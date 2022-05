Policlínica do Coxipó passa por reforma e ampliação a partir desta semana

Por conta da queda de temperatura registrada nesta semana na Capital, a equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência realizou mais uma ação de abordagem social em diversas regiões do município. O trabalho ocorreu na noite desta quarta-feira (04) e resultou na entrega de mais 100 cobertores e sopão à população em situação de rua.

Uma das atendidas pela iniciativa foi Ana Carolina Alves, que vive em situação de vulnerabilidade social na região Norte. Ela expressou com clareza a satisfação em receber o cuidado da Prefeitura de Cuiabá. “É difícil aparecer pessoas que têm um bom coração, atitudes como essa. Quando chega o frio, nós que moramos nas ruas, sofremos muito. Esses cobertores ajudam e muito”, disse.

Nesta edição, as equipes de abordagem percorreram seis pontos em que essa população está concentrada, sendo eles: bairro Pedregal, proximidades do Terminal Rodoviário de Cuiabá, Beco do Candeeiro, Praça Ipiranga, Porto e Morro da Luz. A ação, que acontece desde 2017, é coordenada pelo Núcleo de Apoio da Primeira-dama e entrega diretamente 450 refeições, 300 para os munícipes em situação de rua e 150 aos trabalhadores que atuam na reciclagem de materiais no Aterro Sanitário.

“A Assistência Social atua de forma contínua com ações de abordagem à população em situação de vulnerabilidade social presente na nossa capital. Além da distribuição de refeições, cestas básicas e cobertores no frio, oferecemos a oportunidade de irem para uma das nossas unidades de acolhimento para um atendimento mais humanizado. É premissa do nosso prefeito Emanuel Pinheiro diminuir o número de pessoas nas ruas e devolver a dignidade à toda população que precisa do apoio do Poder Público”, declarou a secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hellen Ferreira.

A coordenadora de Proteção Social Especial da Pasta, Fabiana Soares, afirmou que a Prefeitura de Cuiabá oferece o acolhimento contínuo aos indivíduos, porém muitos recusam a ajuda oferecida e essa é a alternativa encontrada pelo Poder Público de chegar até eles. “São aquelas pessoas às quais a secretaria já fez abordagem, disponibilizou abrigo, mas não aceitaram. Desta forma, estamos aqui para ajudá-las, levando cobertores e alimentação, um legado humanizado da Gestão Emanuel Pinheiro, atendendo a todos que mais precisam, sem exceções”, pontuou.

Gelson Beto, de 38 anos, que encontra-se nas imediações do bairro Rodoviária Parque, fez um breve relato de sua história de vida. Ele conta que é oriundo do interior do Estado e se deslocou até a capital mato-grossense em busca de uma vida melhor. Entretanto, acabou sendo vítima da dependência química. Artesão de profissão, ele salienta que seu maior desejo é se libertar do vício e retornar ao convívio social saúde, contudo faltam forças para tomar atitude e conta com a sensibilidade do Executivo Municipal para ter uma refeição digna.

“Vim de Barra do Bugres para cá, era um homem trabalhador. Faço acessórios rústicos, como pulseiras, brincos, colares de crochê, barbante e outros materiais. Tenho família, mas não sei onde estão. Entrei nesse mundo por um minuto de fraqueza e não consegui sair mais. Meu sonho é voltar a ser quem eu era e ter as pessoas que eu amo perto de mim. Essas pessoas são anjos que Deus nos deu, principalmente no frio, que eles trazem cobertores, além da comida que é muito gostosa”, concluiu bastante emocionado.