Polícias Civil e Militar prendem dois homens por tráfico de drogas em Pedra Preta

Três integrantes de uma facção criminosa foram presos, na noite desta sexta-feira (16.5), por policiais militares do Grupo de Apoio do 4º Batalhão, em Várzea Grande. As equipes apreenderam 65 porções de maconha, meio tablete do mesmo entorpecente, 45 chips telefônicos, sete celulares, três munições e outros materiais para embalagem das drogas.

Durante rondas pelo bairro Jardim Potiguar, os policiais militares flagraram o motorista de um veículo Fox, em alta velocidade. Após perseguição, o condutor foi abordado e detido. Ele estava acompanhado do irmão.

Com os suspeitos, foram encontrados diversas porções de maconha e chips telefônicos. A dupla confessou que se deslocava até a residência de um outro homem, no bairro Jardim Alá, com intuito de buscar mais drogas e fazer a comercialização.

Diante da denúncia, os policiais militares, acompanhados da dupla, se deslocaram até o endereço, identificaram e abordaram o terceiro suspeito. No local, as equipes encontraram novas porções de maconha, meio tablete e chips telefônicos.

O suspeito aplicava golpes por meio de plataformas de compra e venda de produtos. O trio foi conduzido à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT