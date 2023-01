Politec reinaugura posto de identificação em shopping de Várzea Grande

Um novo posto de identificação da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi reinaugurado no Centro Estadual de Cidadania (CEC) do Shopping de Várzea Grande, nesta segunda-feira (16.01). Além de serviços de diversos órgãos públicos, a população pode ter o acesso facilitado à emissão da carteira de identidade (RG), sem a necessidade de agendamento prévio.

O local, situado no segundo piso do Shopping, conta com o serviço de três atendentes e um papiloscopista, no horário das 10h às 17h, de segunda a sexta-feira. Para solicitar o RG é necessária a apresentação da certidão de nascimento ou casamento originais. As capturas das impressões digitais, da assinatura e da fotografia do requerente são feitas por meio dos kits de biometria, e os dados são enviados digitalmente para análise e confronto dos papiloscopistas da Capital.

A abertura do novo posto foi viabilizada por meio de parceria entre a Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), que faz a gestão do espaço, e a Politec. O posto da Politec estava fechado desde 2018 e foi reaberto com a finalidade de facilitar o acesso da população várzea-grandense. O CEC reúne serviços públicos de diversos órgãos como , Procon, Detran, Sine, Sefaz e agora, Politec.

Para a diretora Metropolitana de Identificação Técnica, Ângela Quatti Nogarol, o fortalecimento da parceria entre a Politec e a Setasc é importante para viabilizar a ampliação do acesso à cidadania da população.

O gerente de Identificação Civil da Politec, Elthon Teixeira, pontuou que, com a implantação do novo posto em Várzea Grande, a população passará a contar com mais uma opção de endereço para emitir o seu RG, além dos postos já existentes no Ganha Tempo do Cristo Rei e do Cartório do 2º Ofício.

“Não basta somente oferecer o serviço, você tem que entregar um serviço de qualidade à população. O posto de identificação dentro do shopping tem esta finalidade, integrando mais de 140 postos que dispomos no Estado de Mato Grosso, além de possibilitar que o cidadão tenha um posto de identificação próximo de sua casa”, salientou.

Em novembro do ano passado, a Diretoria Metropolitana de Identificação Técnica realizou o treinamento dos funcionários do CEC para o atendimento ao público.

“A Politec é o carro-chefe em todos os mutirões que a Setasc realiza e aqui não é diferente. Neste período em que ficamos sem o serviço da Politec, era uma solicitação recorrente da população o serviço no local, e agora estamos retornando com a emissão de RG. O atendimento é feito mediante distribuição de senhas”, pontuou Larissa de Matos, superintendente da cidadania da Setasc.

Representando a primeira-dama Virgínia Mendes e a Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), Grasielle Paes Silva Bugalho, a assessora especial da Unidade de Ações Sociais e Atenção à Família (Unaf), Salete Morockhoski, destacou que a inauguração cumpre a missão do Governo de Mato Grosso de “não deixar nenhum mato-grossense para trás”.

“Levamos este serviço de cidadania para a que a população possa estar mais próxima, e, com dignidade, ter acesso aos serviços ofertados pelo Estado. Nós, como Setasc, temos o dever e a missão de estar a frente para que este serviço chegue cada vez mais próximo do cidadão”.

