MATO GROSSO
Politec identifica corpo encontrado em rio de Rondonópolis
A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) busca por familiares de Reginaldo Novaes Santana, de 36 anos, identificado como o homem encontrado morto no rio Ribeirão Arareau, no bairro Jardim Brasília, em Rondonópolis. A vítima é natural de Guzolândia (SP), filho de Santa Aparecida Novaes e Francisco Soares Santana.
O corpo foi localizado na tarde de quarta-feira (9.10), em avançado estado de decomposição, e não apresentava sinais aparentes de violência, com causa da morte indeterminada até o momento.
A identificação foi confirmada por meio do Sistema Automatizado de Identificação Biométrica (ABIS), que realiza o cruzamento das impressões digitais com o banco de dados da Politec.
Até o momento, nenhum familiar procurou o Instituto Médico Legal (IML). A Gerência de Medicina Legal da Politec de Rondonópolis está localizada na Avenida Binário Norte, s/n, Bairro Parque Sagrada Família. Informações podem ser repassadas pelo telefone (66) 98136-5488.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Sinfra realiza intervenção na Trincheira da Guia em Cuiabá para melhorar o trânsito
A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) realiza, a partir das 20h desta sexta-feira (10.10), uma intervenção na trincheira da MT-010 (Estrada da Guia), localizada em Cuiabá, com o objetivo de melhorar a fluidez do trânsito na região.
O trabalho consiste no alargamento da pista de acesso à parte superior da trincheira, na alça que dá acesso tanto à rotatória de retorno à avenida República do Líbano, quanto à MT-251 (Estrada de Chapada).
A intervenção deve seguir até a noite de domingo (12.10). Durante os trabalhos, ocorrerão interdições na avenida Hermínia Torquato da Silva, mas sempre haverá pelo menos uma pista livre, tanto dentro da trincheira, quanto na alça de acesso.
Desde a inauguração da estrutura, em 2018, há um estreitamento no início da subida, causado pela presença de um super poste — um poste de grande porte, que concentra cabos e equipamentos da rede elétrica. Ele não pode ser removido.
Para eliminar esse gargalo e permitir que dois veículos subam simultaneamente a trincheira, a Sinfra vai demolir parte da mureta lateral da estrutura e construir uma nova faixa de rolamento. No local, também será erguido um novo muro de contenção. A obra está orçada em R$ 4 milhões.
O projeto inclui ainda um ajuste sobre o meio-fio, garantindo que o trecho dentro da trincheira continue com duas faixas de tráfego, ou seja, continuarão duas faixas dentro da trincheira e a subida passará a ter duas faixas também.
A medida vai melhorar o escoamento do trânsito na região, utilizada tanto por motoristas que seguem em direção à MT-251, quanto por quem usa o retorno para acessar o Centro de Cuiabá, a Rodoviária e a Avenida Miguel Sutil.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Quatro são presos e 45 motocicletas são removidas durante Operação Lei Seca em Cuiabá
Quatro condutores foram presos e 45 veículos foram removidos durante a Operação Lei Seca voltada a fiscalização de motocicletas, na noite desta quinta-feira (9.10), na Avenida Parque do Barbado, no bairro Jardim Renascer, em Cuiabá.
Dos presos, três foram por adulteração de sinal identificador de veículo, sendo que dois deles ainda não tinham Carteira Nacional de Habilitação. O quarto detido estava em posse de drogas e sob efeito de álcool ou outra substância psicoativa.
Segundo o relatório do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), dos 49 autos de infração de trânsito confeccionados, 18 foram contra condutores que conduziam veículo não licenciado, 13 foram confeccionadas contra condutores que não possuíam CNH e 16 por infrações diversas.
Nesta edição, foram fiscalizadas 92 motocicletas, das quais 55 foram autuadas. Também foram realizados 32 testes de alcoolemia.
A Operação Tolerância Zero é coordenada pelo GGI e contou com o apoio do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPMTran), da Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (Deletran), do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Corpo de Bombeiros (CBM), da Polícia Penal, do Sistema Socioeducativo e da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).
Fonte: Governo MT – MT
Procon Sinop alerta pais para cuidados no Dia das Crianças
Servidores já podem se inscrever para o Outubro Movimente 2025
Força Nacional do SUS inicia atuação no Círio de Nazaré, em Belém
Prefeitura de Sinop oferece serviços gratuitos na Rua da Alegria neste domingo (12)
Politec identifica corpo encontrado em rio de Rondonópolis
Segurança
PM prende homem faccionado em flagrante por homicídio em Cáceres
A Polícia Militar prendeu um homem faccionado, de 25 anos, pelo crime de homicídio e sequestro, no final da noite...
Polícia Civil prende em flagrante trio que aplicou golpes em lojas em Cuiabá
A Polícia Civil de Mato Grosso prendeu em flagrante, na tarde desta quinta-feira (9.10), três suspeitos de integrarem uma associação...
Polícias Civil e Militar prendem suspeito de feminicídio em Peixoto de Azevedo
Uma ação rápida e integrada entre as Polícias Civil e Militar resultou, no início da noite desta quinta-feira (9.10), na...
MT
Brasil
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ARTIGOS & OPINIÕES3 dias atrás
Com dados e propostas, setor reforça papel estratégico da pecuária nas soluções climáticas e alimentares
-
ARTIGOS & OPINIÕES4 dias atrás
A ementa da Lei Maria da Penha tinha 98 palavras. Nenhuma era “Maria da Penha”
-
ARTIGOS & OPINIÕES3 dias atrás
A Constituição e a liberdade
-
Brasil3 dias atrás
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
-
Saúde4 dias atrás
Saúde estabelece formação e educação permanente de trabalhadores da atenção primária do SUS
-
AGRONEGÓCIO3 dias atrás
“Tínhamos uma produção boa. Com o melhoramento genético, fomos além. Isso mudou tudo”, afirma produtor de Alta Floresta
-
MEIO AMBIENTE4 dias atrás
Mato Grosso sediará 1ª edição da COP Pantanal
-
Cuiabá4 dias atrás
Unidades de saúde reforçam ações contra o câncer do colo do útero