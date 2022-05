População do bairro Santa Terezinha comemora bairro 100% asfalto

A população do bairro Santa Terezinha em Várzea Grande, está em festa pelo fim da poeira, lama e alagamentos. A falta de pavimentação que durou 50 anos chegou ao fim na noite dessa sexta-feira, 06 de maio, quando o prefeito Kalil Baracat, o vice-prefeito José Hazama, e o secretário municipal de Obras, Luis Celso de Moraes, entregaram oficialmente o asfalto novo que contempla todas as ruas do bairro e beneficia ao menos 1,8 mil pessoas.

Ao todo foram 2,5 km de pavimentação asfáltica que também contemplaram meio fio, sarjeta, galeria de águas pluviais, drenagem e nova rede de abastecimento de água tratada. Investimentos de infraestrutura urbana na ordem de R$ 4 milhões, recursos próprios do Município, vindos do contribuinte várzea-grandense. A inauguração integra a programação de aniversário de 155 anos da fundação de Várzea Grande.

“Esta obra começou na gestão da prefeita Lucimar Campos, passou por problemas ambientais e também devido a um grande período chuvoso foi paralisado. Esse era um compromisso meu e da ex-prefeita Lucimar em concluir essa pavimentação do bairro Santa Terezinha. Fico feliz em ver a população contente, população esta que tinha esse sonho de ver o seu bairro pavimentado, valorizando as moradias, dando mais qualidade de vida a todos. Fico feliz em poder presentear a todos com mais esse serviço concluído”, declarou o prefeito Kalil Baracat.

O chefe do Executivo Municipal pontuou ainda que possui um planejamento para curto, médio e longo prazo, com investimentos que ultrapassam R$ 200 milhões para novas pavimentações na cidade, incluindo comunidades da zona rural e recuperação da malha viária já existente.

“Esses recursos são parcerias que fomos buscar junto com o Governo do Estado, com a Assembleia Legislativa. Dessas parcerias R$ 33 milhões já vieram para o município e estamos fazendo mais de 60 km de recapeamento em pelo menos 20 bairros. E temos uma programação para concluir na nossa gestão mais de 200 km de asfalto novo. Isso com a ajuda também dos senadores de Mato Grosso e toda bancada federal. Além é claro de recursos próprios da Prefeitura e financiamentos, a exemplo de um financiamento aprovado pela Câmara de Vereadores de R$ 120 milhões e que também já estão sendo executados em alguns bairros da cidade”, enumerou Kalil Baracat, anunciando que a programação de aniversário da cidade contempla ainda nova entrega de pavimentação asfáltica, dessa vez no Jardim Paula III.

O senador Jayme Campos prestigiou a inauguração, declarou compartilhar da felicidade da população do bairro Santa Terezinha pela conclusão da pavimentação do bairro e confirmou as informações do prefeito Kalil Baracat de que está em execução o projeto para fazer mais de 200 km de ruas pavimentadas na cidade o que trará revitalização principalmente aos bairros periféricos.

“Era um bairro que precisava dessa infraestrutura pois muitas casas alagavam com a chuva, isso sem falar na lama e poeira. Para essa pavimentação foi necessário realizar drenagem, o que vai evitar que as casas sejam alagadas. Isso é qualidade de vida, os investimentos públicos estão chegando a toda Várzea Grande, permitindo inclusive melhor saúde pública. O prefeito Kalil Baracat está de parabéns, essa obra com certeza transformou o bairro”.

Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o deputado estadual Eduardo Botelho, também compareceu à inauguração e reafirmou o compromisso do Legislativo Estadual de destinar R$ 60 milhões para asfalto na cidade, sendo R$ 30 milhões da Assembleia e R$ 30 milhões do Governo Estadual. “Temos também outros recursos aportados especialmente para Várzea Grande, como R$ 20 milhões para regularização fundiária, recursos para a solução do problema de abastecimento de água na cidade, trincheiras que serão feitas para melhorar o trânsito, novas avenidas, além de um projeto para trocar todas iluminação pública da cidade por lâmpadas de led”, citou o deputado.

A cerimônia concorrida também foi prestigiada por quase a totalidade de vereadores municipais, secretários municipais, servidores públicos, e população do bairro Santa Terezinha.

OS MORADORES – Maria das Neves de Jesus, de 90 anos, mora no bairro Santa Terezinha em Várzea Grande há pelo menos 42 anos. Conta que se mudou para a cidade em janeiro de 1980 e que seu filho Inácio Raul de Lima, hoje com 56 anos tinha apenas 14 anos na época. “Foram mais de 40 anos com a terra, poeira, lama, buracos, esgoto correndo a céu aberto. Não tínhamos nem luz antigamente. O bairro tinha apelido de ‘escurinho’. Mas tenho comigo que Deus quis que eu ainda visse o asfalto na porta da minha casa. Gratidão ao prefeito Kalil e toda sua equipe. Não tenho nem noção para falar o quanto a minha casa valorizou agora porque é uma infraestrutura muito bem-feita. Estou admirada com a qualidade da obra”.

Para Gonçalina Guia, moradora do bairro, afirma que todos os moradores estão gratos e felizes. “Esse é o assunto do momento, o asfalto na porta da nossa casa. Aguardamos por mais de 40 anos essa obra que vai melhorar inclusive nossa saúde. As crianças brincavam nas ruas com água de esgoto escorrendo, muitas crateras nas ruas terra que dificultava passar com carro ou mesmo de caminhar, muitas moradias eram invadidas pela agua e agora na última chuva já vimos que não ocorreu mais isso. É um sonho realizado”, relatou.

Já Robson Nunes Vieira, presidente do bairro, afirma que há pelo menos seis anos reivindica o asfalto. “Hoje é um dia só de comemoração para nós do bairro Santa Terezinha, é unânime esse sentimento aqui. O prefeito Kalil Baracat não fez somente uma obra aqui, ele transformou o bairro. Pessoas que antes vinham aqui, hoje ficam maravilhados, não reconhecem o bairro. Foram obras de qualidade, bem-feitas. A gestão, toda equipe, estão de parabéns, por ter entregue essa obra que trouxe não só asfalto, mas qualidade de vida para nós”.