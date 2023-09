Politec capacita peritos para uso de equipamento de alta precisão nas análises em drogas

Policiais militares do 11º Batalhão prenderam, na manhã desta quarta-feira (13.09), suspeito pela morte de Edilson Pietro Fernandes, de 41 anos, em Nova Santa Helena (599 km de Cuiabá). A vítima foi atingida por golpes de facas nesta terça-feira (12.09) e não resistiu aos ferimentos.

Conforme informações do boletim de ocorrencia, os envolvidos no caso são moradores em situação de rua. Os militares foram acionados para se deslocarem até o local do crime, próximo de um hotel.

Aos militares, testemunhas disseram que Edilson e o suspeito tiveram um desentendimento durante o dia e que na ocasião a vítima foi ameaçada de morte.

As equipes realizaram rondas, afim de localizar o suspeito do homicídio, mas sem sucesso. Durante o trabalho ostensivo, já na manhã desta quarta, os policiais encontram o suspeito na saída do município, sentido a Colíder.

À PM, o suspeito confessou autoria do crime, no entanto não relatou o motivo da discussão. O homem ainda ressaltou que também vivia em situação de rua. Diante dos fatos, o suspeito e a faca utilizada no crime, foram encaminhados à delegacia para demais providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.