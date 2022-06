Politec identifica homem encontrado morto em Cuiabá

Nesta quinta-feira, 02 de junho, a Diretoria da Polícia Civil de Mato Grosso entregou, a unidades da Capital e do interior do estado, 10 vans adquiridas pela instituição para o transporte de presos.

No total, a Polícia Civil adquiriu 18 vans, modelo Citroen Jumpy, com recursos provenientes de um Termo de Ajustamento de Conduta, em um investimento de R$ 3,888 milhões.

Os primeiros veículos entregues contemplaram as seguintes unidades da Capital e de Várzea Grande: Gerência de Polinter, Central de Flagrantes de Cuiabá, Central de Flagrantes de Várzea Grande, Plantão da Mulher de Cuiabá, Delegacia de Delitos de Trânsito.

Também foram beneficiadas as delegacias de Alta Floresta, Guarantã do Norte, Juína, Confresa e Pontes e Lacerda. As demais regionais serão contempladas nas próximas semanas..

“Foi uma excelente aquisição para as atividades desempenhadas por esta unidade, que atende conduzidos homens e mulheres. A van nos auxiliará, além do transporte de presos, nas diligências de prisão e retirada de pertences das vítimas, por ser um veículo espaçoso”, comentou a delegada Jannira Laranjeira, coordenadora do Plantão da Mulher 24h.

O delegado-geral da Polícia Civil, Mário Dermeval Aravéchia de Resende, lembrou das transformações tecnológicas e de infraestrutura vivenciadas pela instituição, que estão aprimorando o trabalho dos profissionais e, consequentemente, a prestação de serviços à sociedade.

“As entregas, que estamos fazendo, valorizam ainda mais a instituição Polícia Civil, atingindo de maneira muito positiva o cidadão, uma vez que os veículos vão auxiliar no transporte de presos e nas investigações, além de contribuir para a distribuição dos equipamentos de tecnologia para as unidades do interior do estado”, argumentou o gestor.