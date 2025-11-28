Connect with us

MATO GROSSO

Polícias Civis de MT e GO prendem foragido da Justiça acusado de dois homicídios em Cocalinho

28/11/2025

Uma ação conjunta entre as Polícias Civis de Mato Grosso e Goiás resultou na prisão de um homem foragido da Justiça pela prática de dois homicídios qualificados. A prisão ocorreu nessa quarta-feira (26.11), em Cocalinho.

O cumprimento dos mandados de prisão preventiva foi resultado de um minucioso trabalho de inteligência e cooperação interestadual entre os policiais civis da Delegacia de Cocalinho e do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) de Águas Lindas de Goiás (GO).

Histórico Criminal

O primeiro homicídio praticado pelo investigado ocorreu no Distrito Federal, em 30 de janeiro de 2022, vitimando Antônio Francisco Gomes, morto com golpes de faca. Após o ato, o autor fugiu para o estado de Goiás, onde praticou o segundo homicídio.

O crime foi praticado em 22 de abril de 2023, tendo como vítima Jerry Adriano Batista de Barros. Segundo apurado pela Polícia Civil de Goiás, à época, o assassinato foi motivado por um desentendimento banal em um estabelecimento comercial. O investigado, horas após a discussão, o autor invadiu a residência onde a vítima descansava e, na presença de uma menor de idade, desferiu um golpe fatal de faca na região do pescoço da vítima.

Desafiando a Justiça

Um detalhe que chamou a atenção das equipes policiais foi a conduta desafiadora do investigado. Ao fugir de Goiás após o segundo assassinato, o homem afirmava publicamente que “nunca seria preso” e que “nenhuma polícia o pegaria”.

A prisão realizada em Cocalinho demonstrou o compromisso social da segurança pública, independentemente da extensão territorial brasileira.

Integração Policial

A operação foi deflagrada após a equipe do GIH de Águas Lindas de Goiás contatar a Delegacia de Cocalinho, informando o possível paradeiro do foragido. De imediato, os policiais civis da unidade realizaram diligências de campo, localizando o paradeiro exato do alvo e efetuando a captura.

Corpo de Bombeiros conclui atividades de 2025 dos projetos sociais na Baixada Cuiabana e forma 350 alunos

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou, na noite de quinta-feira (27.11), a solenidade de encerramento dos projetos sociais desenvolvidos neste ano na Baixada Cuiabana, com a formação de 350 alunos participantes dos projetos sociais Bombeiros do Futuro, Karabom e Musicalizar. Essas iniciativas têm como objetivo promover cidadania, disciplina e desenvolvimento pessoal, oferecendo atividades educativas e formativas específicas para crianças e adolescentes.

A cerimônia marcou o encerramento de mais um ciclo de aprendizado para estudantes dos municípios de Cuiabá, Várzea Grande, Barão de Melgaço e Nossa Senhora do Livramento. O evento contou com a presença do coronel BM Rony Robson Cruz Barros, comandante-geral adjunto do CBMMT e chefe do Estado-Maior; do prefeito de Nossa Senhora do Livramento, Thiago Gonçalo de Almeida; além de secretários municipais, autoridades e familiares das crianças e adolescentes formandos.

Segundo o coronel Rony, o compromisso da corporação vai além das ações operacionais. Ele inclui a missão de ampliar oportunidades de crescimento para os jovens da região, fortalecendo os laços entre a segurança pública e a comunidade. Ele destacou ainda o poder transformador da educação e o impacto positivo de iniciativas como essa na vida de crianças e adolescentes, que muitas vezes precisam apenas de incentivo para revelar seus talentos.

“É com grande alegria que celebramos o sucesso das crianças atendidas pelos projetos sociais desenvolvidos aqui na Baixada Cuiabana. Este momento representa a concretização de um trabalho que une dedicação, disciplina e, acima de tudo, o compromisso institucional de contribuir para a formação integral desses jovens. Para nós, não se trata apenas de atividades; trata-se de construir oportunidades, oferecer proteção e apresentar caminhos seguros para o futuro”, afirmou o coronel Rony.

