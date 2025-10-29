Connect with us

MATO GROSSO

Polícias Civis de MT e GO prendem mãe e filho investigados por estelionato

Publicado em

29/10/2025

Mãe e filho investigados por aplicarem um golpe na modalidade conhecida como “falso intermediário”, foram presos nesta quarta-feira (29.10), em Cuiabá, durante ação integrada para cumprimento de mandados judiciais.

O trabalho operacional da Polícia Civil mato-grossense, por meio da Delegacia Especializada de Estelionato, foi deflagrado em conjunto com a Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo Especial de Investigações Criminais (GEIC/17ª DRP).

A suspeita, de 40 anos, e o filho, de 22 anos, são investigados pelo crime de estelionato qualificado e estavam com as ordens de prisão preventiva, decretadas pela 3ª Vara Criminal de Águas Lindas de Goiás.

A vítima, residente na cidade de Águas Lindas, (GO), se interessou na compra de um veículo anunciado na internet. Após ser induzida ao erro, a vítima fez o pagamento e acabou sofrendo prejuízo de aproximadamente R$ 20 mil.

A investigação conduzida pela Polícia Civil de Goiás desvendou que mãe e filho mantinham estreita ligação com as atividades criminosas praticados pela internet, razão pela qual tiveram as prisões preventivas expedidas pela Justiça.

Após a prisão de mãe e filho realizada no bairro Pedra 90, em Cuiabá, ambos foram conduzidos para as providências cabíveis e em seguida apresentados para audiência de custódia à disposição do Poder Judiciário.

Fonte: Governo MT – MT

MATO GROSSO

Bombeiros militares resgatam filhote de gato que estava preso em bueiro em Confresa

Published

3 horas atrás

on

29/10/2025

By

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) resgatou nesta terça-feira (28.10) um filhote de gato que ficou preso em um bueiro na Avenida Hélio Kolsent, em Confresa (a 1006 km de Cuiabá).

A equipe do 2º Núcleo Bombeiro Militar (2º NBM) foi acionada pelo telefone de emergência 193 por volta das 07h30. Ao chegar ao local, os bombeiros confirmaram a situação e iniciaram as tentativas para retirar o animal.


Após tentativas iniciais de remoção da tampa do bueiro com uma chave de hidrante, sem sucesso devido à fixação do dispositivo, a equipe solicitou apoio com um conjunto desencarcerador hidráulico. Com essa ferramenta, foi possível abrir a tampa e resgatar o filhote de gato em segurança.

O animal, debilitado e exausto, foi imediatamente encaminhado a uma clínica veterinária para receber os cuidados necessários.

Fonte: Governo MT – MT

Comentários Facebook
Economia & Finanças

