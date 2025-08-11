Cuiabá
População não será afetada após incêndio atingir seis ônibus da Caribus em Cuiabá
Mesmo após um incêndio atingir seis ônibus na garagem da Caribus Transportes, no bairro São João Del Rei, em Cuiabá, na tarde deste domingo (10), o transporte coletivo da Capital seguirá operando normalmente. Quatro veículos tiveram perda total, sendo três antigos, que já não circulavam e dois sofreram danos parciais, com possibilidade de reparo.
A Caribus informou que conta com frota de reserva técnica suficiente para garantir todas as linhas em operação a partir desta segunda-feira (11). Caso necessário, a Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos (AMTU) e empresas associadas estão preparadas para disponibilizar veículos extras e assegurar o atendimento à população.
A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) reforça que o episódio não afetará o serviço aos usuários.
O incêndio foi rapidamente controlado pelo Corpo de Bombeiros, não deixou feridos e suas causas estão sendo investigadas. A Polícia solicitou imagens das câmeras de segurança da empresa e dos veículos para auxiliar nas apurações.
Segundo a Caribus, a frota passa por manutenção periódica, e a atuação da brigada de incêndio interna foi essencial para conter as chamas e reduzir os prejuízos.
#PraCegoVer
A foto mostra os ônibus totalmente destruídos pelo fogo e outros dois ônibus aparentemente sem danos, todos na mesma fileira. O ambiente apresenta aspecto de fumaça, demonstrando ter sido flagrado o momento da ocorrência.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Primeira-dama acompanha limpeza para instalação do Complexo Neurossensorial
A primeira-dama e vereadora de Cuiabá, Samantha Iris visitou neste sábado (9) o antigo prédio da Escola Estadual Nilo Póvoas, que em breve será transformado em um Centro de Especialidades para Neurodiversidades, voltado especialmente para o atendimento de pessoas com autismo. Equipes da Limpurb com mais de 30 homens estavam em ação de limpeza e recolhimento de entulho já visando dar um novo aspecto ao ambiente, mas ainda terão muito serviço pela frente para retirar e limpar a estrutura externa e internamente.
Segundo Samantha, esta foi a quarta visita ao local, mas, desta vez, já com o local oficializado pelo Governo do Estado, para uso pela Prefeitura de Cuiabá, visando a tão sonhada “Casa do Autista” que, na verdade, será um complexo com múltiplos atendimentos. A limpeza do terreno integra as primeiras ações para viabilização do projeto.
“Agora o próximo passo é receber arquitetos e engenheiros para avaliarmos o espaço e definirmos o que será feito. É um terreno muito grande, um prédio com muitos espaços, são mais de 30 salas, onde é possível agregar diferentes atendimentos, em especial ao Autista que Cuiabá não tem, nunca teve. Mas, também podemos inserir aqui capacitações para CADs, por exemplo. A ideia é oferecer o atendimento para a população o mais rápido possível, nem que seja liberado gradualmente para uso. É um sonho e ter a oportunidade de fazer isso pelas pessoas, e é muito gratificante. Os arquitetos e engenheiros vão se debruçar para concluir o projeto para darmos início a obra”, explicou Samantha.
Durante a visita, a parlamentar observou detalhes, fez projeções, apontou possibilidades e orientou as próximas etapas de organização com o diretor da adjunto da Limpurb, Ivan Rastelli.
A perspectiva é de que o Centro de Especialidades – Casa do Autista abrigue serviços de saúde, assistência social e educação.
“Estimo que precisamos buscar mais recursos para finalizar a reforma. Já contamos com R$ 6 milhões em recursos de emenda do senador Wellington Fagundes, destinados à Casa do Autista, mas, o valor não será suficiente para concluir a obra, equipar toda a estrutura e garantir a manutenção”, pontuou a primeira-dama.
Além disso, será necessário formar e capacitar a equipe que vai trabalhar aqui. “Enquanto pensamos no projeto e na reforma, já queremos planejar a operação e o funcionamento do centro”, afirmou Samantha.
A meta é ter, até o final deste ano, uma previsão oficial para o início das atividades. “Temos o sonho e também o prazo para esse sonho. Até o final desse ano, precisamos que o Centro esteja pelo menos com previsão de funcionamento”, completou.
#PraCegoVer
A foto mostra a primeira-dama Samantha Iris e o diretor-adjunto da Limpurb observando os trabalhadores em operação de limpeza na área externa do espaço.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Prefeitura de Cuiabá distribui marmitas e cobertores para acalentar o friozinho
A Prefeitura de Cuiabá através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Inclusão, distribuiu comida e cobertores no início da noite de sábado (9), atendendo pessoas que vivem em situação de rua. A ação aconteceu em três pontos estratégicos da Capital, sendo entregue 100 marmitas e 100 cobertores em pontos estratégicos da cidade: nas proximidades da Rodoviária de Cuiabá, na Praça Major João Bueno e no Beco do Candeeiro, próximo ao Morro da Luz, localizadas respectivamente nos bairros Alvorada, Porto e Centro.
Segundo a secretária de assistência Social, Direitos Humanos e Inclusão, Hélida Vilela de Oliveira, que liderou a equipe, desde o início da gestão o prefeito Abilio Brunini determinou que fosse dispensada atenção a estas pessoas em situação de vulnerabilidade social e em situação de rua, no sentido de trazer um pouco de acolhimento e alimento a elas.
“E os cobertores acalentam esse clima atípico que estamos vivenciando, até mesmo frio, uma vez que Cuiabá é quente. É também um momento em que a gente consegue conversar com essas pessoas, procurando entender a realidade de cada pessoa e de conseguir fazer o acolhimento, o encaminhamento para a unidade de saúde ou de tratamento. É uma oportunidade que nossa equipe da Assistência Social tem de conhecer a história dessas pessoas e tentar ajudar”, destacou a secretária.
Além da secretária da Pasta, a distribuição contou com o apoio dos servidores da Secretaria.
#PraCegoVer
A foto mostra momentos da entrega de marmitas com a presença da secretária de Assistência Social.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
