SEGURANÇA
Polícias Civil e Militar prendem empresário e apreendem 77 kg de pescado ilegal
O proprietário de uma pousada na comunidade Lago Grande, no município de Santa Terezinha, foi preso em flagrante por crime ambiental, neste domingo (31.8), durante operação conjunta entre a Polícia Civil, a Polícia Militar do 23º Batalhão e a Força Tática do 10º Comando Regional, para cumprimento de mandado de busca e apreensão na propriedade.
A ação resultou na apreensão de mais de 77 quilos de pescado ilegal, aves silvestres e materiais utilizados na pesca ilegal.
Na Delegacia de Santa Terezinha, o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime contra a fauna dentro das condutas de transportar, comercializar, beneficiar ou industrializar espécimes provenientes de pesca proibida e matar, caçar ou apanhar espécimes da fauna silvestre.
O mandado de busca e apreensão foi cumprido na propriedade do investigado. Logo na chegada ao imóvel, os policiais encontraram duas caixas de isopor contendo peixes congelados, indicando pesca recente. Entre os espécimes apreendidos, estavam exemplares cuja captura é proibida por lei ambiental, como pirarucu, tucunaré e pintado.
Durante a inspeção, os agentes também localizaram carne de jacaré, duas pacas abatidas e duas aves silvestres (aparentemente patos selvagens), além de redes, tarrafas e pacotes de filé de pirarucu já preparados para comercialização. Todo o material foi apreendido e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Santa Terezinha.
No total, foram contabilizadas nove espécies de peixes apreendidas, totalizando mais de 77 quilos de pescado, sendo 42,1 quilos de Pirarucu, 5,1 quilos de Tucunaré, 7 quilos de Pintado, 1,27 quilo de curvina, 2,32 quilos de Jaraqui, 1,2 quilos de Carapirosca, 7,8 quilos de Piau, 7,6 quilos de Pacu e 3,12 quilos de carne de jacaré.
Representantes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) estiveram na delegacia e realizaram as ações administrativas, como notificações e definição do destino final dos animais silvestres e pescado apreendidos. Enquanto estava na delegacia, o suspeito apresentou quadro de hipertensão. Ele foi encaminhado para uma unidade de saúde para atendimento.
Após ser interrogado, ele foi autuado em flagrante pelo crime ambiental, sendo arbitrada fiança de R$ 9 mil. O suspeito foi liberado para responder pelo crime em liberdade após o pagamento do valor. A Polícia Civil segue com as investigações para apurar a extensão da atividade ilegal e outros possíveis envolvidos.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Homem que tentou matar ex-companheira em Colniza há 17 anos é preso em Aripuanã
Um homem, considerado foragido da Justiça há mais de 17 anos por tentativa de homicídio qualificado contra sua ex-companheira, foi capturado pela Polícia Civil, na sexta-feira (29.8), em ação realizada pelos policiais da Delegacia de Colniza, com apoio da equipe da Base da Polícia Militar do distrito de Conselvan, em Aripuanã.
O suspeito estava com um mandado de prisão em aberto pelo crime de tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo.
O crime ocorreu no dia 9 de janeiro de 2008, por volta das 21 horas, na região central de Colniza. Na ocasião, o suspeito e a vítima iniciaram uma discussão a respeito da divisão de bens do casal e da pensão das filhas, uma vez que estavam separados há cerca de um ano. Durante a briga, ele sacou uma arma de fogo e efetuou disparos que atingiram a ex-companheira na região torácica.
A vítima foi socorrida e sobreviveu aos ferimentos, mas perdeu a funcionalidade de um dos pulmões, além de ter ficado paraplégica em decorrência dos ferimentos. Ele foi indiciado pela Polícia Civil e denunciado pelo Ministério Público pelo crime, sendo expedido o mandado de prisão em seu desfavor.
