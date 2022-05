Policiais penais frustram tentativa de fuga de 15 reeducandos em Nova Mutum

Os postos de combustíveis que comercializam o gás natural veicular (GNV) em Cuiabá e Várzea Grande deverão dobrar a capacidade de abastecimento até o final deste mês. A medida é resultado de uma intermediação do Governo do Estado junto a empresa GNC Brasil – distribuidora de gás natural Ltda, responsável pela comercialização do gás em Mato Grosso. A expectativa é que novos postos de abastecimento também sejam ser abertos até o mês de junho.

“A função do Governo do Estado é garantir o gás natural para a distribuição nos postos de combustíveis, mas diante da crescente demanda pelo produto, decidimos intervir. Conversamos com os responsáveis pela expansão do serviço e conseguimos ampliar o número de bicos e de postos para agilizar o abastecimento dos veículos de consumidores de gás natural”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, César Miranda.

De acordo com o presidente da Companhia Mato-grossense de Gás (MT Gás), Rafael Reis, além da ampliação dos pontos de abastecimento, dois novos postos passarão a oferecer GNV na Capital.

“Temos ótimas notícias para os consumidores do GNV da grande Cuiabá: após negociação com a GNC, o número de bicos de abastecimentos de gás nos três postos de Cuiabá irá dobrar até o final de maio. De dois, passarão para quatro em cada posto. Em Várzea Grande, quadruplicou desde o dia 1º de maio. O Posto Santos Dumont, de 2 bicos de gás natural passou a ter 8. Outra novidade foi a abertura de mais um posto de GNV em Cuiabá, que começou a operar nesta segunda-feira, 9 de maio”, explicou Reis.

O presidente da MT Gás ainda informou que até 15 de junho Cuiabá contará com mais um posto de GNV, totalizando cinco postos na Capital e um em Várzea Grande.

Confira os postos de abastecimento do GNV:

Posto Santos Dumont – Várzea Grande;

Posto América – Cuiabá;

Posto Santa Eliza – Cuiabá;

Posto Ipê – Cuiabá;

Posto Vip – Cuiabá;

Posto Fort – Cuiabá – previsto para entrar em operação até 15.06.