Polícias Civis de MT e GO prendem foragido da Justiça acusado de dois homicídios em Cocalinho
Uma ação conjunta entre as Polícias Civis de Mato Grosso e Goiás resultou na prisão de um homem foragido da Justiça pela prática de dois homicídios qualificados. A prisão ocorreu nessa quarta-feira (26.11), em Cocalinho.
O cumprimento dos mandados de prisão preventiva foi resultado de um minucioso trabalho de inteligência e cooperação interestadual entre os policiais civis da Delegacia de Cocalinho e do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) de Águas Lindas de Goiás (GO).
Histórico Criminal
O primeiro homicídio praticado pelo investigado ocorreu no Distrito Federal, em 30 de janeiro de 2022, vitimando Antônio Francisco Gomes, morto com golpes de faca. Após o ato, o autor fugiu para o estado de Goiás, onde praticou o segundo homicídio.
O crime foi praticado em 22 de abril de 2023, tendo como vítima Jerry Adriano Batista de Barros. Segundo apurado pela Polícia Civil de Goiás, à época, o assassinato foi motivado por um desentendimento banal em um estabelecimento comercial. O investigado, horas após a discussão, o autor invadiu a residência onde a vítima descansava e, na presença de uma menor de idade, desferiu um golpe fatal de faca na região do pescoço da vítima.
Desafiando a Justiça
Um detalhe que chamou a atenção das equipes policiais foi a conduta desafiadora do investigado. Ao fugir de Goiás após o segundo assassinato, o homem afirmava publicamente que “nunca seria preso” e que “nenhuma polícia o pegaria”.
A prisão realizada em Cocalinho demonstrou o compromisso social da segurança pública, independentemente da extensão territorial brasileira.
Integração Policial
A operação foi deflagrada após a equipe do GIH de Águas Lindas de Goiás contatar a Delegacia de Cocalinho, informando o possível paradeiro do foragido. De imediato, os policiais civis da unidade realizaram diligências de campo, localizando o paradeiro exato do alvo e efetuando a captura.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia Militar fecha ponto de venda de drogas e prende faccionado em Confresa
A Polícia Militar fechou um ponto de venda de entorpecentes e prendeu um homem faccionado, de 19 anos, por tráfico ilícito de drogas, na tarde desta quinta-feira (27.11), em Confresa. No local, a PM apreendeu tabletes e porções de substâncias análogas à maconha e à cocaína, além de outros materiais utilizados no tráfico.
Conforme o boletim de ocorrência, a equipe da Companhia de Confresa recebeu informações sobre uma grande movimentação de usuários de entorpecentes em uma residência da cidade. Ainda segundo as denúncias, o dono da casa seria um ex-presidiário com passagens por tráfico de drogas.
Com as informações repassadas, os militares da unidade seguiram até o endereço e viram o suspeito na frente da casa. O homem tentou fugir para o interior do imóvel, ao visualizar as viaturas policiais, e foi detido rapidamente.
Na revista pessoal ao suspeito, foram encontradas algumas porções de maconha em seu bolso.
Em seguida, os militares entraram na casa do abordado e fizeram buscas, localizando mais porções de maconha e cocaína e tabletes grandes e pequenos das mesmas drogas, além de balanças de precisão e outros materiais utilizados no tráfico de entorpecentes.
Diante do flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia da cidade para registro da ocorrência e demais providências.
Fonte: PM MT – MT
PM intercepta cegonha com duas caminhonetes adulteradas e prende homem por receptação
Policiais militares do 10º Batalhão recuperaram duas caminhonetes de origem ilícita e prenderam um homem suspeito de receptação, em Cuiabá, na noite desta quinta-feira (27.11). Os carros estavam sendo transportados com destino ao município de Sinop (a 480 km de Cuiabá).
As equipes receberam informações de que havia um condutor de caminhão-cegonha que transportava veículos com indícios de adulteração, nas proximidades do bairro Tijucal.
Com apoio das equipes do 9º Batalhão da Polícia Militar e da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos (Derfva), o caminhão foi interceptado em um trecho da BR-364, próximo ao viaduto que dá acesso à Rodovia dos Imigrantes.
Ao ser abordado, o condutor do veículo de carga relatou que seguia para o município de Sinop. Já durante a busca veicular, os policiais militares encaminharam seis automóveis, bem como a cegonha, para uma perícia ainda mais minuciosa.
Na sede da Derfva, houve constatação de que duas caminhonetes modelo Hilux haviam sido adulteradas. O suspeito foi detido em flagrante para registro do boletim de ocorrência. Ele não apresentou informações quanto à origem dos carros.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939
Fonte: PM MT – MT
