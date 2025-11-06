MATO GROSSO
Polícias Civis do RN e de MT cumprem mandados contra autor de extorsão cibernética em Cuiabá
A Polícia Civil de Mato Grosso cumpre, em apoio à Polícia Civil do Rio Grande do Norte, quatro ordens judiciais no âmbito da Operação Cyber Guard, contra um alvo investigado pelo crime de extorsão cibernética, mediante ameaças de divulgação de fotos íntimas da vítima, na manhã desta quinta-feira (6.11).
Entre as ordens judiciais, são cumpridos três mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva, além de ordens de bloqueio de bens e valores até o limite de R$ 460 mil, expedidas pela Justiça do Rio Grande do Norte. Todas as ordens judiciais são cumpridas em Cuiabá.
Os mandados contra o alvo, de 29 anos, foram expedidos com base em investigações conduzidas pela Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (Defur) de Caicó (RN). O cumprimento das ordens judiciais é realizado com apoio da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI) de Mato Grosso.
Os trabalhos investigativos possibilitaram a identificação do suspeito, morador de Cuiabá, que utilizava meios tecnológicos e perfis falsos para impor pressão psicológica sobre a vítima, constrangendo-a a realizar transferências financeiras em seu favor. A partir dos elementos reunidos, foi representado pelas medidas cautelares, que foram deferidas pelo Poder Judiciário do Rio Grande do Norte.
Investigações
As investigações foram iniciadas em fevereiro de 2024, quando uma vítima, moradora de Caicó (RN), procurou a Defur para relatar que vinha sendo vítima de extorsão virtual por um homem até então desconhecido. Segundo a vítima, o investigado vinha exigindo valores em dinheiro mediante ameaças de exposição de conteúdo íntimo em redes sociais e veículos de imprensa, o que resultou em um prejuízo aproximado de meio milhão de reais.
As condutas do suspeito se inserem, inicialmente, no contexto de um golpe conhecido como “Golpe do Nudes”, modalidade criminosa em que indivíduos que se passam por homens ou mulheres jovens, estabelecem contato com a vítima por meio de redes sociais ou aplicativos de mensagens.
Após conquistarem a confiança da vítima, iniciam conversas de teor íntimo e troca de imagens de nudez, que posteriormente são utilizadas para chantagem e exigência de valores em dinheiro, sob ameaça de divulgação do material íntimo.
Cyber Guard
O nome da operação faz referência à atuação protetiva da Polícia Civil no espaço digital, simbolizando o papel da instituição como “guardiã” da sociedade contra crimes cibernéticos que violam a privacidade e a integridade das pessoas.
Os mandados foram cumpridos na Região Metropolitana de Cuiabá (MT), onde o investigado foi localizado, preso e conduzido ao sistema prisional de Rio Grande do Norte, permanecendo à disposição da Justiça potiguar.
Fonte: Governo MT – MT
Governo de MT homenageia pela primeira vez empregados públicos que completaram 25 anos de carreira
O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT), realizou, nesta quarta-feira (5.11), uma solenidade para condecorar empregados públicos com 25 anos de serviço. O evento é realizado em razão do Dia do Servidor Público, sendo que esta é a primeira vez que empregados públicos são homenageados. Dos 270 condecorados de entidades do Poder Executivo, cerca de 200 participaram da cerimônia que também contou com a presença de autoridades.
Os homenageados receberam um bóton com o brasão do Estado e a legenda “servidor público 25 anos”, bem como um certificado.
Para o secretário da Seplag, Basílio Bezerra, celebrar 25 anos de atuação dos empregados públicos é um gesto de reconhecimento a quem ajudou a construir a trajetória do Estado com dedicação e profissionalismo. Segundo ele, cada homenageado simboliza o compromisso com o cidadão mato-grossense e o esforço coletivo para fortalecer a administração pública. “Mais do que uma homenagem, esse momento é uma demonstração de gratidão e respeito por todos que contribuíram, ao longo dos anos, para que o serviço público funcione com eficiência e humanidade. Valorizar o empregado público é valorizar o próprio Estado, pois é através do trabalho diário de cada um que as políticas se tornam realidade e chegam à população com qualidade”, afirmou o secretário.
Secretário da Seplag-MT, Basílio Bezerra.
Segundo o presidente da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer), Suelme Evangelista Fernandes, essa homenagem é profundamente significativa. “Mais do que uma cerimônia, é o reconhecimento de histórias de vida e dedicação ao serviço público. Ver tantos empregados públicos emocionados mostra o quanto essa valorização é importante. O Estado só existe e se fortalece pelo trabalho dessas pessoas que, com empenho e compromisso, transformam políticas em resultados. Trazer esses profissionais ao Palácio do Governo é um gesto de grandeza e respeito, que reafirma o compromisso do Estado com quem o faz acontecer todos os dias. É um momento de gratidão, emoção e valorização ao empregado público”, comentou o presidente da Empaer.
O liquidante da Companhia Mato-grossense de Mineração (Metamat), Rodrigo Verão, disse que mesmo em meio ao processo de liquidação da Metamat, este é um momento de reconhecimento e gratidão. “Os servidores são o maior patrimônio da empresa, pois foram eles que construíram sua história e contribuíram para o seu crescimento ao longo dos anos. Valorizar quem dedicou mais de 25 anos ao serviço público é reconhecer o compromisso, a entrega e o papel fundamental de cada um na trajetória da Metamat e no serviço prestado à sociedade”, disse Rodrigo Verão.
