MATO GROSSO
Polícias Civis de MT e GO prendem foragido da Justiça acusado de dois homicídios em Cocalinho
Uma ação conjunta entre as Polícias Civis de Mato Grosso e Goiás resultou na prisão de um homem foragido da Justiça pela prática de dois homicídios qualificados. A prisão ocorreu nessa quarta-feira (26.11), em Cocalinho.
O cumprimento dos mandados de prisão preventiva foi resultado de um minucioso trabalho de inteligência e cooperação interestadual entre os policiais civis da Delegacia de Cocalinho e do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) de Águas Lindas de Goiás (GO).
Histórico Criminal
O primeiro homicídio praticado pelo investigado ocorreu no Distrito Federal, em 30 de janeiro de 2022, vitimando Antônio Francisco Gomes, morto com golpes de faca. Após o ato, o autor fugiu para o estado de Goiás, onde praticou o segundo homicídio.
O crime foi praticado em 22 de abril de 2023, tendo como vítima Jerry Adriano Batista de Barros. Segundo apurado pela Polícia Civil de Goiás, à época, o assassinato foi motivado por um desentendimento banal em um estabelecimento comercial. O investigado, horas após a discussão, o autor invadiu a residência onde a vítima descansava e, na presença de uma menor de idade, desferiu um golpe fatal de faca na região do pescoço da vítima.
Desafiando a Justiça
Um detalhe que chamou a atenção das equipes policiais foi a conduta desafiadora do investigado. Ao fugir de Goiás após o segundo assassinato, o homem afirmava publicamente que “nunca seria preso” e que “nenhuma polícia o pegaria”.
A prisão realizada em Cocalinho demonstrou o compromisso social da segurança pública, independentemente da extensão territorial brasileira.
Integração Policial
A operação foi deflagrada após a equipe do GIH de Águas Lindas de Goiás contatar a Delegacia de Cocalinho, informando o possível paradeiro do foragido. De imediato, os policiais civis da unidade realizaram diligências de campo, localizando o paradeiro exato do alvo e efetuando a captura.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Corpo de Bombeiros conclui atividades de 2025 dos projetos sociais na Baixada Cuiabana e forma 350 alunos
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou, na noite de quinta-feira (27.11), a solenidade de encerramento dos projetos sociais desenvolvidos neste ano na Baixada Cuiabana, com a formação de 350 alunos participantes dos projetos sociais Bombeiros do Futuro, Karabom e Musicalizar. Essas iniciativas têm como objetivo promover cidadania, disciplina e desenvolvimento pessoal, oferecendo atividades educativas e formativas específicas para crianças e adolescentes.
A cerimônia marcou o encerramento de mais um ciclo de aprendizado para estudantes dos municípios de Cuiabá, Várzea Grande, Barão de Melgaço e Nossa Senhora do Livramento. O evento contou com a presença do coronel BM Rony Robson Cruz Barros, comandante-geral adjunto do CBMMT e chefe do Estado-Maior; do prefeito de Nossa Senhora do Livramento, Thiago Gonçalo de Almeida; além de secretários municipais, autoridades e familiares das crianças e adolescentes formandos.
Segundo o coronel Rony, o compromisso da corporação vai além das ações operacionais. Ele inclui a missão de ampliar oportunidades de crescimento para os jovens da região, fortalecendo os laços entre a segurança pública e a comunidade. Ele destacou ainda o poder transformador da educação e o impacto positivo de iniciativas como essa na vida de crianças e adolescentes, que muitas vezes precisam apenas de incentivo para revelar seus talentos.
“É com grande alegria que celebramos o sucesso das crianças atendidas pelos projetos sociais desenvolvidos aqui na Baixada Cuiabana. Este momento representa a concretização de um trabalho que une dedicação, disciplina e, acima de tudo, o compromisso institucional de contribuir para a formação integral desses jovens. Para nós, não se trata apenas de atividades; trata-se de construir oportunidades, oferecer proteção e apresentar caminhos seguros para o futuro”, afirmou o coronel Rony.
Ainda durante o evento, as crianças realizaram apresentações dos três projetos sociais, que integram o Programa Educacional e Social do CBMMT. Elas também receberam o certificado de conclusão entregues pelos seus pais e padrinhos, como forma de marcar mais um passo na formação cidadã de cada participante.
Com quase 20 anos de existência, o Projeto Bombeiros do Futuro é reconhecido em todo o Estado, oferecendo formação cidadã por meio de disciplinas como civismo, primeiros socorros, noções de prevenção, ordem unida, ética, respeito, responsabilidade e trabalho em equipe, estimulando nos jovens o senso de disciplina e pertencimento.
O Projeto Karabom, por sua vez, utiliza as artes marciais como instrumento de transformação social. Por meio do karatê, os alunos vivenciam princípios como autocontrole, resiliência, foco, respeito e determinação, habilidades fundamentais tanto para o ambiente escolar quanto para a vida em comunidade.
Já o Projeto Musicalizar abre portas para o universo da música como ferramenta pedagógica, cultural e emocional. Com atividades de instrumentalização, as crianças descobrem talentos, desenvolvem sensibilidade artística, ampliam a autoestima e fortalecem a capacidade de expressão individual e coletiva.
