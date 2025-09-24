Connect with us

SEGURANÇA

Polícias Militar e Civil prendem faccionado por tráfico de drogas em Nova Ubiratã

Publicado em

24/09/2025

Equipes da Polícia Militar e Polícia Judiciária Civil prenderam um homem faccionado, de 25 anos, por tráfico ilícito de drogas, na madrugada desta quarta-feira (24.9), na cidade de Nova Ubiratã. Na ação, foram apreendidos tabletes de maconha e porções de pasta base e cocaína.

A prisão foi realizada após a PM receber denúncias sobre grande movimentação de usuários de drogas, em uma casa. Os militares se deslocaram ao endereço e encontraram o suspeito parado na frente de um residencial de quitinetes. Os policiais iniciaram abordagem, momento em que ele fugiu da PM, correndo até uma área de mata.

Diante da situação, foi solicitado apoio de uma equipe da Polícia Judiciária Civil para diligências no imóvel, onde foram encontrados três tabletes de maconha e porções grandes de cocaína e pasta base de cocaína.

Ainda nas diligências, as equipes policiais identificaram um segundo suspeito, que residia na quitinete de frente a casa revistada, mas que informou ser o responsável pelas drogas encontradas.

Diante do flagrante, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido até a delegacia da Polícia Civil para registro da ocorrência e demais providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT

Polícia Civil prende envolvidos em homicídio e ocultação de cadáver em Rondonópolis

Published

27 minutos atrás

on

24/09/2025

By

A Polícia Judiciária Civil deflagrou, na manhã desta quarta-feira (24.9), a Operação Cova Rasa, para cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em desfavor de envolvidos no homicídio e na ocultação de cadáver de Francisco Tomaz da Silva Júnior, de 27 anos.

Francisco foi visto pela última vez na manhã de 24 de maio de 2025, quando saiu de sua residência, no bairro Alfredo de Castro, e não retornou. Familiares registraram boletim de ocorrência comunicando o desaparecimento.

Após diversas diligências, a equipe da 2ª Delegacia de Polícia localizou, em 17 de junho, o corpo da vítima enterrado em uma área de mata, próxima ao Rio Vermelho, na MT-270. O cadáver apresentava mãos e pernas amarradas, além de indícios de tortura antes da execução.

As investigações apontaram que dois homens foram os executores do crime e um terceiro indivíduo, identificado como liderança de facção criminosa atuante na região, foi o mandante. A partir dessas evidências, a Polícia Civil representou pelos mandados de prisão e busca e apreensão, deferidos pela Justiça.

Durante a operação desta quarta-feira, foram cumpridas prisões preventivas contra dois homens, de 19 e 23 anos, apontados como os executores do homicídio. O terceiro investigado, de 30 anos, alvo de mandado de busca, já utilizava tornozeleira eletrônica por homicídio e tráfico de drogas. Em sua residência, a Polícia apreendeu várias porções de entorpecentes, resultando em prisão em flagrante por tráfico de drogas.

Nas diligências, ainda foram apreendidos dois carros e seis motocicletas, sendo uma delas produto de roubo e outras sem placas de identificação, possivelmente utilizadas para a prática de crimes na cidade.

As apurações revelaram que a motivação do homicídio esteve ligada a uma rixa entre facções criminosas. Na noite anterior ao crime, a vítima teria discutido com dois dos envolvidos presos.

Os três investigados responderão por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e integração em organização criminosa.

A ação integra o planejamento estratégico da Polícia Civil, no âmbito da Operação Inter Partes, que faz parte do programa Tolerância Zero, desenvolvido pelo Governo de Mato Grosso no combate às facções criminosas em todo o Estado.

Fonte: Policia Civil MT – MT

SEGURANÇA

Homem é preso pela Polícia Civil por violência doméstica em Marcelândia

Published

3 horas atrás

on

24/09/2025

By

A Polícia Civil, nesta terça-feira (23.9), cumpriu um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 27 anos, investigado por violência doméstica, em Marcelândia.

Conforme apurado, em 10 de setembro de 2025, o suspeito teria agredido sua ex-companheira, de 19 anos, com socos, chutes e mordidas, chegando ainda a desferir um golpe de faca contra ela.

Após registrar o boletim de ocorrência, a vítima requereu medida protetiva de urgência.

Diante da gravidade dos fatos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do investigado, a qual foi deferida pelo Poder Judiciário e cumprida pela Polícia Civil.

Após a prisão, o investigado foi conduzido até a delegacia, ficando à disposição da Justiça.

Fonte: Policia Civil MT – MT

