Policiais militares salvam criança engasgada no Batalhão Rotam em Cuiabá

Dois policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) salvaram a vida de uma criança, de dois anos de idade, na manhã desta quinta-feira (2.10), em Cuiabá. A criança foi salva após chegar inconsciente, na sede do Batalhão, depois de ter se engasgado.

Por volta de 06h, o primeiro-sargento Marcelo e o segundo-sargento da reserva Ciodônio foram acionados por uma mulher, que chegou de carro na sede do Batalhão com sua afiliada no colo, dizendo que a menina estava engasgada.

Os policiais notaram que a criança já estava inconsciente e com o corpo roxo e iniciaram as manobras de Heimlich, para desobstrução das vias aéreas da bebê. Após alguns minutos de movimentação, os militares perceberam que a criança voltou a se mexer e começou a chorar, apresentando sinais vitais novamente.

A senhora que levou a criança no Batalhão disse que a mãe da criança chegou desesperada em sua casa com o bebê já engasgado e sem sinais vitais. A testemunha então saiu com seu marido em um carro e foi até a sede da Rotam pedir por ajuda.

Após reanimar a criança, os policiais e a senhora seguiram até a Unidade de Pronto Atendimento do bairro Verdão, onde a menina recebeu os atendimentos necessários. Ela já recebeu alta e retornou para a casa com os pais.

Fonte: PM MT – MT