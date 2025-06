Polícias Militar e Civil prendem membro de facção por tráfico e apreendem 4,7 quilos de drogas em Tapurah

O 14º Comando Regional da Polícia Militar e a Polícia Civil prenderam um homem membro de uma facção criminosa, de 28 anos, por tráfico ilícito de drogas, neste sábado (31.5). Com o suspeito, foram encontradas 4,7 quilos de drogas.

As equipes policiais realizaram buscas após uma denúncia de que um condutor de um veículo Fiat Pálio estava comercializando drogas pelo bairro São Cristóvão. Os policiais localizaram o suspeito entrando em uma residência.

Durante a abordagem, a equipe encontrou o suspeito preparando os entorpecentes em um dos cômodos da casa. No local, foram encontrados 54 pinos de cocaína, além de 867 gramas de pasta base e 3,9 quilos de cocaína.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia, com o material apreendido, para as providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

*Sob supervisão Wellyngton Souza

Fonte: PM MT – MT