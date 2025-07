Polícias Civis de MT e RN cumprem mandados contra grupo envolvido em fraude eletrônica em plataforma de e-commerce

A Polícia Civil de Mato Grosso cumpre, na manhã desta quinta-feira (17.7), nove ordens judiciais, entre mandados de prisão e busca e apreensão, na Operação Fake Broker, deflagrada pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte, para apurar crime de fraude eletrônica cometido por meio de uma plataforma da internet.

As ordens judiciais foram expedidas pela 11ª Vara Criminal da Comarca de Natal (RN) com base em investigações conduzidas pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC), da Polícia Civil do Rio Grande do Norte.

Em Mato Grosso, policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI) cumprem quatro mandados de prisão e cinco de busca e apreensão, todos com alvos em Cuiabá. Na operação também são cumpridos mandados no estado de Santa Catarina.

As investigações iniciaram a partir da denúncia de um golpe envolvendo um anúncio de veículo em uma plataforma de e-commerce, em que a vítima relatou ter transferido valores financeiros acreditando tratar-se de uma transação legítima, porém posteriormente descobriu que se tratava de uma fraude.

O esquema, caracterizado por sua sofisticação, envolvia o uso de contas bancárias e dispositivos de comunicação digital para mascarar a identidade dos autores. Durante o curso da investigação, foram identificados possíveis envolvidos, bem como o modo de ação empregado para enganar as vítimas e ocultar os lucros obtidos.

As investigações apontaram que os autores se valiam de anúncios reais e republicaram anúncios fraudulentos em plataformas digitais, oferecendo veículos de terceiros a preços atrativos. Após atrair as vítimas, mantinham contato via WhatsApp para negociar as condições de compra, enviando comprovantes falsos e requisitando transferências para contas bancárias vinculadas ao esquema.

As contas e dispositivos utilizados apresentavam um padrão de criação recente, indicando planejamento prévio e intenção de dificultar o rastreamento.