Já o presidente da Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI), Cleberson Gomes, essa empresa tem um papel fundamental na transformação digital do Estado, e tudo isso só é possível graças às pessoas. “É com grande satisfação e um profundo sentimento de gratidão e orgulho que celebramos os 25 anos ou mais de dedicação e excelência de nossos empregados públicos. Ter a oportunidade de liderar a MTI hoje, empresa da qual faço parte desde 1998, proporciona-me a plena dimensão do valor e do comprometimento de cada servidor. Este momento de fortalecimento só foi possível graças à visão e ao apoio do Governador Mauro Mendes, que reconhece o papel estratégico da MTI na modernização do Estado e na construção de uma gestão pública mais eficiente. Agradeço a todos os colaboradores da MTI. O profissionalismo de cada um é o alicerce da nossa credibilidade e o motor do nosso sucesso. Que sigamos firmes, inovando e entregando o melhor para a sociedade”, elogiou o presidente da MTI.
Segundo a secretária adjunta de Gestão de Pessoas da Seplag, Lidiane Leite, “celebrar 25 anos de dedicação ao serviço público é reconhecer uma trajetória marcada por compromisso, ética e entrega. São anos de trabalho que se traduzem em conquistas coletivas e no fortalecimento das instituições que servem ao povo mato-grossense.”
Para a servidora da Empaer, Maria Cleonice dos Santos, o momento representa a soma de tudo o que viveu e construiu ao longo da sua trajetória no serviço público. “É uma mistura de gratificação e, principalmente, de gratidão por todos os anos dedicados ao Governo do Estado e à agricultura familiar. Como engenheira agrônoma, sempre encontrei no campo a minha realização, trabalhando lado a lado com o produtor rural. Receber esta homenagem é ver reconhecido todo o esforço, cada projeto e cada contribuição que ajudaram a fortalecer o agricultor e a valorizar o trabalho no campo. Estou profundamente feliz e honrada por fazer parte dessa história e por ter contribuído, com o meu trabalho, para o desenvolvimento da agricultura familiar em Mato Grosso”, opina Maria Cleonice.
Maria Cleonice dos Santos, da Empaer.
Já Zenilda Rodrigues da Cruz, também da Empaer, comenta que essa homenagem representa toda uma trajetória de dedicação e superação. “Desde que entrei na empresa, em 1985, vivi cada etapa desse crescimento; dos tempos em que não havia estrutura nem tecnologia até o desenvolvimento de uma instituição moderna e próspera. Tenho muito orgulho de ter acompanhado essa evolução desde os primeiros projetos e produtores atendidos, vendo o quanto avançamos juntos. Sinto uma gratidão imensa por fazer parte dessa história, por ter contribuído com meu trabalho e por ver o quanto todos nós crescemos ao longo dessa caminhada”, acrescenta Zenilda.
Zenilda Rodrigues da Cruz, da Empaer.
Marcos Daniel Martins Souza, da MTI, considera uma honra receber a homenagem. “Esse reconhecimento do Governo demonstra o valor que se dá a todos nós, tanto aos que estão chegando quanto aos que já contribuíram por tantos anos. Recebo essa homenagem com alegria e gratidão, em nome da MTI, e agradeço ao secretário Basílio Bezerra e ao governador pelo olhar atento e pelo reconhecimento ao trabalho dos servidores”, disse Marcos Daniel.
Marcos Daniel Souza, da MTI. Crédito: Matheus Velozo | Seplag-MT
Outra empregada pública que se diz honrada e grata pela condecoração é Maria Divina Rosa Matos, da Companhia Mato-grossense de Mineração (Metamat). “Eu só tenho a agradecer a Deus, por me permitir chegar até aqui, e a todos os governantes com quem caminhei ao longo desses 40 anos de serviço público. Entrei jovem na administração, cresci, criei meus filhos e dediquei minha vida ao trabalho nesta mesma unidade. Sinto-me profundamente grata por essa trajetória e por ter contribuído com amor e compromisso ao longo de todos esses anos”, comenta Maria Divina.
A empregada pública da Metamat Maria Divina Rosa Matos. Crédito: Matheus Velozo |Seplag-MT
Os 270 servidores homenageados são de três entidades públicas, sendo elas: Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI); Companhia Mato-grossense de Mineração (Metamat); e Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer).
Crédito: Tonico Pinheiro | Secom-MT
Crédito: Tonico Pinheiro | Secom-MT
Fonte: Governo MT – MT
Circuito Itinerante MT Ciências visita campus da Unemat em Alta Floresta com cinco dias de programação
O Circuito Itinerante da Ciência de Mato Grosso (MT Ciências), projeto da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), realiza atendimento ao público no Campus de Alta Floresta da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat). A programação segue até a próxima sexta-feira (7.11).
Durante a estadia, a equipe recebe a comunidade acadêmica, alunos do ensino fundamental e médio das escolas estaduais do município e a sociedade em geral. De acordo com a programação, nos dias 3 e 5, o evento é aberto ao público geral; nas demais datas, a visitação segue disponível somente para o público escolar por meio de agendamento.
Os visitantes poderão conhecer a carreta do projeto com salas temáticas que exploram conhecimentos variados, abordando desde a vasta biodiversidade do Estado até fenômenos da luz, imagem e som. Também puderam conferir o planetário digital com projeção imersivas de astronomia em 360° e kits de robótica e óculos de realidade virtual.
De acordo com a professora adjunta na Universidade e responsável por coordenar a atividade, Ana Carolina Dias Guimarães, a programação do MT Ciências na universidade oportunizou que diversos estudantes tivessem contato com experimentos e despertassem a curiosidade para a produção científica.
MT Ciências
O projeto MT Ciências visa possibilitar à população mato-grossense o acesso a um circuito itinerante com experimentos e atividades científicas. Prefeituras, escolas, instituições públicas e privadas de Mato Grosso podem solicitar ao longo do ano a presença do MT Ciências em eventos através de ofício a ser enviado à Seciteci.
*Com supervisão de Beatriz Passos.
Fonte: Governo MT – MT
