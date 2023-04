Politec de Primavera do Leste realiza projeto social para a emissão de RG a moradores de albergue

Na visita ao município de Pontal do Araguaia, a primeira-dama de MT, Virginia Mendes, conheceu o projeto ‘Reconstruir, Meu Lar, Meu Porto Seguro’, uma parceria do município com o deputado estadual Max Russi e a cadeia Pública de Barra do Garças, que possibilita a participação da mão de obra de reeducandos em reformas de casas de pessoas com deficiência (PCD). Acompanhada da comitiva, Virginia Mendes ainda testemunhou as assinaturas para as ordens de serviço da revitalização do Estádio Municipal “Eduardão”, uma parceria com o Governo de MT, do início das obras de revitalização do pavimento urbano e da entrega do cheque simbólico para produção de cadeiras de rodas motorizadas.

“Quero agradecer de coração todo carinho e atenção que recebo sempre que visito a região. Foi emocionante conhecer os projetos, especialmente a reforma da casa do Daymon que tem uma história linda junto com sua mãe, e agora eles têm um pouco mais de conforto com a casa adaptada. Parabéns prefeito por essa ação e deputado Max Russi por ajudar essas famílias aqui com o social. Vamos continuar trabalhando por essa querida cidade”, disse a primeira-dama de MT, Virginia Mendes.

“Nós temos uma primeira-dama de Estado iluminada. É um grande privilégio estar participando de uma gestão de governo tão comprometida. Dona Virginia as suas ações fazem a gente acreditar que a política é capaz de fazer maravilhas na vida das pessoas. Você tem nossa admiração”, declarou a primeira-dama de Pontal do Araguaia, Adriana Lima.

O prefeito de Pontal de Araguaia, Adelcino Lopo, falou da importância da parceria com o Governo do Estado para a realização de obras e da atenção da primeira-dama Virginia Mendes com os projetos sociais. Ele ainda destacou a força e a fé que ela tem.

“Concluímos 100% da implantação das lâmpadas led graças ao Governo de MT. Imagina se nós prefeitos se não tivéssemos um governo atuante como esse. O recurso de R$ 934 mil para revitalização do estádio, o microrrevestimento é recurso do Estado, são tantas obras, porém não vivemos apenas de obras, precisamos do social e temos na primeira-dama Virginia Mendes a segurança com projetos possíveis e que não ficam apenas no papel”, ressaltou.

O prefeito ainda destacou a força que a primeira-dama do Estado representa. “Eu li um artigo que a senhora escreveu no Dia Mundial de Combate ao Câncer e quando vi a senhora falando tudo aquilo, parei para encontrar algum adjetivo que pudesse descrever toda essa força. Então eu vi que a senhora tem sempre a bênção de Deus. A senhora não faz a gente seguir somente o exemplo do trabalho, mas é um exemplo de fé”.

Em 2023, o Governo do Estado aumentou o cofinanciamento, que é a transferência direta da secretaria de Estado de Estado e Assistência Social e Cidadania para as secretarias municipais, em 300%, uma reivindicação da primeira-dama Virginia Mendes. Em 2022 foram repassados R$ 9 milhões, agora com os valores atualizados foi para R$ 28 milhões. Os municípios aqui de Barra do Garças e Pontal do Araguaia, são mais de R$ 700 mil reais para investimento em assistência social dos municípios.

Além destes recursos, também serão construídas 50 casas populares do Programa Ser Família Habitação no município de Pontal do Araguaia, investimento de R$ 3,2 milhões do Governo do Estado, projeto idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes. As casas serão construídas para atender essas famílias mais vulneráveis.

“Nós sabemos que existem várias pessoas que se não tiver o aporte do Estado, do município ou do governo federal, eles jamais irão realizar o sonho de uma casa própria. Então a gente fica grato ao Governo do Estado, à nossa primeira-dama Virginia Mendes, sem esse esforço esse benefício não seria possível”, afirmou o prefeito Adelcino.