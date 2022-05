Polo industrial de Várzea Grande recebe 2,5 km de asfalto novo

Mais 2,5 km de pavimentação asfáltica foram entregues à comunidade do polo industrial localizado no bairro Jardim Paula III, nesta terça-feira (10). Com investimentos próprios na ordem de R$ 2,2 milhões, a região foi contemplada com 1.776 toneladas de asfalto. A inauguração faz parte do pacote de investimentos da ordem de R$ 215 milhões que estão sendo anunciados pelo prefeito de Várzea Grande, Kalil Baracat, durante as festividades alusivas ao aniversário de 155 anos de fundação da cidade.

“Firmamos um compromisso com setor empresarial no Paula III, que é um mini Distrito Industrial, de fazer uma grande etapa de pavimentação asfáltica. Nesta oportunidade, entregamos a primeira etapa em comemoração aos 155 anos de Várzea Grande e com a licitação feita para iniciar a segunda etapa, que vai atender setor empresarial e também moradores da região”, sublinhou o prefeito.

O prefeito afiançou investimentos de mais R$ 120 milhões em malha viária na cidade, sendo que destes, R$ 35 milhões devem ser destinados à resolução do problema da falta d’água. “Nossos compromissos estão todos sendo cumpridos. Várzea Grande se tornou um canteiro de obras em todas as áreas. Até o final de 2024, serão entregues 250 km de pavimentação asfáltica, 130 km de recapeamento, além da melhoria nos recapeamentos já existentes. Fomos eleitos para melhorar a qualidade de vida da população. O sucesso de uma cidade é sucesso de todos”.

O secretário Municipal de Viação, Obras e Urbanismo, Luiz Celso, falou que a malha viária entregue na região é a primeira etapa de duas. “A pavimentação asfáltica do Paula III contempla diversos empresários que possuem estabelecimentos nesta região que também possui um fluxo expressivo de veículos de cargas pesadas que trafegam via BR-163/364. Uma obra de 2,5 km de extensão, com custo de R$ 2,2 milhões que beneficiará mais de 40 empresas instaladas na região. A segunda etapa já foi licitada e contemplará também a BR-070, com a ligação na região do Jardim Paula III, dando maior fluidez ao trânsito.

A rodovia é, normalmente, congestionada pelo alto volume de carros e, principalmente, caminhões. “Então foi uma proposta da gestão para melhorar a trafegabilidade dos moradores e empresários da região, além do fomento de novas instalações empresariais que alavancará a economia e geração de empregos à cidade”, enfatizou o secretário Luiz Celso.

Proprietário de uma empresa de oxigênios, Isaias Lopes Oliveira, disse que sua empresa já está instalada há 20 anos no bairro Jardim Paula III. “Já tinha 12 anos esperando o asfalto e agora ele chegou. Vai ajudar muito nossa empresa, até porque trabalho com oxigênio para saúde e tínhamos um problema sério por conta da falta de asfalto e poeira, agora com a chegada do asfalto estamos todos felizes e realizados e agradecidos pelo bom atendimento da gestão. Agradeço ao prefeito Kalil Baracat pela melhoria”.

Elias Lourenço da Silva, dono de uma empresa de mecânica, disse ter seu estabelecimento comercial desde 1999 na região. “O asfalto vai melhorar meu comércio, vai ficar bem melhor. Valorizará imóveis e empreendimentos e facilitará também a vida dos clientes, poeira, infelizmente, era um transtorno para todos. O asfalto é de muita qualidade. E agora novos empreendimentos com certeza vão se instalar na região, mais comércios e indústrias e gerar mais negócios e fomentar a economia da cidade”, concluiu.

O vice-prefeito, José Hazama destacou que a gestão é comprometida com todos os segmentos da cidade. “Essa pavimentação traz mais progresso à região. A gestão é comprometida e empenhada em melhorar mais e mais a qualidade de vida do cidadão. O empresariado da região está de parabéns pela melhoria da região. Essas obras são retorno dos investimentos arrecadados pelo Município, que retorna ao cidadão em melhorias”, enfatizou Hazama.

Conforme o vice-presidente da Câmara de Várzea Grande, vereador Rogério França Martins, na solenidade representando a Casa de Leis, dar qualidade às empresas e setor empresarial fortalece mais ainda o município. “Esse segmento fomenta emprego e renda para a cidade. Com essa obra toda revitalizada na entrada da cidade, quem passa por aqui percebe que os poderes Executivo e Legislativo têm compromisso com a população e empresários da região”.

A obra de pavimentação asfáltica é composta de drenagem, meios-fios e sarjetas. O bairro Jardim Paula III está localizado na rodovia 163/364, no km 436, próximo ao Trevo do Lagarto.