Ainda durante o evento, as crianças realizaram apresentações dos três projetos sociais, que integram o Programa Educacional e Social do CBMMT. Elas também receberam o certificado de conclusão entregues pelos seus pais e padrinhos, como forma de marcar mais um passo na formação cidadã de cada participante.

Com quase 20 anos de existência, o Projeto Bombeiros do Futuro é reconhecido em todo o Estado, oferecendo formação cidadã por meio de disciplinas como civismo, primeiros socorros, noções de prevenção, ordem unida, ética, respeito, responsabilidade e trabalho em equipe, estimulando nos jovens o senso de disciplina e pertencimento.

O Projeto Karabom, por sua vez, utiliza as artes marciais como instrumento de transformação social. Por meio do karatê, os alunos vivenciam princípios como autocontrole, resiliência, foco, respeito e determinação, habilidades fundamentais tanto para o ambiente escolar quanto para a vida em comunidade.

Já o Projeto Musicalizar abre portas para o universo da música como ferramenta pedagógica, cultural e emocional. Com atividades de instrumentalização, as crianças descobrem talentos, desenvolvem sensibilidade artística, ampliam a autoestima e fortalecem a capacidade de expressão individual e coletiva.

Pelo segundo ano consecutivo, as crianças de Nossa Senhora do Livramento celebraram a conclusão do Projeto Bombeiros do Futuro. O prefeito Thiago Gonçalo de Almeida destacou a importância da parceria e reforçou a intenção de ampliar as ações para beneficiar ainda mais crianças no município.

“Quero agradecer e reforçar a importância de darmos continuidade a essa iniciativa. Lá em Livramento, ainda não temos o Karatê nem o Musicalizar, mas aproveito esta oportunidade para solicitar às autoridades que possamos levar esses projetos para o município a partir do próximo ano, porque entendemos que são ferramentas transformadoras na vida dessas crianças e adolescentes.”

Também presente no evento, o secretário de Administração e Planejamento de Barão de Melgaço, Marcos Camargo, que representou a prefeita, ressaltou a relevância dos projetos sociais para o município.

“Quero parabenizar essa equipe do Corpo de Bombeiros Militar, que realmente não mede esforços. Não é porque Barão de Melgaço está distante, com uma comunidade pequena, de quase oito mil habitantes, que vocês deixam de ir. Vocês vão. Vocês estão presentes. Então, hoje, aqui, é momento de agradecer e parabenizar. Parabenizar também, aos pais, para que continuem incentivando seus filhos. E, graças a vocês, por confiarem, acreditarem e nos entregarem essas crianças, tudo isso se tornou possível. Tenho certeza de que valeu a pena”, concluiu.

MATO GROSSO

Polícia Militar fecha ponto de venda de drogas e prende faccionado em Confresa

A Polícia Militar fechou um ponto de venda de entorpecentes e prendeu um homem faccionado, de 19 anos, por tráfico ilícito de drogas, na tarde desta quinta-feira (27.11), em Confresa. No local, a PM apreendeu tabletes e porções de substâncias análogas à maconha e à cocaína, além de outros materiais utilizados no tráfico.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe da Companhia de Confresa recebeu informações sobre uma grande movimentação de usuários de entorpecentes em uma residência da cidade. Ainda segundo as denúncias, o dono da casa seria um ex-presidiário com passagens por tráfico de drogas.

Com as informações repassadas, os militares da unidade seguiram até o endereço e viram o suspeito na frente da casa. O homem tentou fugir para o interior do imóvel, ao visualizar as viaturas policiais, e foi detido rapidamente.

Na revista pessoal ao suspeito, foram encontradas algumas porções de maconha em seu bolso.

Em seguida, os militares entraram na casa do abordado e fizeram buscas, localizando mais porções de maconha e cocaína e tabletes grandes e pequenos das mesmas drogas, além de balanças de precisão e outros materiais utilizados no tráfico de entorpecentes.

Diante do flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia da cidade para registro da ocorrência e demais providências.

