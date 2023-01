Politec convoca peritos nomeados para definir local de lotação

Policiais militares do 4º Batalhão prenderam, na noite desta quarta-feira (11.01), um homem suspeito por tráfico ilícito de drogas, direção perigosa e homicídio doloso, no bairro Ouro Verde, em Várzea Grande.

Durante perseguição, o homem atropelou três pessoas que estavam em uma motocicleta. O piloto, Henrique Gabriel Pereira da Silva, de 20 anos, não resistiu e faleceu no Hospital e Pronto-Socorro do município.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a equipe, durante patrulhamento de rotina, avistou um veículo parado, com os faróis desligados e o suspeito entregando suposto entorpecentes para uma pessoa que estava em uma residência.

Ao perceber a presença dos militares, o suspeito entrou no carro e saiu em alta velocidade, não respeitando os sinais sonoros e luminosos de parada.

No momento da perseguição, a equipe recebeu informações sobre um acidente envolvendo um carro com as mesmas características em que o suspeito estava, e uma motocicleta, ocupada com três vítimas, sendo elas Henrique, uma mulher de 41 anos e uma criança de 1 ano.

A equipe solicitou apoio do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) para encaminhar as vítimas até o HPSVG. A criança está internada em estado estável.

O suspeito tentou fugir do local do acidente, sendo detido em seguida. Com ele foram encontrados duas porções análogas à pasta base de cocaína e um tablete da mesma substância dentro do veículo. Questionado se havia mais entorpecentes, ele direcionou os policiais até a residência onde seria abordado inicialmente.

Na casa, a equipe foi recebida por uma mulher, que negou haver mais drogas no local, no entanto, durante varredura, foram encontrados 16 porções de pasta base. Os suspeitos foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.65.3939.

Fonte: GOV MT