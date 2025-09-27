MATO GROSSO
Politec emite um milhão de cédulas da nova Carteira de Identidade Nacional em Mato Grosso
A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) já emitiu um milhão de cédulas da Carteira de Identidade Nacional (CIN), o novo formato do documento de identificação em vigor no país, nos últimos dois anos.
Segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a pouco mais de dois anos desde o início da implantação da CIN, Mato Grosso é o 4º estado brasileiro com maior quantidade de emissões em relação ao número de habitantes, ficando atrás de Piauí, Acre e Alagoas.
Em julho de 2025, Mato Grosso também obteve o maior número de solicitações, com 44.591 pedidos naquele mês.
A Politec reduziu o prazo de emissão do documento, que passou de 40 para 15 dias. Também houve a necessidade de adequações sistêmicas e integrações nacionais, garantindo maior segurança do documento, que, antes de ser emitido, passa por validações da Receita Federal e do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
O Diretor Metropolitano de Identificação Técnica em substituição legal, Elthon Teixeira, observou que a maior adesão da população se deve ao interesse pela obtenção do documento, que conta com níveis mais elevados de segurança e confiabilidade, além da facilidade de acesso e solicitação.
Soma-se a esses fatores a necessidade de apresentação da CIN para a obtenção de benefícios assistenciais exigida pelo Governo Federal.
“É um desafio constante, pois saímos de uma produção média de 20 mil carteiras de identidades ao mês, em 2023, para 40 mil, ou seja, precisamos investir na modernização dos sistemas para adequarmos as rotinas a esta nova realidade. Hoje, Mato Grosso é um dos primeiros estados com maior número de emissões em relação à população, onde mais de 25% da população já possui a nova carteira. Ainda temos muito trabalho a ser feito, mas esse número nos mostra que estamos no caminho certo”, analisou o diretor.
O processo de emissão da Carteira de Identidade Nacional conta com a tecnologia blockchain, que garante maior segurança e rastreabilidade, evitando fraudes no documento. O sistema consiste em uma cadeia de informações seguras e transparentes, permitindo que qualquer tentativa de alteração ou falsificação seja detectada imediatamente.
A CIN, que começou a ser emitida em março de 2023, contém novos elementos de segurança, incluindo um QR Code seguro e uma zona de leitura automatizada, com possibilidade de checagem fácil e segura pelas forças de segurança pública e por todos os balcões públicos e privados. Além da versão física, em papel ou policarbonato (plástico), o documento também passou a ter uma versão digital, disponibilizada no aplicativo GOV.BR.
Outra mudança importante é a adoção do CPF como número do registro nacional, o que significa que, independentemente do Estado da Federação em que o documento seja emitido, o cidadão manterá sempre o mesmo número em seu registro.
Operação Lei Seca prende 9 motoristas em Várzea Grande por embriaguez e falta de CNH
Nove motoristas foram presos durante as fiscalizações da Operação Lei Seca, realizada na madrugada deste sábado (27.9), na avenida Couto Magalhães, área central de Várzea Grande.
Das nove prisões, sete foram por embriaguez ao volante, sendo que duas delas foram combinadas com o delito da falta de permissão legal para dirigir (CNH), além de mais duas especificamente por entregar o veículo a pessoas não habilitadas.
Essa é a 32ª ação deste ano que a Segurança Pública faz na cidade voltada à prevenção e repressão ao consumo de álcool entre aqueles que estão nas vias conduzido veículos automotores.
De acordo com o relatório, 104 veículos foram abordados e 108 condutores fizeram o teste de alcoolemia. Dirigir sem ser habilitado e com a carteira suspensa foram os agravantes na autuação de três dos embriagados.
A Operação Lei Seca é realizada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), sob a coordenadoria do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), em conjunto com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPMTran), Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (Deletran), Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Corpo de Bombeiros (CBM), Polícia Penal, Sistema Socioeducativo. A Guarda Municipal de Várzea Grande e Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) de Cuiabá integram as equipes da Sesp quando as ações ocorrem em seus municípios.
Implicações
Além da autuação criminal com exigência do pagamento de fiança para responder pelo crime em liberdade, a multa inicial para quem dirigir embriagado é R$ 2,9 mil e pode chegar a R$ 5,8 mil em caso de reincidência.
O motorista também tem a CNH suspensa e perde o direito de dirigir por um período de até 12 meses. Essas penalidades estão previstas no Código Brasileiro de Trânsito (CBT) e em resoluções aprovadas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).
Forças de segurança apreendem avião com 1 tonelada de cocaína e causam prejuízo de R$ 28 milhões às facções criminosas
O Grupo Especial de Fronteira (Gefron), a Polícia Federal, o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e a Força Aérea Brasileira (FAB) apreenderam um avião com 1 tonelada de cocaína, em uma operação conjunta realizada na tarde desta sexta-feira (26.9), em Rondonópolis (a 220 km de Cuiabá). O prejuízo causado às facções criminosas é estimado em mais de R$ 28 milhões.
A ação, que ocorreu em uma área rural de Rondonópolis, próxima à divisa do município com Alto Garças (a 357 km de Cuiabá), contou com o apoio da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e equipes da Polícia Militar. Toda a operação também resultou na prisão de três traficantes em flagrante.
A mobilização das forças policiais teve início a partir da detecção, por radares da FAB, de uma aeronave de pequeno porte vindo da Bolívia. O avião entrou no espaço aéreo brasileiro sem plano de voo, o que levou ao acionamento de caças A-29 da FAB.
O avião, que usava prefixo falso, foi localizado em uma pista de pouso clandestina que seria utilizada para o armazenamento e transporte de drogas. Com a chegada das equipes, os criminosos abandonaram o local, mas três suspeitos foram presos durante as buscas.
No local, dentro e fora da aeronave, foram apreendidos 31 fardos de entorpecentes. Parte da droga já estava sendo escondida em área de mata, outra sendo carregada em uma caminhonete Hilux, que também foi apreendida.
As investigações agora seguem com a Polícia Federal, com o objetivo de identificar e prender lideranças do tráfico, descapitalizar financeiramente os grupos criminosos e, assim, desarticular esse e outros grupos criminosos ou facções envolvidos com o narcotráfico.
