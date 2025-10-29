MATO GROSSO
Polícias Civis de MT e GO prendem mãe e filho investigados por estelionato
Mãe e filho investigados por aplicarem um golpe na modalidade conhecida como “falso intermediário”, foram presos nesta quarta-feira (29.10), em Cuiabá, durante ação integrada para cumprimento de mandados judiciais.
O trabalho operacional da Polícia Civil mato-grossense, por meio da Delegacia Especializada de Estelionato, foi deflagrado em conjunto com a Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo Especial de Investigações Criminais (GEIC/17ª DRP).
A suspeita, de 40 anos, e o filho, de 22 anos, são investigados pelo crime de estelionato qualificado e estavam com as ordens de prisão preventiva, decretadas pela 3ª Vara Criminal de Águas Lindas de Goiás.
A vítima, residente na cidade de Águas Lindas, (GO), se interessou na compra de um veículo anunciado na internet. Após ser induzida ao erro, a vítima fez o pagamento e acabou sofrendo prejuízo de aproximadamente R$ 20 mil.
A investigação conduzida pela Polícia Civil de Goiás desvendou que mãe e filho mantinham estreita ligação com as atividades criminosas praticados pela internet, razão pela qual tiveram as prisões preventivas expedidas pela Justiça.
Após a prisão de mãe e filho realizada no bairro Pedra 90, em Cuiabá, ambos foram conduzidos para as providências cabíveis e em seguida apresentados para audiência de custódia à disposição do Poder Judiciário.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Polícia Civil interroga autor de feminicídio em Várzea Grande após ser preso por matar outra vítima em MS
A equipe da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) interrogou, nesta quarta-feira (29.10), um homem investigado pelo crime de feminicídio, ocorrido em junho de 2022, em Várzea Grande. Ele foi preso em flagrante em uma cidade do estado de Mato Grosso do Sul por cometer outro feminicídio.
Além da prisão em flagrante, ele era considerado foragido da Justiça de Mato Grosso. Ele estava com mandado de prisão preventiva decretado em razão do feminicídio que vitimou Silbene Duroure da Guia. A ordem judicial também foi cumprida nesta quarta-feira.
Em interrogatório realizado por videoconferência, conduzido pelo delegado Edison Pick, G.C.S., o homem confessou a autoria do crime, alegando que estava sendo traído pela companheira. A investigação da DHPP apontou que, na verdade, eles já estavam separados.
Conforme apurado no inquérito policial instaurado na DHPP, o crime foi cometido por ciúme e vingança, após o autor não aceitar o fim do relacionamento. A vítima foi morta com golpes de faca, dentro da residência onde o casal morava, durante uma discussão. O suspeito ligou para o irmão logo após o crime e confessou o homicídio. Em seguida, ele fugiu para o estado de Mato Grosso do Sul, no qual também cometeu outro feminicídio e foi preso em flagrante.
Durante as investigações, foi constatado que o casal mantinha um relacionamento conturbado, com histórico de ameaças, brigas e agressões. O autor e a vítima haviam se separado em 2021, mas ele continuava a persegui-la e ameaçá-la, por não aceitar que a vítima estava começando um novo relacionamento.
“Por meio do interrogatório, ficou claro que ele premeditou o crime, uma vez que foi buscar a vítima no trabalho com o pretexto de que o filho estava doente, mas, na verdade, ele já tinha o plano em mente de tirar a vida da ex-companheira”, explicou o delegado.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Bombeiros militares resgatam filhote de gato que estava preso em bueiro em Confresa
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) resgatou nesta terça-feira (28.10) um filhote de gato que ficou preso em um bueiro na Avenida Hélio Kolsent, em Confresa (a 1006 km de Cuiabá).
A equipe do 2º Núcleo Bombeiro Militar (2º NBM) foi acionada pelo telefone de emergência 193 por volta das 07h30. Ao chegar ao local, os bombeiros confirmaram a situação e iniciaram as tentativas para retirar o animal.
Após tentativas iniciais de remoção da tampa do bueiro com uma chave de hidrante, sem sucesso devido à fixação do dispositivo, a equipe solicitou apoio com um conjunto desencarcerador hidráulico. Com essa ferramenta, foi possível abrir a tampa e resgatar o filhote de gato em segurança.
O animal, debilitado e exausto, foi imediatamente encaminhado a uma clínica veterinária para receber os cuidados necessários.
Fonte: Governo MT – MT
Economia & Finanças