A prisão foi realizada após investigações conduzidas pelos policiais da Delegacia de Colniza, que identificaram o paradeiro do procurado na cidade de Aripuanã. As informações apuradas foram repassadas à Polícia Militar do distrito de Conselvan, que localizou o suspeito e deu cumprimento à ordem de prisão em aberto.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Força Tática prende três pessoas com mais de 300 porções de drogas em Várzea Grande
Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam dois homens, de 34 e 35 anos, e uma mulher, de 41, por tráfico de drogas, na noite deste sábado (30.8), em Várzea Grande. Com os suspeitos, a PM apreendeu mais de 300 porções de substâncias análogas à cocaína e pasta base de cocaína.
Conforme o boletim de ocorrência, a equipe da Força Tática recebeu denúncia anônima sobre um homem que estava realizando a venda de drogas na região do bairro Jardim Maringá.
Os policiais intensificaram o patrulhamento tático no bairro, localizaram o suspeito com as mesmas características da denúncia e fizeram a abordagem. Na revista pessoal, os militares localizaram algumas porções de droga dentro da cueca dele.
Ao ser perguntado sobre a procedência dos entorpecentes, o homem revelou que vendia as drogas e que teria mais materiais guardados em sua casa. A PM se deslocou ao endereço dele e encontrou outras porções de drogas.
Em seguida, o suspeito indicou a localização de um segundo homem que seria o responsável por embalar e distribuir as drogas nos bairros Jardim Maringá e Parque do Lago.
No endereço informado, os policiais flagraram o suspeito, que prontamente se entregou. Com o homem, a PM encontrou mais de 130 porções de drogas que estavam escondidas em um bueiro, além de uma balança de precisão.
O suspeito também afirmou que outras drogas embaladas por ele haviam sido levadas para um quitinete na mesma região. A equipe da Força Tática se deslocou ao endereço e encontrou uma mulher.
Ela foi indagada sobre a denúncia de tráfico de drogas e disse que era apenas usuária. Os policiais fizeram buscas na casa e encontraram mais 100 porções da mesma droga, sendo indicada a presença do tráfico de entorpecentes no local.
Diante da situação, os três suspeitos localizados receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Central de Flagrantes, com todo o material apreendido, para registro da ocorrência. Todo o material apreendido foi entregue à Polícia Judiciária Civil.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
Corpo de Bombeiros combate 22 incêndios florestais neste domingo (31)
Polícias Civil e Militar prendem empresário e apreendem 77 kg de pescado ilegal
Governador está bem e segue em observação na Santa Casa
Procon recomenda instalação de ilhas de hidratação em eventos ao ar livre em Cuiabá
Cuiabá intensifica vacinação contra o sarampo e orienta população sobre a dose zero
Segurança
Polícias Civil e Militar prendem empresário e apreendem 77 kg de pescado ilegal
O proprietário de uma pousada na comunidade Lago Grande, no município de Santa Terezinha, foi preso em flagrante por crime...
Homem que tentou matar ex-companheira em Colniza há 17 anos é preso em Aripuanã
Um homem, considerado foragido da Justiça há mais de 17 anos por tentativa de homicídio qualificado contra sua ex-companheira, foi...
Força Tática prende três pessoas com mais de 300 porções de drogas em Várzea Grande
Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam dois homens, de 34 e 35 anos, e uma mulher,...
MT
Brasil
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
MEIO AMBIENTE6 dias atrás
Castanheira apreendida pela Sema em Nova Bandeirantes lota dois caminhões
-
MEIO AMBIENTE5 dias atrás
Corpo de Bombeiros intensifica combate a incêndios florestais com uso de aeronaves
-
CIDADES5 dias atrás
Audiência Pública discute Plano Plurianual (PPA) 2026/2029 em Sinop
-
Economia & Finanças4 dias atrás
Dívida Pública aumenta e ultrapassa R$ 7,9 tri
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
TRE-MT realizará mutirão eleitoral voltado para idosos em São Félix do Araguaia
-
ARTIGOS & OPINIÕES3 dias atrás
Da técnica à política: 4 anos escrevendo sobre o Legislativo
-
ARTIGOS & OPINIÕES3 dias atrás
Crimes Digitais e a Juventude
-
AGRONEGÓCIO6 dias atrás
Preço em queda do milho deixa produtores indecisos e pode ampliar área de soja no Brasil