Polícias Civil e Militar prendem faccionados com drogas e arma de fogo em Matupá

Três integrantes de uma façcão criminosa envolvidos com crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo foram presos em flagrante, na sexta-feira (14.3), em ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar, no município de Matupá. As prisões integram os trabalhos do Programa Tolerância Zero do Governo do Estado para combate à atuação de facções criminosas em todo Mato Grosso.

As diligências iniciaram após as equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar levantarem informações de que faccionados estavam em uma residência no bairro Jardim União, realizando o comércio de entorpecentes, local em que também estariam armazenadas armas de fogo.

Com base nos levantamentos, os policiais passaram a monitorar o endereço, momento em que um dos suspeitos fugiu ao avistar as equipes. Os policiais conseguiram abordá-lo, sendo encontrado com ele uma porção de maconha.

Diante das evidências, as equipes policiais seguiram para a residência, onde encontraram o segundo suspeito. Em buscas no local, foi localizado, debaixo de um colchão, um revólver calibre 38 com quatro munições intactas e uma porção grande de maconha.

Em continuidade às diligências, os policiais foram para outra residência onde estaria o responsável pela venda dos entorpecentes. No local, além da prisão do terceiro suspeito, foi realizada a apreensão de dinheiro, porções de pasta base e de cocaína e de uma balança de precisão, que estavam escondidos no forro da casa.

Todo material ilícito encontrado nas duas residências foi apreendido e os três suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Matupá, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo, sendo posteriormente colocados à disposição da Justiça.

Fonte: Governo MT – MT