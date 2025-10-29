Polícias Civis de MT e GO prendem mãe e filho investigados por estelionato

Mãe e filho investigados por aplicarem um golpe na modalidade conhecida como “falso intermediário”, foram presos nesta quarta-feira (29.10), em Cuiabá, durante ação integrada para cumprimento de mandados judiciais.

O trabalho operacional da Polícia Civil mato-grossense, por meio da Delegacia Especializada de Estelionato, foi deflagrado em conjunto com a Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo Especial de Investigações Criminais (GEIC/17ª DRP).

A suspeita, de 40 anos, e o filho, de 22 anos, são investigados pelo crime de estelionato qualificado e estavam com as ordens de prisão preventiva, decretadas pela 3ª Vara Criminal de Águas Lindas de Goiás.

A vítima, residente na cidade de Águas Lindas, (GO), se interessou na compra de um veículo anunciado na internet. Após ser induzida ao erro, a vítima fez o pagamento e acabou sofrendo prejuízo de aproximadamente R$ 20 mil.

A investigação conduzida pela Polícia Civil de Goiás desvendou que mãe e filho mantinham estreita ligação com as atividades criminosas praticados pela internet, razão pela qual tiveram as prisões preventivas expedidas pela Justiça.

Após a prisão de mãe e filho realizada no bairro Pedra 90, em Cuiabá, ambos foram conduzidos para as providências cabíveis e em seguida apresentados para audiência de custódia à disposição do Poder Judiciário.

Fonte: Governo MT – MT