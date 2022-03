Polo de vacinação infantil na UNIC não funcionará nesta segunda-feira (28)

Nesta segunda-feira (28) o polo de vacinação da UNIC Beira Rio estará fechado pois será realizada manutenção no telhado do auditório. A diretoria da UNIC solicitou que a coordenação da campanha de imunização suspendesse as atividades por um dia, para que o serviço seja realizado sem riscos para as pessoas que trabalham no auditório e para as crianças e responsáveis que vão ao polo de vacinação. No sábado (26) o polo funcionará normalmente.

“De acordo com a diretoria da UNIC, devido às chuvas intensas dos últimos meses, as calhas dos telhados receberam muita sujeira, o que causou o entupimento em algumas partes. Na segunda-feira as calhas do telhado do auditório passarão por limpeza, sendo necessário suspender o trabalho de vacinação no dia”, comentou Valéria de Oliveira, coordenadora da campanha de imunização em Cuiabá.

As crianças que estiverem com a segunda dose marcada para o dia 28 ou aquelas que não tomaram nenhuma dose, poderão procurar os demais locais de imunização infantil para receberem a vacina. São eles: UBS Pedra 90 1 e 2, UBS Parque Cuiabá, UBS Quilombo, UBS Jardim Vitória ou UBS da Guia, das 8h às 16h30.

O polo de vacinação da UNIC voltará a funcionar na terça-feira (29), das 8h às 16h30. Os responsáveis pelas crianças de 5 a 11 anos que não tomaram a primeira dose ainda devem fazer o cadastro no site Vacina Cuiabá e levá-las a qualquer local de vacinação infantil, sem necessidade de aguardar agendamento.