Pelo segundo ano consecutivo, as crianças de Nossa Senhora do Livramento celebraram a conclusão do Projeto Bombeiros do Futuro. O prefeito Thiago Gonçalo de Almeida destacou a importância da parceria e reforçou a intenção de ampliar as ações para beneficiar ainda mais crianças no município.
“Quero agradecer e reforçar a importância de darmos continuidade a essa iniciativa. Lá em Livramento, ainda não temos o Karatê nem o Musicalizar, mas aproveito esta oportunidade para solicitar às autoridades que possamos levar esses projetos para o município a partir do próximo ano, porque entendemos que são ferramentas transformadoras na vida dessas crianças e adolescentes.”
Também presente no evento, o secretário de Administração e Planejamento de Barão de Melgaço, Marcos Camargo, que representou a prefeita, ressaltou a relevância dos projetos sociais para o município.
“Quero parabenizar essa equipe do Corpo de Bombeiros Militar, que realmente não mede esforços. Não é porque Barão de Melgaço está distante, com uma comunidade pequena, de quase oito mil habitantes, que vocês deixam de ir. Vocês vão. Vocês estão presentes. Então, hoje, aqui, é momento de agradecer e parabenizar. Parabenizar também, aos pais, para que continuem incentivando seus filhos. E, graças a vocês, por confiarem, acreditarem e nos entregarem essas crianças, tudo isso se tornou possível. Tenho certeza de que valeu a pena”, concluiu.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Polícia Militar fecha ponto de venda de drogas e prende faccionado em Confresa
A Polícia Militar fechou um ponto de venda de entorpecentes e prendeu um homem faccionado, de 19 anos, por tráfico ilícito de drogas, na tarde desta quinta-feira (27.11), em Confresa. No local, a PM apreendeu tabletes e porções de substâncias análogas à maconha e à cocaína, além de outros materiais utilizados no tráfico.
Conforme o boletim de ocorrência, a equipe da Companhia de Confresa recebeu informações sobre uma grande movimentação de usuários de entorpecentes em uma residência da cidade. Ainda segundo as denúncias, o dono da casa seria um ex-presidiário com passagens por tráfico de drogas.
Com as informações repassadas, os militares da unidade seguiram até o endereço e viram o suspeito na frente da casa. O homem tentou fugir para o interior do imóvel, ao visualizar as viaturas policiais, e foi detido rapidamente.
Na revista pessoal ao suspeito, foram encontradas algumas porções de maconha em seu bolso.
Em seguida, os militares entraram na casa do abordado e fizeram buscas, localizando mais porções de maconha e cocaína e tabletes grandes e pequenos das mesmas drogas, além de balanças de precisão e outros materiais utilizados no tráfico de entorpecentes.
Diante do flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia da cidade para registro da ocorrência e demais providências.
Fonte: Governo MT – MT
Polícias Civis de MT e GO prendem foragido da Justiça acusado de dois homicídios em Cocalinho
MPMT conclui novo ciclo de expansão de projeto e apresenta resultados
Polícias Civis de MT e GO prendem foragido da Justiça acusado de dois homicídios em Cocalinho
Ministério da Saúde quer ampliar em 30% capacidade de armazenamento de plasma no país
Mutirão de Conciliação Interligue Já chega à 4ª edição com lançamento oficial nesta segunda-feira
Segurança
Polícias Civis de MT e GO prendem foragido da Justiça acusado de dois homicídios em Cocalinho
Uma ação conjunta entre as Polícias Civis de Mato Grosso e Goiás resultou na prisão de um homem foragido da...
Polícia Militar fecha ponto de venda de drogas e prende faccionado em Confresa
A Polícia Militar fechou um ponto de venda de entorpecentes e prendeu um homem faccionado, de 19 anos, por tráfico...
PM intercepta cegonha com duas caminhonetes adulteradas e prende homem por receptação
Policiais militares do 10º Batalhão recuperaram duas caminhonetes de origem ilícita e prenderam um homem suspeito de receptação, em Cuiabá,...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
JUSTIÇA4 dias atrás
É amanhã! Últimas horas para garantir sua vaga no curso de Letramento Racial e Antirracismo
-
AGRONEGÓCIO4 dias atrás
Porto Nacional vai abrir a colheita da soja, consolidando o Tocantins como força do agro
-
CIDADES4 dias atrás
Últimos jogos da 1ª fase da Copa Pasinha CDL de Futsal acontecem essa semana
-
Saúde6 dias atrás
Dignidade menstrual: cidadãos recebem aviso sobre oferta gratuita de absorventes higiênicos
-
ELEIÇÕES3 dias atrás
Com 98,01% de cobertura biométrica, Dom Aquino atinge meta de campanha
-
Saúde7 dias atrás
Ministério da Saúde inicia projeto de ampliação do rastreamento de câncer do colo do útero e mama nas regiões Norte e Nordeste do Brasil
-
ELEIÇÕES3 dias atrás
Alto Taquari é o 13º município a atingir meta da campanha Biometria 100%
-
Política7 dias atrás
Legislação obriga municipio de Rondonópolis a absorver alunos de convênio com Cáritas