Por que ainda existe voto secreto no Legislativo?

*José Wenceslau de Souza Júnior

Desde o início da nossa primeira gestão, em 2018, uma de nossas metas, era expandir as ações e os serviços ofertados no estado pelo Sistema Fecomércio-MT, por meio do Serviço Social do Comércio (Sesc-MT) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-MT).

No tocante ao Senac-MT, responsável por garantir educação profissional de qualidade para o setor do comércio de bens, serviços e turismo, essa expansão vem ocorrendo de maneira relevante e planejada. Na próxima quarta-feira, dia 8 de fevereiro, iremos inaugurar mais uma unidade da instituição. Desta vez, em Sinop, a quarta maior cidade do estado, pólo da região norte mato-grossense.

O prédio, localizado na área central da cidade, possui 687m² com diversos espaços, em sintonia com as demandas do mercado, e capazes de conciliar teoria e prática em diferentes áreas profissionais, como vendas, gestão, saúde, informática, beleza, turismo, hotelaria, gastronomia, produção de alimentos e bebidas.

Em plena capacidade de funcionamento, o Senac Sinop poderá atender 444 alunos por dia em 18 turmas, além de ter potencial para contemplar uma população estimada de 480 mil pessoas que pertencem aos 22 municípios que estão na área de abrangência. A nova unidade será a 9ª da instituição, que já se faz presente em Cuiabá, Rondonópolis, Sorriso, Tangará da Serra, Água Boa, Barra do Garças, Colíder e Primavera do Leste.

Importante informar que já iniciamos tratativas para a 10ª unidade na região Centro-Sul mato-grossense ainda para este ano. Também para ampliar o acesso às ações e serviços do Sistema Fecomércio-MT, está em implantação as primeiras unidades do Senac e do Sesc em Várzea Grande. Trata-se de um espaço conjunto, na Avenida da FEB, em um terreno de 5 mil m², que contará com 2 mil m² de área construída para abrigar o Restaurante do Comerciário, academia e consultório odontológico, além de salas de educação e qualificação profissional.

Em Cuiabá, a abertura de novos espaços está sendo planejada para desenvolver e qualificar mão de obra, como a construção de uma das maiores instalações do Senac no Brasil, um grande complexo educacional. A área, com mais de 6 mil m², na avenida Fernando Corrêa da Costa, uma das principais vias da capital, receberá investimentos da ordem de R$ 60 milhões para uma obra de 21 mil m² de área construída, com sete pavimentos, cuja inauguração está prevista para 2025.

E, tendo em vista um mundo cada vez mais globalizado e hiperconectado, estamos planejando a instalação de um grande Centro de Idiomas do Senac-MT na região central de Cuiabá, com um modelo pedagógico inovador e totalmente imersivo para preparar os futuros profissionais do comércio.

Todo esse trabalho reforça o compromisso do Sistema Fecomércio-MT, por meio do Senac-MT, com a formação de profissionais de excelência para atuar no setor, contribuindo para emprego e renda dos trabalhadores e, consequentemente, para o desenvolvimento econômico e social do estado, sempre em busca de uma sociedade mais justa e igualitária.

*José Wenceslau de Souza Júnior é presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac e IPF Mato Grosso, vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio (CNC) e comerciante há mais de 40 anos. E-mail: [email protected]