Connect with us

SEGURANÇA

Policiais militares salvam criança engasgada no Batalhão Rotam em Cuiabá

Publicado em

02/10/2025

Dois policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) salvaram a vida de uma criança, de dois anos de idade, na manhã desta quinta-feira (2.10), em Cuiabá. A criança foi salva após chegar inconsciente, na sede do Batalhão, depois de ter se engasgado.

Por volta de 06h, o primeiro-sargento Marcelo e o segundo-sargento da reserva Ciodônio foram acionados por uma mulher, que chegou de carro na sede do Batalhão com sua afiliada no colo, dizendo que a menina estava engasgada.

Os policiais notaram que a criança já estava inconsciente e com o corpo roxo e iniciaram as manobras de Heimlich, para desobstrução das vias aéreas da bebê. Após alguns minutos de movimentação, os militares perceberam que a criança voltou a se mexer e começou a chorar, apresentando sinais vitais novamente.

A senhora que levou a criança no Batalhão disse que a mãe da criança chegou desesperada em sua casa com o bebê já engasgado e sem sinais vitais. A testemunha então saiu com seu marido em um carro e foi até a sede da Rotam pedir por ajuda.

Após reanimar a criança, os policiais e a senhora seguiram até a Unidade de Pronto Atendimento do bairro Verdão, onde a menina recebeu os atendimentos necessários. Ela já recebeu alta e retornou para a casa com os pais.

Fonte: PM MT – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

SEGURANÇA

Polícia Civil prende homem por articular e praticar vários furtos em Poconé

Published

51 segundos atrás

on

02/10/2025

By

Um dos autores de uma série de furtos por meio de arrombamento em estabelecimentos comerciais no município de Poconé (104 km ao sul de Cuiabá) foi preso pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (2.10), em ação para cumprimento de mandado judicial.

Apontado como o mentor dos crimes, o suspeito, de 26 anos, teve a prisão preventiva expedida pela Comarca local, embasada nas investigações da Delegacia de Polícia.

Após várias ocorrências de furto qualificado mediante arrombamento, registradas em lojas de eletrodomésticos, agropecuárias e mercados de Poconé, a equipe passou a investigar os fatos.

De acordo com o delegado da cidade, Matheus Prates, por meio das imagens captadas pelas câmeras instaladas na cidade e com informações obtidas por meio de outros atos investigativos, foi possível qualificar os suspeitos.

“Os autores praticaram os furtos sempre usando camisetas, toucas e bonés para esconder os rostos. No entanto, os envolvidos foram descobertos, bem como identificado quem era o articulador e também participante das ações criminosas”, disse o delegado Matheus Prates.

Com base nos indícios a Delegacia de Polícia representou pelo mandado de prisão preventiva do investigado, por furto qualificado, deferido pela Poder Judiciário.

Diante da ordem judicial os policiais civis localizaram o homem em uma residência no bairro Santa Teresa. Em seguida ele foi conduzido para as providências cabíveis, e posteriormente apresentado para audiência de custódia.

Fonte: Policia Civil MT – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

SEGURANÇA

Polícia Civil lamenta falecimento de investigador – Luiz Carlos de Oliveira e Faria

Published

31 minutos atrás

on

02/10/2025

By

A Polícia Civil de Mato Grosso comunica o falecimento do investigador, Luiz Carlos de Oliveira e Faria, de 67 anos, nesta quinta-feira (02.10).

Lotado na Delegacia Regional de Cáceres, o policial civil foi diagnosticado com câncer e encontrava-se internado em Cuiabá, para tratamento de saúde.

Luiz Carlos de Oliveira e Faria ingressou na carreira de investigador de polícia em setembro de 2001, e recentemente completou 24 anos de profissão exercida e dedicada à instituição.

A Polícia Civil lamenta profundamente a morte do servidor que atuou de forma exemplar, e externa condolências aos familiares e amigos do policial Luiz Carlos de Oliveira e Faria.

Fonte: Policia Civil MT – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA02/10/2025

Policiais militares salvam criança engasgada no Batalhão Rotam em Cuiabá

Dois policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) salvaram a vida de uma criança, de dois anos...
SEGURANÇA02/10/2025

Polícia Civil prende homem por articular e praticar vários furtos em Poconé

Um dos autores de uma série de furtos por meio de arrombamento em estabelecimentos comerciais no município de Poconé (104...
SEGURANÇA02/10/2025

Polícia Civil lamenta falecimento de investigador – Luiz Carlos de Oliveira e Faria

A Polícia Civil de Mato Grosso comunica o falecimento do investigador, Luiz Carlos de Oliveira e Faria, de 67 anos,...

MT

Brasil

Brasil02/10/2025

Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH

Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Brasil02/10/2025

Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Brasil30/09/2025

Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI

Na abertura da reunião da CPMI do INSS nesta segunda-feira (29), o presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), citou...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262