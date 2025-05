Politec procura por familiares de vítimas já sepultadas para conclusão de entrega de corpos

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) procura por familiares de três homens identificados e que já foram sepultados, em cemitérios públicos, para que sejam concluídos os trâmites legais de liberação dos corpos.

Eles foram identificados pela análise das impressões digitais, através do projeto “Lembre de Mim”, desenvolvido pela Diretoria Metropolitana de Identificação Técnica, que revisa os casos antigos de vítimas não identificadas, aplicando tecnologias atuais e análise papiloscópica.

As pesquisas são realizadas com auxílio do sistema biométrico Abis, do banco de dados do Tribunal Superior Eleitoral, e da Polícia Federal, além da colaboração do Núcleo de Pessoas Desaparecidas da Polícia Civil e dos institutos de identificação de outros Estados.

Caso a família tenha interesse em transferir o corpo para outro cemitério ou jazigo, ou registrar a declaração de óbito, deve procurar a DMML pelo telefone (65) 98108-0036.

São procurados os familiares de:

– Paulo Henrique Rodrigues dos Santos nasceu em 02/07/1992, em Rondonópolis (MT). É filho de Sandra Rodrigues dos Santos. Ele foi encontrado em óbito em via pública no bairro Jardim Guanabara, em Cuiabá, no dia 13 de abril de 2020;

– Manoel Santana Lemes de Souza nasceu no dia 01/05/1954, é filho de Canuto Lemes de Souza e Domingas Rodrigues de Alvarenga. Foi encontrado em óbito no dia 14 de maio de 2025 em sua residência, na zona rural de Rosário Oeste (MT);

– Marcos Gomes Freitas nasceu no município de Pedro Gomes (MS), em 08/05/1985. É filho de Francisco Pereira Freitas e Maria José Gomes Freitas. Foi encontrado em óbito no interior de um veículo no bairro Jardim Glória, em Várzea Grande (MT).

Fonte: Governo MT – MT