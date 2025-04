Politec procura por familiares de vítimas já sepultadas

O Governo de Mato Grosso e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) assinaram, nesta segunda-feira (28.4), o termo de compromisso para a execução de obras das edificações anexas à Casa de Bem-Bem, localizada no centro histórico de Cuiabá.

Assinaram a parceria o secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), David Moura, e o presidente do Iphan, Leandro Grass.

Com investimento de mais de R$ 4,6 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) – Cidades Históricas, do Governo Federal, o empreendimento será executado pelo Governo de Mato Grosso, por meio da Secel. O espaço atenderá as atividades da Escola de Música do Instituto Ciranda.

Para o presidente do Iphan, o convênio reforça a interligação de políticas públicas e investimentos com o objetivo de promover a vida, a formação e a oportunidades para a juventude.

“Estamos aqui no lugar do Brasil que tem muita força, história e memória. O que nós vamos fazer, nessa parceria com o governo estadual, vai muito além de recuperar o espaço e amplia-lo. Nós vamos contribuir para que a música e a educação aconteçam”, enfatizou Leandro Grass.

As obras serão executadas no quintal da Casa de Bem-Bem, que abriga a sede do Instituto Ciranda. Serão construídas salas de aulas que irão ampliar e possibilitar o melhor atendimento das crianças e jovens atendidos com aulas de musicalizac¸a~o.

“Agradecemos às diversas pessoas e instituições que contribuíram para a existência e sucesso do projeto ao longo de 22 anos. São parceiros essenciais para a construção do trabalho significativo na área do ensino musical e da performance artística em Mato Grosso. Agora, com essas intervenções, teremos aqui as condições adequadas para operacionalizar as ações em nível das melhores escolas de música do mundo”, celebrou o maestro e presidente do Instituto Ciranda, Murilo Alves.

Utilizando a música como ferramenta de cidadania, o Instituto Ciranda oferece aulas gratuitas de diversos instrumentos musicais a crianças e jovens em Cuiabá, Rondonópolis, Poconé e Chapada dos Guimarães. Atualmente, somente a sede na Casa de Bem-Bem atende cerca de 400 alunos.

“A equipe da Secel se sente orgulhosa por mais uma vez contribuir com o projeto do Instituto Ciranda. Vamos trabalhar para executar essa obra e ver, em pouco tempo, essa potência cada vez maior. Vocês transformam vidas. Por isso, contem com a gente sempre, porque enquanto tiverem pessoas fazendo o bem, nós vamos estar juntos”, destacou o secretário David Moura.

Fonte: Governo MT – MT