Policiais militares são capacitados pela Seplag com protocolos de saúde e bem-estar

Visando o bem-estar e a saúde mental dos servidores públicos, policiais militares foram orientados sobre os protocolos “Saúde e Bem-Estar” e “Saúde Mental” da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), na manhã desta sexta-feira (9.6), no auditório do Quartel do Comando Geral, em Cuiabá.

Os atendimentos psicológicos estão disponíveis e podem ser agendados pelo próprio servidor, no Portal do Servidor, clicando no ícone Serviços de Saúde.

O coordenador de Assistência Social (CAS) e Diretoria de Saúde/Ambulatório Central (DSAU) da Polícia Militar, tenente-coronel Paulo César Vieira Melo Júnior, destacou a importância da saúde mental para os profissionais das Forças de Segurança do Estado e a integração entre as instituições governamentais do Estado.

Além dos serviços já disponíveis por meio do Portal do Servidor, os policiais militares também podem entrar em contato diretamente com a DSAU e solicitar atendimentos para outras especialidades, pelo WhatsApp: (65) 9 8170-0394.

“A Seplag é uma grande parceira da Polícia Militar de Mato Grosso e nos projetos que desenvolvemos principalmente no que diz respeito à saúde mental dos policiais militares, tendo em vista que é uma profissão em que você coloca a sua vida em risco com objetivo de proteger a do cidadão mato-grossense. Sem sombra de dúvida, esses serviços apresentados aqui hoje somarão esforços com os que já executados dentro da Polícia Militar com total assistência social e psicológica por meio da CAS e DSAU”, comentou o tenente-coronel Melo.

Na ocasião, o coordenador de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho da Seplag, Flávio Jabra, explicou que os protocolos de “Saúde Mental” englobam atendimentos psicossociais, como psicológicos e psiquiátricos. São protocolos padronizados que trazem orientações de prevenção e cuidados em transtornos de depressão, transtornos de ansiedade, vítimas de assédio moral e sexual no trabalho, processo de luto patológico, e síndrome de Burnout.

Já o protocolo “Saúde e Bem-Estar” inclui atendimentos com nutricionistas, endocrinologista, ortopedista e educador físico. É um protocolo multidisciplinar de prevenção do sobrepeso, obesidade e doenças crônicas não transmissíveis que está vinculado ao programa Vida Saudável.

“Seguimos avançando, implementando a telemedicina, em que o servidor vai poder ter acesso a atendimento com especialistas da sua casa, por meio de um aplicativo e sendo acompanhado pelas setoriais de Saúde e Segurança. O servidor é um ser social, cultural e político, que precisa ser ouvido, observado, acolhido em todas as suas dimensões. A saúde mental é um pilar essencial para o funcionamento das políticas públicas, impactando diretamente na qualidade dos serviços prestados à população”, afirmou Flávio Jabra.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Claudio Fernando Carneiro Tinoco parabenizou a iniciativa da Seplag, ressaltando a valorização do Governo do Estado com a saúde mental dos servidores públicos de Mato Grosso.

“Esse é um investimento que agrega muito valor não apenas na Segurança Pública, mas sim em todas as áreas de atuação, trazendo uma melhor qualidade de vida aos servidores e gestores públicos, que poderão prestar um serviço com ainda mais eficiência e qualidade, com a saúde mental em dia”, frisou o coronel Fernando.

