Politec emite um milhão de cédulas da nova Carteira de Identidade Nacional em Mato Grosso

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) já emitiu um milhão de cédulas da Carteira de Identidade Nacional (CIN), o novo formato do documento de identificação em vigor no país, nos últimos dois anos.

Segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a pouco mais de dois anos desde o início da implantação da CIN, Mato Grosso é o 4º estado brasileiro com maior quantidade de emissões em relação ao número de habitantes, ficando atrás de Piauí, Acre e Alagoas.

Em julho de 2025, Mato Grosso também obteve o maior número de solicitações, com 44.591 pedidos naquele mês.

A Politec reduziu o prazo de emissão do documento, que passou de 40 para 15 dias. Também houve a necessidade de adequações sistêmicas e integrações nacionais, garantindo maior segurança do documento, que, antes de ser emitido, passa por validações da Receita Federal e do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O Diretor Metropolitano de Identificação Técnica em substituição legal, Elthon Teixeira, observou que a maior adesão da população se deve ao interesse pela obtenção do documento, que conta com níveis mais elevados de segurança e confiabilidade, além da facilidade de acesso e solicitação.

Soma-se a esses fatores a necessidade de apresentação da CIN para a obtenção de benefícios assistenciais exigida pelo Governo Federal.

“É um desafio constante, pois saímos de uma produção média de 20 mil carteiras de identidades ao mês, em 2023, para 40 mil, ou seja, precisamos investir na modernização dos sistemas para adequarmos as rotinas a esta nova realidade. Hoje, Mato Grosso é um dos primeiros estados com maior número de emissões em relação à população, onde mais de 25% da população já possui a nova carteira. Ainda temos muito trabalho a ser feito, mas esse número nos mostra que estamos no caminho certo”, analisou o diretor.

O processo de emissão da Carteira de Identidade Nacional conta com a tecnologia blockchain, que garante maior segurança e rastreabilidade, evitando fraudes no documento. O sistema consiste em uma cadeia de informações seguras e transparentes, permitindo que qualquer tentativa de alteração ou falsificação seja detectada imediatamente.

A CIN, que começou a ser emitida em março de 2023, contém novos elementos de segurança, incluindo um QR Code seguro e uma zona de leitura automatizada, com possibilidade de checagem fácil e segura pelas forças de segurança pública e por todos os balcões públicos e privados. Além da versão física, em papel ou policarbonato (plástico), o documento também passou a ter uma versão digital, disponibilizada no aplicativo GOV.BR.

Outra mudança importante é a adoção do CPF como número do registro nacional, o que significa que, independentemente do Estado da Federação em que o documento seja emitido, o cidadão manterá sempre o mesmo número em seu registro.

Fonte: Governo MT – MT