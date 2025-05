Politec recebe peritos de Mato Grosso do Sul para cooperação técnica

A Politec recebeu, nesta segunda-feira (26.5) a visita de peritos criminais da Polícia Cientifica de Mato Grosso do Sul para a troca de experiências e capacitação técnica. e prestou apoio para processamento de amostra na realização de exame toxicológico, além de compartilhar conhecimentos sobre a realização de exames toxicológicos e de alcoolemia, procedimentos que ainda não são executados pela perícia sul-mato-grossense.

Durante essa imersão, foram apresentadas as estruturas laboratoriais, os equipamentos, reagentes, insumos e fluxos operacionais necessários para a implantação dessas análises, proporcionando aos visitantes uma visão prática e completa do processo.

A Diretora Metropolitana de Laboratório Forense, Hellen Vieira, considera que essa parceria representa um importante estreitamento institucional entre as perícias de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e fortalecimento dos laços de cooperação técnica e científica. “Até que os exames sejam plenamente implantados no MS, as equipes atuarão de forma conjunta, com o Mato Grosso prestando suporte na execução de casos de maior repercussão. A troca de informações e o alinhamento de procedimentos reforçam a qualidade e a uniformidade das perícias realizadas na região, contribuindo diretamente para o aprimoramento da justiça e da segurança pública em ambos os estados”, avalia a diretora.

Os servidores conheceram o parque tecnológico da Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense, que dispõe de equipamentos de alta precisão para a realização de exames nas áreas de Química, Toxicologia e DNA forenses.

Uma das rotinas de trabalho apresentadas foi a emissão de laudos de exames definitivos de drogas em 24h, viabilizada pela descentralização dos exames com aquisição dos equipamentos infravermelhos para a identificação de drogas. A aquisição de contêineres refrigerados para armazenamento de contra provas; o processamento imediato em parte dos casos de identificação genética e o processamento de amostras de DNA de vítimas não identificadas, além apoio ao trabalho administrativo e operacional executados por estagiários.

Segundo a diretora do Instituto de Análises Laboratoriais Forenses da Polícia Científica de Mato Grosso do Sul, Josemirtes Prado da Silva, a integração entre as instituições contribui para a eficiência e aprimoramento dos trabalhos na área forense. ”A visita na Politec vai gerar muitos resultados pois, com esta integração entre as duas polícias científicas nós desenvolvemos muitas atividades com celeridade e o uso de tecnologias avançadas. Ainda não temos implementados os exames toxicológicos e nós recebemos o apoio da Politec para a realização desses exames. Na oportunidade, nós conhecemos o laboratório forense. Isso é muito válido, pois quando a gente conhece os laboratórios de outros estados, conhecemos as metodologias, as rotinas e podemos utilizar estas ideias para otimizar os nossos trabalhos. Estamos abertos para receber os peritos da Politec para que este intercâmbio seja bilateral”, afirmou Josemirtes.

Fonte: Governo MT – MT