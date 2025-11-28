Polícias Civis de MT e GO prendem foragido da Justiça acusado de dois homicídios em Cocalinho

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou, na noite de quinta-feira (27.11), a solenidade de encerramento dos projetos sociais desenvolvidos neste ano na Baixada Cuiabana, com a formação de 350 alunos participantes dos projetos sociais Bombeiros do Futuro, Karabom e Musicalizar. Essas iniciativas têm como objetivo promover cidadania, disciplina e desenvolvimento pessoal, oferecendo atividades educativas e formativas específicas para crianças e adolescentes.

A cerimônia marcou o encerramento de mais um ciclo de aprendizado para estudantes dos municípios de Cuiabá, Várzea Grande, Barão de Melgaço e Nossa Senhora do Livramento. O evento contou com a presença do coronel BM Rony Robson Cruz Barros, comandante-geral adjunto do CBMMT e chefe do Estado-Maior; do prefeito de Nossa Senhora do Livramento, Thiago Gonçalo de Almeida; além de secretários municipais, autoridades e familiares das crianças e adolescentes formandos.

Segundo o coronel Rony, o compromisso da corporação vai além das ações operacionais. Ele inclui a missão de ampliar oportunidades de crescimento para os jovens da região, fortalecendo os laços entre a segurança pública e a comunidade. Ele destacou ainda o poder transformador da educação e o impacto positivo de iniciativas como essa na vida de crianças e adolescentes, que muitas vezes precisam apenas de incentivo para revelar seus talentos.

“É com grande alegria que celebramos o sucesso das crianças atendidas pelos projetos sociais desenvolvidos aqui na Baixada Cuiabana. Este momento representa a concretização de um trabalho que une dedicação, disciplina e, acima de tudo, o compromisso institucional de contribuir para a formação integral desses jovens. Para nós, não se trata apenas de atividades; trata-se de construir oportunidades, oferecer proteção e apresentar caminhos seguros para o futuro”, afirmou o coronel Rony.

Ainda durante o evento, as crianças realizaram apresentações dos três projetos sociais, que integram o Programa Educacional e Social do CBMMT. Elas também receberam o certificado de conclusão entregues pelos seus pais e padrinhos, como forma de marcar mais um passo na formação cidadã de cada participante.

Com quase 20 anos de existência, o Projeto Bombeiros do Futuro é reconhecido em todo o Estado, oferecendo formação cidadã por meio de disciplinas como civismo, primeiros socorros, noções de prevenção, ordem unida, ética, respeito, responsabilidade e trabalho em equipe, estimulando nos jovens o senso de disciplina e pertencimento.

O Projeto Karabom, por sua vez, utiliza as artes marciais como instrumento de transformação social. Por meio do karatê, os alunos vivenciam princípios como autocontrole, resiliência, foco, respeito e determinação, habilidades fundamentais tanto para o ambiente escolar quanto para a vida em comunidade.

Já o Projeto Musicalizar abre portas para o universo da música como ferramenta pedagógica, cultural e emocional. Com atividades de instrumentalização, as crianças descobrem talentos, desenvolvem sensibilidade artística, ampliam a autoestima e fortalecem a capacidade de expressão individual e coletiva.

Pelo segundo ano consecutivo, as crianças de Nossa Senhora do Livramento celebraram a conclusão do Projeto Bombeiros do Futuro. O prefeito Thiago Gonçalo de Almeida destacou a importância da parceria e reforçou a intenção de ampliar as ações para beneficiar ainda mais crianças no município.

“Quero agradecer e reforçar a importância de darmos continuidade a essa iniciativa. Lá em Livramento, ainda não temos o Karatê nem o Musicalizar, mas aproveito esta oportunidade para solicitar às autoridades que possamos levar esses projetos para o município a partir do próximo ano, porque entendemos que são ferramentas transformadoras na vida dessas crianças e adolescentes.”

Também presente no evento, o secretário de Administração e Planejamento de Barão de Melgaço, Marcos Camargo, que representou a prefeita, ressaltou a relevância dos projetos sociais para o município.

“Quero parabenizar essa equipe do Corpo de Bombeiros Militar, que realmente não mede esforços. Não é porque Barão de Melgaço está distante, com uma comunidade pequena, de quase oito mil habitantes, que vocês deixam de ir. Vocês vão. Vocês estão presentes. Então, hoje, aqui, é momento de agradecer e parabenizar. Parabenizar também, aos pais, para que continuem incentivando seus filhos. E, graças a vocês, por confiarem, acreditarem e nos entregarem essas crianças, tudo isso se tornou possível. Tenho certeza de que valeu a pena”, concluiu.

