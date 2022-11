População vê Orla do Porto II como fundamental para impulsionar turismo em Cuiabá

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) desenvolverá ações nas Unidades Básicas de Saúde de Cuiabá para chamar a atenção da população sobre o Diabetes a partir deste sábado (5). As ações são voltadas para orientação, promoção e prevenção considerando hábitos saudáveis para a vida. O trabalho é alusivo a 14 de novembro, Dia Mundial do Diabetes.

Na UBS do Novo Terceiro, em Cuiabá, a programação acontece das 7h às 17h deste sábado (5), com várias atividades. O público poderá fazer dosagem de glicemia, glicemia de jejum, aferição de pressão arterial e receber orientações sobre alimentação na prevenção e controle do diabetes e práticas de atividades físicas. Também serão ofertados exercícios físicos para promoção da saúde, atendimento odontológico, prática integrativa de auriculoterapia, corte de cabelo e apoio espiritual.

Para isso, a equipe contará com profissionais de diferentes áreas: nutricionista, professor de educação física, dentista e terapeuta.

A programação será desenvolvida também na UBS Renascer no dia 19 deste mês, no período da manhã, na UBS Parque Ohara no dia 21, das 7h às 11h e na UBS Parque Atalaia I e II no dia 26, das 7h às 14h.

“Em todas as Unidades Básicas de Saúde estarão acontecendo atividades alusivas ao Diabetes, com o objetivo de orientar as pessoas. Mudança de hábitos alimentares pode contribuir com a redução dos casos. Cuiabá atende cerca de 3 mil pacientes diabéticos insulinos dependentes, que fazem uso de Insulinas e foram atendidos com o aparelho de medir glicemia. E esse número pode ser alterado, tendo em vista que estamos atualizando os cadastros destes pacientes mediante novas consultas. As UBS já estão orientadas e vão colaborar para esse diagnóstico”, frisou o responsável técnico do Hiperdia (Hipertensão e Diabetes) da SMS, Alex Pinheiro de Oliveira.