Polícias Militar e Federal apreendem 233 quilos de drogas durante ação conjunta em General Carneiro

Equipes do Grupo de Apoio (GAP) do 4º Batalhão prenderam dois irmãos, de 34 e 26 anos, por tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma, nesta sexta-feira (4.4), em Várzea Grande. Com a dupla, a PM apreendeu porções de entorpecentes, uma arma de fogo e R$ 2,3 mil em dinheiro.

Durante patrulhamento pelo bairro Jardim Potiguar, as equipes do GAP receberam denúncias sobre um homem suspeito de realizar o tráfico de drogas na região. Segundo as informações recebidas, ele estava transitando no local em uma caminhonete Land Rover branca.

Os militares iniciaram diligências e encontraram o veículo com as mesmas características informadas. Em abordagem, os policiais encontraram mais de R$ 2 mil em dinheiro e porções de entorpecentes. Questionado sobre as drogas, o suspeito revelou possuir mais entorpecentes e uma arma guardados em endereços distintos da cidade.

Em um primeiro local, que seria um escritório de seu pai, o suspeito entregou um revólver de calibre .38. Em seguida, os policiais foram até um segundo endereço, onde apreenderam meio tablete de substância análoga a maconha.

Por fim, o suspeito indicou um terceiro local, no Centro Sul de Várzea Grande. No endereço, os policiais encontraram o segundo suspeito, que se apresentou como irmão do homem detido.

Nas buscas na casa, a PM encontrou mais meio tablete de maconha e outras porções de entorpecentes escondidas no telhado da casa. Também foram localizadas balanças de precisão, uma máquina de contar dinheiro e materiais utilizados para o tráfico de drogas.

Diante da situação, os dois irmãos receberam voz de prisão e foram conduzidos para a Central de Flagrantes de Várzea Grande para registro da ocorrência e demais providências.

Fonte: PM MT – MT