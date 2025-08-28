SEGURANÇA
Polinter cumpre 11 mandados de prisão em dois dias em Mato Grosso
A Polícia Civil, por meio da Gerência Estadual de Polinter e Capturas, cumpriu, nesta quarta e quinta-feira (26 e 27.8), 11 mandados de prisão. As ações foram resultado de levantamentos do Núcleo de Inteligência Operacional (Nio) da unidade.
Os presos respondem por tráfico de drogas, homicídio, associação criminosa, roubo, furto, lesão corporal e ameaça.
Uma das ações contou com apoio da Força Tática de Rondonópolis, após troca de informações entre as inteligências das duas forças de segurança. Na ocasião, foi capturado um foragido pelo crime de homicídio.
Durante o cumprimento do mandado, os policiais observaram uma movimentação suspeita na residência, em Rondonópolis. O investigado tentou se desfazer de entorpecentes, arremessando-os para o lote vizinho. No local, foram encontradas drogas e dinheiro em espécie, possivelmente provenientes do tráfico. O suspeito foi autuado também por tráfico de drogas.
Outra prisão ocorreu no Complexo Pomeri, na manhã da terça-feira (26.8), no momento em que o foragido da Justiça, de 40 anos, estava na unidade para visitar sua filha, que está internada no socioeducativo.
Segundo o delegado Fernando Vasco Spinelli Pigozzi, responsável pelo Nio e pelo setor operacional da Polinter, a unidade tem intensificado as ações com foco na política do Governo do Estado de “Tolerância Zero às Facções Criminosas”.
“O Nio atua no levantamento de alvos, apoio às equipes operacionais, integração com forças policiais de outros estados e monitoramento em presídios em conjunto com o Sistema Penitenciário. Um desses trabalhos resultou recentemente na prisão de três foragidos de Mato Grosso no estado do Rio de Janeiro”, explicou o delegado.
A delegada Sílvia Maria Pauluzi de Siqueira, titular da unidade, destacou a importância da participação da sociedade no enfrentamento à criminalidade.
“É importante frisar também que a participação da comunidade, por meio de denúncias, como pelo Disque Denúncia 197, onde é possível comunicar a presença de foragidos da Justiça, é essencial na batalha contra o crime”, enfatizou a delegada.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Militar prende dois faccionados por agressões contra adolescente em Cocalinho
Policiais militares do município de Cocalinho prenderam um homem, de 20 anos, e apreenderam um adolescente, de 17 anos, pelos crimes de formação de quadrilha e lesão corporal, na tarde desta quinta-feira (28.8). Os suspeitos, identificados como membros de facção criminosa, foram presos em flagrante após agredirem um adolescente, de 17 anos.
Conforme o boletim de ocorrência, a PM recebeu denúncia anônima sobre uma movimentação estranha em uma residência, onde seria possível ouvir gritos como se uma pessoa estivesse sendo agredida.
Os policiais foram ao endereço e encontraram os dois suspeitos, que foram detidos rapidamente. Já a vítima fugiu do local em direção a uma residência vizinha, onde foi localizado.
O menor estava com diversas lesões decorrentes de agressão em todas as partes do seu corpo. Questionado sobre o motivo do crime, ele não quis se pronunciar e ainda danificou um aparelho celular, na presença da PM.
Diante da situação, os dois suspeitos da agressão foram conduzidos para a delegacia da cidade para registro da ocorrência e demais providências cabíveis.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
SEGURANÇA
“PM trabalha de forma científica para combater o crime em MT”, afirma comandante-geral
O comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso, coronel Fernando Tinoco, afirmou, durante entrevista para o Jornal da Nova, que a corporação passou a usar a metodologias científicas e estatísticas para combater a criminalidade no Estado.
“Nós trabalhamos em cima de dados estatísticos para combater as manchas criminais nas cidades, e esse é um marco do programa Tolerância Zero, de trabalhar forma mais científica. Antes, a PM trabalhava de uma forma muito reativa. Hoje, procuramos essas manchas criminais dentro das cidades e posto os policiais nesses locais para antecipar ou prevenir a ocorrência de um crime. Isso é o desenvolvimento de uma polícia cada dia mais eficiente”, destacou nesta quinta-feira (28.8).
Com o uso dessas metodologias e análise de estatística, a Polícia Militar contribuiu para reduzir, pelo programa Tolerância Zero, em 23,5% os crimes de homicídios em todo o Estado. Além disso, aumentaram as apreensões de drogas em 125,8% e também as prisões em por tráfico em 28,8%. Crimes como roubos e furtos também caíram 23,7% e 2,2%, respectivamente.
“É como se nós recuássemos e tivéssemos os índices de dez anos atrás. A população de Mato Grosso cresceu muito de dez anos para cá. Mesmo assim, com o programa do Tolerância Zero, as forças de segurança conseguiram levar a uma condição de qualidade de segurança com índices que não eram vistos há uma década”, avaliou o comandante-geral.
O coronel PM Fernando Tinoco também destacou o trabalho integrado com as outras forças de segurança para a redução dos crimes pelo programa Tolerância Zero. Dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) apontam que as ações conjuntas entre as forças de segurança aumentaram 32% entre janeiro e julho deste ano.
“As ações integradas são um marco da operação Tolerância Zero. O governador nos orienta muito que uma instituição sozinha não consegue trazer eficiência completa no ciclo de atendimento à população, e o Tolerância vem trazer justamente isso: ações integradas que trazem um respaldo e uma eficiência muito maior. Hoje, a Polícia Militar realiza um trabalho muito eficiente com a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e a Politec, com o objetivo de trazer resultados mais positivos para a população”, concluiu.
Fonte: PM MT – MT
