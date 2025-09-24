Polícias Militar e Civil prendem faccionado por tráfico de drogas em Nova Ubiratã

Equipes da Polícia Militar e Polícia Judiciária Civil prenderam um homem faccionado, de 25 anos, por tráfico ilícito de drogas, na madrugada desta quarta-feira (24.9), na cidade de Nova Ubiratã. Na ação, foram apreendidos tabletes de maconha e porções de pasta base e cocaína.

A prisão foi realizada após a PM receber denúncias sobre grande movimentação de usuários de drogas, em uma casa. Os militares se deslocaram ao endereço e encontraram o suspeito parado na frente de um residencial de quitinetes. Os policiais iniciaram abordagem, momento em que ele fugiu da PM, correndo até uma área de mata.

Diante da situação, foi solicitado apoio de uma equipe da Polícia Judiciária Civil para diligências no imóvel, onde foram encontrados três tabletes de maconha e porções grandes de cocaína e pasta base de cocaína.

Ainda nas diligências, as equipes policiais identificaram um segundo suspeito, que residia na quitinete de frente a casa revistada, mas que informou ser o responsável pelas drogas encontradas.

Diante do flagrante, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido até a delegacia da Polícia Civil para registro da ocorrência e demais providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT