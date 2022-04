Politec entrega novo espaço para academia de ginástica e musculação aos servidores

Os cidadãos que precisam realizar algum serviço presencial do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) em Cuiabá e Várzea Grande podem fazer o agendamento para atendimento na sede da Autarquia ou em alguma das unidades descentralizadas localizadas nas duas cidades.

Em todas as unidades, o atendimento presencial é somente com agendamento prévio, que deve ser feito no site do órgão (www.detran.mt.gov.br). Na sede do Detran, em Cuiabá, o cidadão pode realizar todos os serviços de veículos, habilitação, protocolo e vistoria no período das 8h às 16h.

No Núcleo de Atendimento do Shopping Estação, a população pode renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), abrir processo de primeira habilitação, solicitar a Permissão Internacional para Dirigir (PID), adição de nova categoria à CNH, segunda via da CNH, abrir processos de veículos, dentre eles o primeiro emplacamento, transferência de propriedade, emissão de certidões, comunicação de venda de veículos, emissão de taxas. O horário de atendimento na unidade é das 10h às 18h.

No Núcleo de Atendimento do Detran no Goiabeiras Shopping o cidadão pode realizar serviços como renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), abertura de processo para primeira habilitação, adição de nova categoria e de atividade remunerada, alteração de dados, segunda via de CNH, troca de CNH provisória para definitiva, emissão de certidão de condutor, Permissão Internacional para Dirigir (PID), indicação de condutor, coleta de imagem, comunicação de venda de veículo, emissão de taxas e realização de consultas. A unidade funciona das 10h às 18h.

O Núcleo de Atendimento da Galeria Itália Center funciona das 9h às 17h com serviços de renovação da Carteira Nacional de Trânsito (CNH), abertura de processo para primeira habilitação, alteração de dados da CNH, adição de nova categoria e de atividade remunerada, segunda via de CNH, troca de CNH provisória para definitiva, Permissão Internacional para Dirigir (PID), indicação de condutor, emissão de certidão de condutor, comunicação de venda, emissão de taxas e realização de consultas.

Recentemente, o Detran inaugurou um posto de atendimento no Espaço Cidadania na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. No local o cidadão pode fazer a renovação de CNH, segunda via de CNH, troca da CNH provisória para definitiva, alteração de dados da CNH, mudança e adição de categoria na CNH, Permissão Internacional para Dirigir (PID), 2ª Via do CRV, primeiro emplacamento, transferência de propriedade, município ou jurisdição, inclusão e baixa de comunicação de venda, alteração de características, mudança de categoria, troca de placa – PIV Mercosul. O horário de atendimento é das 08h às 16h.

Também são ofertados serviços do Detran no Núcleo de Atendimento do Ganha Tempo do CPA 1, em Cuiabá. No local podem ser feitos serviços de veículos dentre eles o primeiro emplacamento, transferência de propriedade, emissão de certidões, comunicação de venda de veículo, segunda via CRV, recurso de multas, restituição de taxas e identificação do condutor. A unidade funciona das 08h às 18h.

Quem optar por agendar o atendimento em Várzea Grande, a 5ª Ciretran, que fica no bairro Ipase, atende das 8h às 16h, com todos os serviços de Veículos. Já no Várzea Grande Shopping estão os serviços de Habilitação, com atendimento ao público das 10h às 18h.

Serviço

Núcleo de Atendimento da Galeria Itália Center – Cuiabá

Endereço: Av. Brasília, nº 1899, bairro Jardim das Américas

Horário de atendimento: 9h às 17h.

Núcleo de Atendimento do Shopping Estação – Cuiabá

Endereço: Av. Miguel Sutil, nº 9.300, bairro Duque de Caxias

Horário de atendimento: das 10h às 18h

Núcleo de Atendimento do Shopping Goiabeiras – Cuiabá

Endereço: Rua Desembargador José Barros do Valê, nº 500, bairro Duque de Caxias

Horário de atendimento: das 10h às 18h

5ª Ciretran de Várzea Grande – Várzea Grande Shopping

Endereço: Av. Presidente Arthur Bernardes, s/nº, bairro Vila Ipase

Horário de atendimento: 10h às 18h

Núcleo de Atendimento do Ganha Tempo do CPA 1 – Cuiabá

Endereço: Rua Alenker, esq. c/ Rua Ribeirão Preto, bairro CPA 1

Horário de atendimento: das 08h às 18h

Núcleo de Atendimento Vistoria Pesada – Cuiabá

Endereço: Nova Esperança II, Qd I, Lotes 15 e 16, 2ª Etapa, bairro Jardim Industriário (Distrito Industriário)

Horário de atendimento: das 08h às 16h

Posto de Atendimento da Assembleia Legislativa – Cuiabá

Endereço: Av. André Maggi nº 6, Centro Político Administrativo (Espaço Cidadania na Assembleia Legislativa)

Horário de atendimento: das 08h às 16h