo setor de inteligência, que teria informações sobre um veículo Fiat Doblô de cor prata, que estaria trazendo drogas vindas da região de fronteira. Segundo a denúncia, o referido veículo estaria no pátio de uma transportadora, no bairro Tijucal.

Os policiais militares se deslocaram ao endereço informado e foram recebidos por um funcionário da transportadora, que autorizou as buscas. Foi acionada a equipe do Canil do Bope para auxiliar nas buscas pelos entorpecentes. No local, o cão designado indicou o lugar do carro onde estavam as drogas e o material foi retirado de um fundo falso pelos policiais.

O funcionário da transportadora indicou o nome do suspeito. Foi feito contato com a equipe de inteligência da Polícia Federal, que revelou que o criminoso teria contratado o transporte do veículo para o Estado de São Paulo. O setor de inteligência ainda apurou que o suspeito estava hospedado em um hotel, em Várzea Grande.

Em diligências, as equipes localizaram o suspeito no referido hotel e efetuaram a sua prisão, já no começo da manhã desta terça-feira (12). O criminoso recebeu voz de prisão e foi encaminhado à sede da Polícia Federal, junto com todo o material apreendido. Segundo as equipes policiais, o prejuízo ao crime de tráfico de drogas é estimado em R$ 5,3 milhões.

