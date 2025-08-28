Polinter cumpre 11 mandados de prisão em dois dias em Mato Grosso

A Polícia Civil, por meio da Gerência Estadual de Polinter e Capturas, cumpriu, nesta quarta e quinta-feira (26 e 27.8), 11 mandados de prisão. As ações foram resultado de levantamentos do Núcleo de Inteligência Operacional (Nio) da unidade.

Os presos respondem por tráfico de drogas, homicídio, associação criminosa, roubo, furto, lesão corporal e ameaça.

Uma das ações contou com apoio da Força Tática de Rondonópolis, após troca de informações entre as inteligências das duas forças de segurança. Na ocasião, foi capturado um foragido pelo crime de homicídio.

Durante o cumprimento do mandado, os policiais observaram uma movimentação suspeita na residência, em Rondonópolis. O investigado tentou se desfazer de entorpecentes, arremessando-os para o lote vizinho. No local, foram encontradas drogas e dinheiro em espécie, possivelmente provenientes do tráfico. O suspeito foi autuado também por tráfico de drogas.

Outra prisão ocorreu no Complexo Pomeri, na manhã da terça-feira (26.8), no momento em que o foragido da Justiça, de 40 anos, estava na unidade para visitar sua filha, que está internada no socioeducativo.

Segundo o delegado Fernando Vasco Spinelli Pigozzi, responsável pelo Nio e pelo setor operacional da Polinter, a unidade tem intensificado as ações com foco na política do Governo do Estado de “Tolerância Zero às Facções Criminosas”.

“O Nio atua no levantamento de alvos, apoio às equipes operacionais, integração com forças policiais de outros estados e monitoramento em presídios em conjunto com o Sistema Penitenciário. Um desses trabalhos resultou recentemente na prisão de três foragidos de Mato Grosso no estado do Rio de Janeiro”, explicou o delegado.

A delegada Sílvia Maria Pauluzi de Siqueira, titular da unidade, destacou a importância da participação da sociedade no enfrentamento à criminalidade.

“É importante frisar também que a participação da comunidade, por meio de denúncias, como pelo Disque Denúncia 197, onde é possível comunicar a presença de foragidos da Justiça, é essencial na batalha contra o crime”, enfatizou a delegada.

Fonte: Policia Civil MT – MT