Polícias Civil e Militar apreendem menor com arma de fogo e motocicleta utilizadas em homicídios em Vila Bela da Santíssima Trindade

Pela primeira vez sendo realizada no maior espaço Multieventos da América Latina, Parque Novo Mato Grosso, a tradicional Rotam Extreme, promovida pela Polícia Militar, na manhã deste domingo (08.6), reuniu 4.502 corredores nos trajetos de cinco e sete quilômetros repletos de obstáculos até a linha de chegada. Nesta edição, foram mais de 25 desafios naturais e artificiais que exigiam níveis de força, equilíbrio e coordenação motora dos competidores.

O comandante do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), tenente-coronel Costa Gomes, comemorou a nova edição da corrida, que prometeu reunir até dez mil pessoas, entre familiares e amigos dos corredores, neste momento de superar desafios e confraternização.

O comandante explica que os trajetos contaram com diversos profissionais da segurança para garantir a integridade dos competidores, como equipe composta por direção de prova, direção de percurso, fiscais de obstáculos e receptivo pós-prova, além de pontos de hidratação.



“Chegamos a oitava edição da nossa Rotam Extreme que se tornou uma tradição aqui na nossa Capital e já conhecida nacionalmente. Essa edição é ainda mais especial, pois acontece aqui no Parque Novo Mato Grosso, maior parque multieventos da América Latina, construído pelo nosso Governo do Estado e obtivemos mais de quatro mil inscritos. Trabalhos muito no planejamento, e mais ainda, durante a realização do evento. Todo o staff da Rotam Extreme soma mais de 200 pessoas para realização da corrida com toda organização e segurança do público”, afirmou o comandante da Rotam, tenente-coronel Costa Gomes.



O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Claudio Fernando Carneiro Tinoco parabenizou os policiais militares da unidade especializada por mais uma edição da Rotam Extreme, que contou com recorde de público. Além disso, coronel Fernando ressaltou a importância dos incentivos ao esporte como forma de aproximar a população da Polícia Militar.



“A Rotam Extreme é uma das grandes corridas aguardadas no calendário esportivo da Polícia Militar de Mato Grosso. Essa realização só é possível também por meio do apoio do Governo do Estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) e Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) e parceiros da iniciativa privada. A prática esportiva é uma importante ferramenta para aproximar as pessoas e é esse novo objetivo de promover as corridas de ruas e de obstáculos”, declarou coronel Fernando.

A Rotam Extreme desse ano recebeu pessoas de 14 estados diferentes do país. Entre eles, está o arquiteto, Vinicius Oliver, que está de férias na Capital do Estado. “Sou morador do estado do Rio de Janeiro e essa foi a minha primeira vez na Rotam Extreme. Foi uma experiência bastante incrível e desafiadora”, comentou.



A servidora pública do Estado, Vanessa de Castro, também parabenizou os policiais militares da Rotam pela promoção e realização das provas. “A organização está de parabéns. Foi tudo planejado e executado com total segurança do público. Essa é minha primeira vez e com certeza irei participar das outras edições”, ressaltou.

O comandante da Rotam ponderou que a realização da corrida tem como meta angariar recursos financeiros para manutenção das instalações físicas do Batalhão Rotam, assim como os projetos sociais que, atualmente, atendem cerca de 300 crianças e adolescentes garantindo lazer e cidadania através da prática esportiva.

Rotam Extreme Kids

Neste sábado (07.6), foi realizada a corrida Rotam Extreme Kids, para crianças de 4 a 12 anos, na sede do Batalhão, no bairro Dom Aquino em Cuiabá, e teve mais de 300 inscritos.

“Os projetos sociais, como o Jiu-Jitsu Rotam e a escolinha de futebol Grêmio Rotam, têm excelentes resultados em todos os aspectos, onde já consagraram campeões estaduais e brasileiro em várias categorias, fazendo das crianças e adolescentes verdadeiros campeões”, finaliza.

Fonte: PM MT – MT