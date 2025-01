Ponte no Sadia 3 está sendo ampliada e reconstruída

Apontamentos foram feitos durante as duas visitas, in loco, realizadas pela atual gestão nesta manhã

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), realizou mais um “Sextou VG”, nesta manhã (31). Desta vez, foram visitados o Parque Bernardo Berneck e o Restaurante Popular.

No Berneck, Moretti foi acompanhada pelo secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Amorim, e pela Promotora de justiça, Michelle de Miranda Rezende Villela. Na ocasião, a prefeita e o secretário apresentaram à Promotora a estrutura física do parque e os programas educativos ambientais realizados pela prefeitura, como também apresentaram planos futuros como o da ampliação dos viveiros de mudas de árvores e ampliação da sede administrativa do local.

“O Parque Berneck é um importante ponto de lazer da família várzea-grandense, como também de realização de atividades físicas. Priorizaremos o zelo e o cuidado por lugares como o Berneck, Tanque do Fancho e Flor do Ypê”, afirmou a prefeita Flávia Moretti.

O secretário Ricardo Amorim valorizou o encontro com a Promotora de justiça. “Todos os poderes devem trabalhar juntos. Assim, como o Ministério Público, queremos o desenvolvimento de Várzea Grande de maneira sustentável”, destacou Amorim.

A Promotora de justiça, Michelle de Miranda Rezende Villela, parabenizou a prefeitura pela aproximação com o Ministério Público. “Estamos em busca de um objetivo em comum, então devemos estar trabalhando em sintonia, como orienta nossa Constituição”, relata Villela.

ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE – No Restaurante Popular, a prefeita esteve acompanhada do secretário de Assistência Social, Gustavo Duarte. O local atende 350 pessoas, de segunda à sexta-feira, das 11h às 13h, com valor da refeição a R$ 3,80. No cardápio constam: arroz, feijão, um tipo de proteína (carne ou frango), salada e sobremesa.

A prefeita, que almoçou no local, elogiou o empenho dos funcionários que atendem no restaurante e constatou que algumas melhorias estruturais devem ser feitas como: instalação de cobertura e bancos na parte externa, além do aumento do limite de senhas para atender um maior número de pessoas.

“Aqui a comida é maravilhosa. Ainda há alguns pontos da estrutura física do prédio que devem ser melhorados para atender ainda melhor os munícipes. Além disso, podemos levar esse local para outras regiões do nosso município”, anunciou Moretti.

“Nosso restaurante popular atende pessoas de diversas regiões da cidade. Grande parte do público é de idosos, pessoas em vulnerabilidade, trabalhadores e estudantes da rede pública, sendo que para muitos deles a única refeição do dia é feita justamente aqui”, afirmou o secretário.

Morador da região do bairro São Mateus, Dione Ferreira, ama a comida do Restaurante Popular e parabeniza a prefeitura pela realização. “Aqui, a comida é muito boa. Diariamente venho aqui comer e conversar com meus amigos na fila. Nossa cidade está de parabéns em proporcionar isso para nós”, conta Dione.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT