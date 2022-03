Polícias penais apreendem 40 celulares e chips na Penitenciária Feminina

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), realiza nesta quarta-feira (16.03) o 2° Seminário de Integração do Alfabetiza MT e a entrega do prêmio Educa Mais MT para escolas de 56 municípios. O evento será realizado às 8h, no Hotel Fazenda Mato Grosso, em Cuiabá. A entrega simbólica será feita pelo governador Mauro Mendes e pelo secretário de Educação, Alan Porto.

O seminário visa realizar processo formativo com os municípios e, também, premiar as boas práticas das escolas públicas de Mato Grosso voltadas para os alunos de 2º ano do Ensino Fundamental na rede pública de ensino. A primeira edição foi realizada no ano passado para apresentar o diagnóstico e avaliação externa da aprendizagem destes estudantes. A programação do 2° Seminário de Integração do Alfabetiza MT segue até esta quinta-feira (17.03), das 8h às 17h.

O programa Alfabetiza MT foi lançado pelo Governo de Mato Grosso em 2021 e, ao todo, serão investidos R$ 16.500.850,00 em recursos próprios, por meio do Programa Mais MT. Ele é inspirado no Programa de Alfabetização na Idade Certa (PAIC) do Ceará. Implantada há 14 anos, a iniciativa foi a responsável em elevar os índices de alfabetização entre os estudantes.

Além de Mato Grosso, já implantaram o programa os estados do Amapá, Maranhão, Piauí, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Espírito Santo, Goiás e Mato Grosso do Sul.

Prêmio Educa MT

O prêmio Educa MT, instituído pela Lei 11.485 de 29 de julho de 2021, integra uma das ações do Programa Alfabetiza MT. A iniciativa premia, por meio de recursos financeiros, escolas com melhores resultados de alfabetização e apoio financeiro para aquelas com resultados insatisfatórios expressos pelo Índice de Desempenho Educacional do Estado de Mato Grosso na Alfabetização (IDEMT-ALFA).

O prêmio I será destinado para 90 escolas da Rede Pública do Estado de Mato Grosso que obtiveram os melhores resultados no IDEMT-ALFA. O prêmio III vai para as dez escolas que possuírem os menores desvios-padrões entre os resultados individuais dos estudantes na Avaliação do Estado de Mato Grosso (Somativa 2021). Podem participar as escolas dos 141 municípios que aderiram ao programa até novembro de 2021.

Serviço

Seduc realiza 2° Seminário de Integração do Alfabetiza MT e entrega prêmio Educa MT para escolas de 56 municípios Data: Quarta-feira (16.03), às 8h

Local: Hotel Fazenda Mato Grosso, Cuiabá