MATO GROSSO
Policiais penais fazem segunda apreensão da semana em laje de raio de segurança máxima da PCE
Uma equipe do Grupo de Intervenção Rápida (GIR), responsável pela segurança e disciplina do Raio 8 da Penitenciária Central do Estado, impediram, na manhã desta sexta-feira (26.9), que porções de entorpecentes e um chip de telefonia chegassem às mãos de presos custodiados no local.
Durante as rondas sobre as lajes do Raio 8, a equipe policial de plantão encontrou várias trouxinhas de maconha e um chip de celular. Foram apreendidas 17 porções e ainda papel de seda usado para fazer cigarro. Os materiais foram encaminhados à direção da penitenciária.
Esta é a segunda apreensão da semana em laje do raio de segurança máxima da penitenciária em Cuiabá. Na quarta-feira (24), uma equipe do GIR impediu que 73 porções de maconha, um aparelho celular, três chips de telefonia e um cabo de energia chegassem aos presos do raio 8. A suspeita é que os itens tenham sido lançados por meio de drone.
Todos os materiais foram apresentados ao líder de plantão da penitenciária e lacrados em envelope de apreensão, sendo os entorpecentes encaminhados à Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos, da Polícia Civil.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Corpo de Bombeiros busca três pescadores desaparecidos no rio Jauru
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realiza, nesta sexta-feira (26.9), a busca por três pescadores vítimas de afogamento no lago do Rio Jauru, represa de uma usina hidrelétrica, no distrito de Lucialva, no município de Jauru (a 405,7 km de Cuiabá).
Segundo o capitão BM Cristhian Lorhan Ferreira Borges, comandante da 8ª Companhia Independente Bombeiro Militar (8ª CIBM), a equipe foi acionada às 5h40 por um policial militar do município de Jauru, que comunicou o desaparecimento de quatro pescadores no lago, por volta da meia-noite de quinta-feira (25).
“A polícia nos informou sobre a ocorrência envolvendo quatro pessoas e imediatamente mobilizamos nossas equipes de mergulhadores. Em seguida, recebemos a informação de que uma das vítimas havia sido localizada por populares. Seguimos agora com as equipes empenhadas na busca pelas demais vítimas”, afirmou.
Mergulhadores, com o apoio de uma embarcação e de um equipamento sonar, seguem com as buscas no lago. Informações preliminares indicam que a profundidade da água varia entre 15 e 20 metros, o que torna a operação mais complexa.
“Estamos utilizando um equipamento sonar, que emite ondas sonoras para auxiliar na localização das vítimas. Trata-se de uma tecnologia avançada, recentemente incorporada às nossas operações, e que está sendo empregada neste caso para localizar os desaparecidos”, concluiu.
*Sob supervisão da SD Karine Miranda
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Casa Silva Freire oferta oficinas de experimentação poética ministradas por Nicolas Behr
A Casa de Cultura Silva Freire está com inscrições abertas para as oficinas de Experimentação poética, que serão conduzidas pelo poeta Nicolas Behr, neste sábado (27.9).
Distribuída em duas turmas, uma das 9h às 12h e outra das 15h às 18h, a formação integra as ações mantidas pela instituição cultural com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo formulário online disponibilizado neste link. As vagas são limitadas.
As oficinas têm como propósito estimular o contato direto do público com a poesia em sua dimensão prática e inventiva. Mais do que escrever versos, os participantes serão convidados a experimentar processos criativos que ampliam o olhar sobre o cotidiano, a cidade e a palavra.
O ministrante Nicolas Behr nasceu em Cuiabá em 1958 e se mudou ainda jovem para Brasília, cidade que se tornaria tema central de sua obra poética. Poeta marginal, destacou-se na década de 1970 ao publicar de forma independente e artesanal seus primeiros livros produzidos em mimeógrafos e vendidos de mão em mão.
Com linguagem coloquial, crítica e irônica, Behr construiu uma poética profundamente ligada ao cotidiano urbano e ao Cerrado. Mesmo sendo poetas de diferentes gerações, Behr reconhece a influência de Silva Freire em sua escrita.
“Todos os poetas dialogam, são confluentes e se influenciam em maior ou menor grau”, afirma. Na memória, contudo, uma lembrança de outros tempos: “Conheci Silva Freire quando era adolescente, lá pelos 13 anos. Me lembro de um episódio em que peguei carona com ele”, lembra.
Para Behr, a Oficina de Experimentação Poética oportuniza a troca e aprendizado mútuos.
“É sempre muito enriquecedor. É uma troca: ao mesmo tempo em que se compartilha, se aprende. E é também uma oportunidade para o poeta rever o próprio processo criativo”, reflete.
A Casa Silva Freire
A Casa Silva Freire é uma associação sem fins lucrativos apoiada pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) e certificada como Ponto de Cultura pelo Ministério da Cultura (Minc) e Ponto de Memória pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram).
Além das atividades mensais, a CSF recebe o público semanalmente em visitas mediadas: todas as quartas-feiras, das 12h às 18h. As visitas podem ser agendadas pelo telefone (65) 98127 3268 ou pelo e-mail [email protected]. A instituição está localizada na Rua Cândido Mariano, nº. 707, Centro Histórico, Cuiabá.
Serviço
Oficinas de Experimentação Poética com Nicolas Behr
Data: Sábado (27.9)
Horários: 9h às 12h (turma 1) | 15h às 18h (turma 2)
Inscrições gratuitas: aqui
(Com informações da Assessoria)
Fonte: Governo MT – MT
