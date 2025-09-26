Policiais penais fazem segunda apreensão da semana em laje de raio de segurança máxima da PCE

Uma equipe do Grupo de Intervenção Rápida (GIR), responsável pela segurança e disciplina do Raio 8 da Penitenciária Central do Estado, impediram, na manhã desta sexta-feira (26.9), que porções de entorpecentes e um chip de telefonia chegassem às mãos de presos custodiados no local.

Durante as rondas sobre as lajes do Raio 8, a equipe policial de plantão encontrou várias trouxinhas de maconha e um chip de celular. Foram apreendidas 17 porções e ainda papel de seda usado para fazer cigarro. Os materiais foram encaminhados à direção da penitenciária.

Esta é a segunda apreensão da semana em laje do raio de segurança máxima da penitenciária em Cuiabá. Na quarta-feira (24), uma equipe do GIR impediu que 73 porções de maconha, um aparelho celular, três chips de telefonia e um cabo de energia chegassem aos presos do raio 8. A suspeita é que os itens tenham sido lançados por meio de drone.

Todos os materiais foram apresentados ao líder de plantão da penitenciária e lacrados em envelope de apreensão, sendo os entorpecentes encaminhados à Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos, da Polícia Civil.

