Politec é mobilizada para identificações e perícias em colisão que resultou 11 óbitos na BR-163

As equipes da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) da região norte do Estado estão mobilizadas no atendimento à ocorrência de acidente de trânsito entre um ônibus de passageiros e uma carreta, no km 648 da BR – 163, que resultou em 11 óbitos na noite desta sexta-feira (8.8). A perícia de local de crime foi acionada às 23h.

Os levantamentos da perícia de local de crime, que apuram as causas e a dinâmica do sinistro, foi concluída às 5h da deste sábado (9). Os corpos das vítimas removidas no local estão sendo identificados e periciados em três unidades distintas. Cinco destas vítimas foram encaminhadas para a Politec de Sinop e quatro, para a Politec de Nova Mutum. Houve ainda, dois óbitos nos hospitais de Lucas do Rio Verde e Nova Mutum, cujas vítimas serão periciadas nas respectivas unidades da Politec locais.

As análises da perícia apontam que o evento ocorreu em um trecho em curva, faixa contínua e o sítio de colisão se deu na faixa de rolamento da carreta, após a invasão de faixa do motorista do ônibus que seguia no sentido Cuiabá – Sinop. O laudo pericial com a análise detalhada sobre a dinâmica, causas e circunstâncias do acidente será elaborado.

A Politec está empenhada na identificação e apuração do acidente e lamenta profundamente pela tragédia e presta solidariedade aos familiares das vítimas.

Fonte: Governo MT – MT