Politec identifica corpo encontrado em rio de Rondonópolis

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) realiza, a partir das 20h desta sexta-feira (10.10), uma intervenção na trincheira da MT-010 (Estrada da Guia), localizada em Cuiabá, com o objetivo de melhorar a fluidez do trânsito na região.

O trabalho consiste no alargamento da pista de acesso à parte superior da trincheira, na alça que dá acesso tanto à rotatória de retorno à avenida República do Líbano, quanto à MT-251 (Estrada de Chapada).

A intervenção deve seguir até a noite de domingo (12.10). Durante os trabalhos, ocorrerão interdições na avenida Hermínia Torquato da Silva, mas sempre haverá pelo menos uma pista livre, tanto dentro da trincheira, quanto na alça de acesso.

Desde a inauguração da estrutura, em 2018, há um estreitamento no início da subida, causado pela presença de um super poste — um poste de grande porte, que concentra cabos e equipamentos da rede elétrica. Ele não pode ser removido.

Para eliminar esse gargalo e permitir que dois veículos subam simultaneamente a trincheira, a Sinfra vai demolir parte da mureta lateral da estrutura e construir uma nova faixa de rolamento. No local, também será erguido um novo muro de contenção. A obra está orçada em R$ 4 milhões.

O projeto inclui ainda um ajuste sobre o meio-fio, garantindo que o trecho dentro da trincheira continue com duas faixas de tráfego, ou seja, continuarão duas faixas dentro da trincheira e a subida passará a ter duas faixas também.

A medida vai melhorar o escoamento do trânsito na região, utilizada tanto por motoristas que seguem em direção à MT-251, quanto por quem usa o retorno para acessar o Centro de Cuiabá, a Rodoviária e a Avenida Miguel Sutil.

Fonte: Governo MT – MT