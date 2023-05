Pontes e Lacerda divulga resultado final de processo seletivo

A Secretaria de Saúde promoverá nos dias 19 e 20 deste mês, o 2º Encontro e Caminhada de Enfermagem de Sinop. O evento é aberto para os profissionais das redes pública e privada de saúde, além de estudantes das instituições de ensino da área.

A caminhada, que é aberta ao público, será na próxima sexta-feira (19), com saída programada para às 16h da praça Plínio Callegaro, percorrendo a avenida Júlio Campos, com destino final a praça da Bíblia, encerrando a programação às 18h. A orientação é para que os participantes levem a tiracolo garrafa com água para hidratação, use roupas leves e calçados confortáveis.

O cronograma segue no sábado (20) com o II Encontro de Enfermagem, que será no auditório da Faciso (antiga Unic aeroporto), na estrada Nanci, com início das atividades às 7h30 e encerramento previsto para às 11h30. Para o encontro é preciso se inscrever, pois as vagas são limitadas, clicando no link: (https://forms.gle/Bf2vbzvP3XPqqM2H7 ),

O tema do evento, que tem como objetivo integração, valorização e troca de experiências é: “a essência da enfermagem moderna”, e contará com ciclo de palestras debatendo o “empoderamento da enfermagem frente aos desafios atuais” e “Abordagem da sexualidade na assistência de enfermagem”, pelos convidados, Tony José de Souza e Siméia Ramos.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT