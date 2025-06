População e ambulantes elogiam novo ponto de vendas no Centro de Cuiabá

A Secretaria Municipal da Mulher realiza o 3º Feirão de Empregos, oferecendo 626 vagas exclusivas para mulheres, nos dias 09, 11 e 13, das 9h às 16h, no CRAS Pedra 90, localizado na avenida Milton Rabelo, nº 83, bairro Pedra 90.

Ainda na região, a Secretaria Municipal da Mulher realiza no sábado (14), das 8h às 12h30, a Ação Social com o Feirão de Empregos na Escola Estadual Malik Didier Namer Zahafi.

A secretária da Mulher, tenente-coronel Hadassah Suzannah, destacou que, nesta edição, a Secretaria promove a inclusão ao levar o Feirão de Empregos até as mulheres que não têm condições de comparecer presencialmente à sede da Pasta.

“Nosso objetivo é proporcionar autonomia financeira às mulheres, oferecendo, com o apoio de nossos parceiros, oportunidades para que elas possam ter a carteira assinada em ambientes de trabalho. Nesta edição, garantimos inclusão e ampliamos o alcance da ação para atender, especialmente, aquelas que não têm condições de comparecer presencialmente à Secretaria. Venham participar e aproveitar essa oportunidade.”

Há vagas disponíveis para vendedora, caixa, crediário, gerente, operador de caixa, repositor, auxiliar de serviços gerais, gestora de eventos, consultora de vendas, recepcionista, entre outras.

A secretária-adjunta da Mulher, Stefanya Paiva, afirmou que a Diretoria de Empreendedorismo e Empregabilidade buscou oportunidades de emprego nos bairros Pedra 90, Jardim Industriário, Nova Esperança e região, valorizando as empresas locais. “A iniciativa oferece oportunidades para mães solo e mulheres da própria região retornarem ao mercado de trabalho, com a possibilidade de conciliarem a rotina profissional com os horários da escola ou da creche dos filhos. Além disso, serão disponibilizados diversos cursos, consultas ao SPC/Serasa e outros serviços.”

A Secretaria da Mulher também estará presente oferecendo cursos de qualificação e capacitação por meio do Programa Escola da Mulher, realizado em parceria com o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial). A iniciativa é uma das metas estabelecidas pelo prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, com o objetivo de ampliar as oportunidades de crescimento profissional e garantir a autonomia financeira das mulheres.

O feirão do bairro Pedra 90 conta com a parceria da Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá (CDL Cuiabá), da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), da Secretaria de Agricultura e Trabalho, do Sine Municipal, do Shopping Estação, do Grupo Pereira, do Grupo Solar Coca-Cola, da ACCuiabá (Associação Comercial de Cuiabá), da Infinity Assessoria Empresarial, do Grupo Moveup, do Shopping Pantanal, Moda Verão, Lojas Gazin Pedra 90, Instituto Visão Solidária, Tonon, Grande RH e Fleck Assessoria/RH.

#PraCegoVer

A foto mostra recepção da sede da Secretaria Municipal da Mulher, localizado na Avenida Getúlio Vargas.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT