População de Sinop ultrapassa os 223 mil habitantes e prefeito atribui ao planejamento do município
Na região geográfica imediata, onde possui 12 municípios, Sinop ocupa a primeira colocação em crescimento demográfico. No estado de Mato Grosso, a cidade continua ocupando a posição da quarta mais populosa, no entanto, se aproximou da terceira colocada, Rondonópolis, que registrou uma estimativa de 263.708 moradores. A diferença entre as duas cidades é menos de 40 mil pessoas. No Brasil, o município assegurou a posição 155 em relação a 5.571 municípios.
O prefeito Roberto Dorner comemorou a notícia e credita o crescimento aos investimentos e planejamento econômico e urbano, incentivados pela gestão ao longo dos anos. Para ele, a infraestrutura rodoviária, aeroportuária e vias locais, bem como investimentos e ampliações dos atendimentos da saúde e a ascenssão do município a nível estadual e nacional, como é o caso do crescimento do roteiro turístico, atraem investidores e moradores.
“Esse crescimento está alinhado com tudo que já foi realizado nesta cidade. Além do Plano Diretor que foi elaborado, a cidade também tem passado por diversas mudanças, como melhorias na mobilidade urbana e a duplicação da rodovia BR-163, entre outros. Esses fatores vêm contribuindo para esse rápido desenvolvimento da cidade. Portanto, aqui em Sinop, estamos sempre em busca de empresas e pessoas que queiram vir para cá, seja em busca de emprego ou para investir. Sinop é hoje uma cidade que atrai muitos investidores, e nós não somos diferentes, buscamos constantemente investidores externos para que venham para cidade e ajudem a gerar emprego e renda no município”, comentou.
Economia
O secretário de Desenvolvimento Econômico, José Pedro Serafini, destaca que o crescimento da população está diretamente ligada à economia local. Sinop possui uma economia crescente, agregada e em constante transformação. Em seu início a economia se fundamentou na extração de madeira, depois migrou para comércio, passando pelo fortalecimento da prestação de serviço e agora unindo à industrialização.
“O crescimento de quase 14% mostra o desenvolvimento acelerado de todos os setores da economia sinopense, refletindo uma elevação da população e, consequentemente, dos indicadores econômicos que destacam Sinop como uma cidade polo de uma região macro. Uma cidade que se prepara, efetivamente, para se tornar uma grande metrópole — uma grande capital de um novo estado, que pode vir a se concretizar em 20, 30 ou 50 anos. Sinop já reúne essas condições”, comentou.
Serafini reforça ainda que a população da cidade não está relacionada apenas aos que moram, mas por ter característica de metrópole, por ser líder polo regional, a população volante é um grande diferencial para a crescente da economia local.
“É muito importante que se inclua – e isso não aparece nesses dados do IBGE – uma quantidade que estimamos hoje em pelo menos 50 a 60 mil pessoas, que compõem a chamada população em trânsito: aquelas que não moram aqui, mas trabalham aqui. Pessoas que residem em outras cidades, mas representam suas empresas em Sinop, e que não são consideradas residentes”, explorou.
Na programação institucional do Festeja Sinop – festa de comemoração aos 51 anos da cidade -, existe uma cerimônia, na qual os gestores municipais participarão ao lado de autoridades locais e regionais, de lançamento da pedra fundamental de mais uma indústria de etanol.
Planejamento Urbano
Assim como a economia, o espaço urbano e a habitação municipal é uma das principais áreas impactadas pelo crescimento. A secretária Scheila Pedroso, da pasta de Planejamento Urbano e Habitação, destaca que a atualização do Plano Diretor, que entrou em vigor ano passado, é a principal resposta do poder público municipal à absorção desse público que chega na cidade todos os dias. O impacto da atualização do plano se passa pela atração do setor imobiliário que tem investido constantemente na verticalização do município.
“Temos a responsabilidade de planejar o futuro de Sinop de forma organizada e sustentável. Cada novo habitante traz consigo uma demanda por moradia, infraestrutura e serviços públicos, e nosso compromisso é alinhar o crescimento urbano à qualidade de vida da população. O desafio é grande, mas também representa uma oportunidade de consolidar Sinop como uma cidade planejada, moderna e inclusiva”, destacou ela.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Livro Abraçada pelas Pernas é distribuído em escolas públicas de Sinop
A distribuição contempla 25 exemplares para cada escola participante, destinados às bibliotecas das unidades de ensino. Além da entrega dos livros, a iniciativa inclui atividades com a presença da autora, que apresenta a obra aos alunos e promove momentos de aproximação e troca de experiências.
A obra aborda a história de uma menina que precisou se afastar da escola durante a pandemia da Covid-19 e retrata os impactos do distanciamento social no período, principalmente para as crianças. O enredo foi inspirado em situações vivenciadas pela autora em sala de aula.
Mais recentemente, os alunos da Emeb Armando Dias receberam os exemplares e participaram de atividades de leitura e conversa com a escritora. O encontro proporcionou aos alunos a oportunidade de conhecer mais sobre o processo de criação do livro e sobre o papel da literatura como registro de experiências reais.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Show do Padre Reginaldo Manzotti e abertura dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, será domingo (31)
No local haverá um grande esquema de reforço da segurança, montado com a presença da Polícia Militar (PM) e Guarda Civil Municipal (GCM), para garantir que o evento seja pacífico e transcorra com maior naturalidade possível. O evento é familiar e não terá custo. Não será permitido acesso ao local com bebidas alcoólicas, material ou objeto perfurocortante.
A organização reforça que uma praça de alimentação estará disposta no local para todo o público. A praça é organizada pela Secretaria de Assistência Social com participação de entidades e fornecerá diversos pratos e bebidas.
O Festeja Sinop 2025 é realizado pela Prefeitura de Sinop e recebe apoio da Câmara de Vereadores, Grupo Sinop, Sicoob Norte MT, Mobilize-C – mobilidade zero carbono, Shopping Sinop, Deputado Dilmar Dal Bosco e Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (Sedec MT). Toda a programação oficial do Festeja Sinop 2025 pode ser acompanhada nas redes sociais da Prefeitura e no site institucional.
Confira a programação completa do Festeja Sinop 2025:
31/08 (Domingo)
6h30: Romaria Fluvial – Saída da ponte da MT-220, rio Teles Pires
9h: Santa Missa Campal – Praia do Cortado
16h: Abertura dos portões do Estádio Gigante do Norte
18h: Cerimônia de abertura oficial dos Jogos Olímpicos – Estádio
19h30: Show nacional com o Padre Reginaldo Manzotti – Estádio
02/09 (Terça-Feira)
8h: Audiência pública sobre saúde mental – Câmara de Vereadores
8h: Melhores alfabetizadores do Avalia MT- 2024 – Ceforme
03/09 (Quarta-Feira)
8h: Premiação do aluno com maior proficiência do Avalia MT – Emeb Rodrigo Damasceno
18h: Entrega de títulos de moradias dos Vilas – Auditório da Emeb de Tempo Integral Ivete Maria Crotti Dorner
04/09 (Quinta-Feira)
8h: Entrega de notebooks aos professores – Emeb Profª Marizete Weber
19h: Início do III Congresso Internacional AJEB-MT – Unemat
05/09 (Sexta-Feira)
17h: Inauguração do Centro de Especialidades Médicas; lançamento das obras de construção da UBS Nico Baracat e da sede própria da Secretaria de Segurança e Trânsito
06/09 (Sábado)
7h: Torneio de Pesca – Praia do Cortado
20h: Abertura dos portões do Estádio – Shows regionais e nacionais com Frank Aguiar e, Marcos e Belutti
07/09 (Domingo)
8h: Festival de Praia – Praia do Cortado
16h30: Desfile Cívico e festivo – Avenida da Saudade (Av. Dom Henrique Froelich)
08/09 (Segunda-Feira)
8h: Lançamento da pedra fundamental da empresa Sinop Pacaembu
09/09 (Terça-Feira)
14h: Concurso de criação de slogan e logotipo do conselho de Alimentação Escolar – Ceforme
19h: Posse de servidores aprovados no concurso público 001/2024 – Câmara de Vereadores
10/09 (Quarta-Feira)
19h: Palestra com Sílvio Barros, Prefeito de Maringá – Câmara de Vereadores
11/09 (Quinta-Feira)
17h: Sessão solene em homenagem aos 35 anos de fundação da Unemat – Auditório da Unemat
12/09 (Sexta-Feira)
15h30: Lançamento da pedra fundamental da EVERMAT – usina de etanol – BR-163
20h: Abertura dos portões do Estádio para Shows regionais e nacional com Leo Santana
13/09 (Sábado)
8h: Festival de Praia (banho assistido) – Praia do Cortado
18h: Marcha para Jesus – Praça da Bíblia
19h: Abertura dos portões Estádio para show Gospel de Israel Salazar
22h: Baile da Cidade e show com Banda Metrô – Garden Hall Eventos
14/09 (Domingo)
8h: Festival de Praia – Praia do Cortado
14h: Show nacional com Matheus Fernandes – Praia do Cortado
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
