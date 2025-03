Por orientação do MS, espaço da mulher passa por adequações e atendimentos são encaminhados para o HMC

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa que a partir desta quinta-feira (6), os atendimentos às mulheres vítimas de violência doméstica serão temporariamente centralizados no Espaço de Acolhimento à Mulher, localizado no Hospital Municipal de Cuiabá (HMC) Dr. Leony Palma de Carvalho. A medida visa melhorar a qualidade dos serviços prestados e readequar os espaços destinados a esse atendimento.

A readequação ocorre em cumprimento à determinação do Ministério da Saúde (MS), que observou a necessidade de reorganizar os atendimentos nos locais existentes. Com isso, o Espaço de Acolhimento na UPA Verdão e na UPA Leblon passarão por adequações para garantir o cumprimento das normas sanitárias e de segurança.

“A mudança é necessária porque os espaços, na gestão anterior, foram construídos de forma inadequada, obstruindo a entrada de ambulâncias no box de emergência das unidades, o que fere a Portaria n° 342, de março de 2013, que regulamenta a implantação de unidades de pronto-atendimento. A readequação visa liberar as entradas e garantir a segurança e o bom funcionamento das unidades. Caso a alteração não seja realizada, o município de Cuiabá poderá ser penalizado com a perda de recursos federais”, explicou a secretária de Saúde de Cuiabá, Lúcia Helena Sampaio.

A medida não afetará o atendimento às mulheres em situação de vulnerabilidade. Durante o período de readequação, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) também estarão disponíveis para atender as mulheres necessitam de apoio psicológico e assistência social.

Atualmente, 291 mulheres recebem atendimento psicológico e acompanhamento social nos três Espaços de Acolhimento à Mulher da Prefeitura de Cuiabá. A prefeitura reafirma que, apesar da readequação dos espaços, o atendimento continuará sendo realizado com a mesma qualidade, sem interrupções.

O Ministério da Saúde deverá realizar nova vistoria, nos próximos dias, para garantir que as adequações atendam a todas as normativas necessárias. A Prefeitura de Cuiabá reforça que o remanejamento dos atendimentos será feito pelo menor tempo possível. “Vamos melhorar e ampliar o atendimento nas unidades de saúde, garantindo toda assistência necessária às mulheres. Estamos comunicando todas sobre a mudança temporária e encaminhando para o HMC”, acrescentou a secretária da Mulher de Cuiabá, tenente-coronel Hadassah Suzannah.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT