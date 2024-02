Policial quis comprar silêncio de vítima de estupro, diz advogado

Uma mulher, de 31 anos, foi vítima de violência doméstica nesta sexta-feira (02.02), no Bairro Vila São José, no município de Rondonópolis (220 km de Cuiabá). O autor do crime, um homem, de 25 anos, foi preso em flagrante por policiais militares do 5º Batalhão.

À PM, a mulher contou que foi surpreendida pelo ex-namorado na casa dela. Ela foi até o portão para tentar evitar a entrada do suspeito e entraram em luta corporal.

Durante ação, o homem a enforcou, a agrediu com soco nos seios e um chute na perna. A vítima ainda teve suas roupas rasgadas. A mulher ainda ressaltou que o homem conseguiu entrar na residência e quebrou vários objetos da casa.

Conforme o relato da vítima, ela disse ter sido ameaçada de morte, caso acionasse a polícia.

A PM foi chamada por testemunhas, que ouviram toda a discussão. O homem foi preso em flagrante na casa da vítima.

Ele apresentava diversos escoriações pelo rosto, pescoço e peito, provenientes da luta com a mulher. Os militares ainda identificaram que ele possuía duas passagens criminais por roubo, no município de Primavera do Leste, ambas de 2023.

O homem foi encaminhado à delegacia.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.