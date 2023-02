Policiais militares salvam criança de um ano que estava engasgada em Cuiabá

Seis pessoas foram presas por embriaguez ao volante durante a 11ª Operação Lei Seca realizada na madrugada deste sábado (04.02). A ação aconteceu na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, no bairro Jardim Aclimação, em Cuiabá. Um total de 120 veículos foram fiscalizados e 57 Autos de Infração de Trânsito (AITs) aplicados.

Entre as autuações, 26 foram lavradas por conduzir veículo sem registro ou não licenciado, nove por conduzir veículo sob efeito de álcool, quatro por conduzir veículo sem possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e as demais por razões diversas.

Coordenada pelo Gabinete de Gestão Integrada da Secretaria de Estado de Segurança Pública (GGI/Sesp), a operação realizou ainda 122 testes de alcoolemia e removeu 43 veículos por irregularidades, sendo 37 carros e seis motocicletas.

Nesta edição, a Operação Lei Seca contou com as forças integradas do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPMTran), Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (Deletran) da Polícia Judiciária Civil, Departamento Estadual de Trânsito (Detran), do Sistema Socioeducativo, Corpo de Bombeiros (CB), da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob).

Fonte: GOV MT