Polícias Militar e Civil detém suspeitos de sequestro e morte de adolescente encontrada em poço em Cuiabá

Uma ação rápida da Polícia Militar e da Polícia Civil resultou na localização de três suspeitos envolvidos na morte da jovem Heloysa Maria de Alencastro Souza, na noite desta terça-feira (22.4), em Cuiabá.

A menina foi encontrada com as mãos amarradas, dentro de um poço no bairro Ribeirão do Lipa, após ser vítima de roubo. Um dos suspeitos é padrasto da adolescente.

Equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope), 10º Batalhão e 3º Batalhão receberam informações sobre um roubo no bairro Morada do Ouro. Os criminosos invadiram a residência, fizeram a família refém, roubaram um carro modelo HB20 e levaram a jovem.

Com auxílio das imagens das câmeras de segurança do Vigia Mais MT, os militares identificaram que o condutor do veículo seguiu para a região do bairro Ribeirão do Lipa. Diante dos fatos, as equipes intensificaram o policiamento na região e localizaram apenas as placas do veículo em uma área de mata.

Em seguida, as equipes encontraram o corpo da menor coberto por um lençol, em um poço. A vítima estava com as pernas e mãos amarradas. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para realizar a retirada do corpo.

Diante dos fatos, os militares e os policiais civis receberam informações sobre o possível paradeiro dos suspeitos ainda no bairro Ribeirão do Lipa. Com aproximação das equipes, dois suspeitos fugiram saltando muros de residências. Um adolescente, de 17 anos, foi detido no local.

Ele revelou que outras três pessoas participaram do crime, inclusive o padrasto da vítima, que foi localizado pelos policiais civis da DERFVA. Na ação, os militares localizaram também um jovem, de 18 anos. O quarto suspeito ainda é localizado. Os suspeitos foram conduzidos à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências cabíveis.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT