Polícias Militar e Civil prendem sete faccionados após roubo em joalheria de Nova Mutum

Ação conjunta das equipes Polícia Militar, por meio do 26º Batalhão, Força Tática e Cavalaria, e Polícia Judiciária Civil resultou na prisão de sete faccionados, sendo seis homens e uma mulher, na noite desta sexta-feira (14.3), em Nova Mutum. A quadrilha foi presa horas após realizar o roubo a uma joalheria da cidade, a mando da facção.

De acordo com o boletim de ocorrência, a PM foi acionada, no fim da manhã, para verificar uma situação de roubo em um estabelecimento comercial. No local, o proprietário de uma joalheria relatou ter sido rendido por criminosos armados, que anunciaram o roubo e levaram diversas joias e semijoias do local.

Ainda para os militares, a vítima afirmou que os suspeitos fugiram do local em uma motocicleta. Imediatamente, as equipes militares identificaram os suspeitos, por meio de câmeras de vigilância interna, e localizaram a motocicleta usada pelos criminosos.

Já na parte da tarde, os policiais foram até o endereço informado e localizaram um homem e uma mulher, que tentaram fugir ao verem a aproximação das viaturas da PM. Os suspeitos foram detidos dentro da casa e informaram um segundo endereço onde estava o restante da quadrilha.

Diante da situação, as equipes da Polícia Militar e Polícia Civil se deslocaram até a segunda residência e flagraram mais cinco homens, que tentaram fugir e resistiram à abordagem.

Um dos homens detidos se apresentou como dono da casa e informou ter abrigado dois dos criminosos, durante a madrugada, e que eles saíram pela manhã, retornando na parte da tarde. Nas buscas pela residência, as forças policiais localizaram pares de botas, celulares e equipamentos utilizados no crime, além de um expositor de joias.

Para os policiais, os suspeitos afirmaram terem cometido o crime a mando de uma facção criminosa e que todo material levado no crime e a arma de fogo utilizada, haviam sido levados para Cuiabá, por outros suspeitos não identificados.

Os sete faccionados receberam voz de prisão e foram conduzidos para a delegacia da cidade para registro da ocorrência e demais providências.

As forças policiais seguem em diligências para recuperação dos produtos levados no roubo e detenção de demais envolvidos no crime.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT